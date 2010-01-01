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Год российского кино: рекорды и провалы. И топ-10 от обозревателя «Труда»

•ИДЕМ В КИНО•

«Год кино в России с треском провалился!» – с непонятным ликованием твердят в соцсетях популярные блогеры. Некоторые из них поставили диагноз еще летом, сразу после «Кинотавра», когда подводить итоги года было просто смехотворно. Ведь главные хиты продюсеры и прокатчики приберегают к осени. И только сейчас картину уходящего киногода можно увидеть целиком. Лично меня она совсем не пугает. А где-то даже воодушевляет.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Начну с арифметики. О каком, спрашивается, провале Года кино может идти речь, если уже 27 ноября наши фильмы собрали в прокате рекордные 8,186 млрд рублей, перекрыв достижение трехлетней давности (8,131 млрд)? До конца 2016-го, прогнозируют аналитики, благодаря стартующим в эти дни потенциальным хитам «Елки 5», «Дед Мороз. Битва магов», «Снежная Королева 3», «Викинг», «Три богатыря и морской царь» будет собран еще миллиард рублей. Ничего себе провал…

Соответственно, вырастет и доля российского кино в прокате: с привычных 17 до 20% , как пообещал недавно замминистра культуры Сергей Обрывалин. Число наших фильмов на экранах тоже неуклонно растет: в 2014-м их было 82, в 2015-м – 129, в 2016-м – уже 135. Согласитесь, обнадеживающая динамика. Хотя такой большой кинодержаве, как Россия, надо бы производить не менее 250 фильмов. Примерно столько снимается ежегодно во Франции – не зря она остается лидером европейского кино.

Но не цифрами, а хорошими фильмами живо кино. И яркие картины в этом году были – причем на разные вкусы. Приходилось, например, слышать, что у нас нынче в загоне авторский кинематограф. Но при этом мы почему-то были представлены на всех главных мировых кинористалищах и редко возвращались оттуда без наград. Напомню: в феврале в Берлине была обласкана прессой трагикомедия Михаила Местецкого «Тряпичный союз». В мае острый «Ученик» Кирилла Серебренникова, снятый на частные средства, произвел изрядный шум в Канне, получил приз свободной французской прессы. Впоследствии фильм пошел гулять по фестивальным экранам, номинировался на европейский и азиатский «Оскары»…

Схожий подвиг совершила «Зоология» Ивана Твердовского, снятая в гоголевских традициях фантастического реализма. Картина прогремела в Карловых Варах, Торонто, Лондоне, Пусане, Сан-Себастьяне, Цюрихе, Батуми – далее везде. Феерическое фестивальное путешествие проделала «Коробка» дебютанта Эдуарда Бордукова. Эту ленту, искусно соединившую спортивную драму и драму социальную, буквально завалили призами на фестивалях в Чикаго, Бухаресте, Палермо, Дели, Милане, Таллине, не говоря уже про десятки наград на родине…

Наконец, главным триумфатором года по праву стал мэтр Андрей Кончаловский. Его «Рай» завоевал в Венеции «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, потом собрал увесистую гроздь наград на киносмотрах в США, Испании, Израиле, Португалии, а буквально несколько дней назад попал в номинанты «Оскара». Черно-белый «Рай», посвященный трагедии холокоста, сделан крепкой рукой большого мастера, так что шансы Кончаловского получить престижнейшую награду весьма велики. Это не аляповатый «Сталинград» Федора Бондарчука и не рыхлое «Предстояние» Никиты Михалкова, которые ничего, кроме вежливого недоумения, у американских киноакадемиков вызвать не могли.

Впервые в истории российского кино на «Оскар» выдвигался и неигровой фильм, но, к сожалению, в шорт-лист не попал. Документальная драма Виталия Манского «В лучах солнца», рассказывающая о теневых сторонах жизни Северной Кореи, завоевала три десятка призов на международных фестивалях, обошла экраны многих стран мира. В том числе установила рекорд по сборам для неигрового кино в России. Дополнительную рекламу фильму создало наше доблестное министерство культуры, которое почему-то чинило этой яркой антитоталитарной ленте всевозможные препятствия.

«Но это все искусство для киногурманов», – могут возразить мне оппоненты. Народ, дескать, в своей массе на такое кино не ходит. С этим отчасти соглашусь, но с одним важным уточнением: публика у нас вообще в кино ходит мало, и на европейские фильмы тоже. Среднестатистический россиянин выбирается в кино реже раза в год, хотя в советское время на каждого зрителя приходилось 17 походов в кинотеатр. Многократным падением аудитории, ее резким омоложением и, извините, интеллектуальным оскудением (нынче кинозалы стали прибежищем для полуграмотных тинейджеров) и объясняются провалы в прокате многих вполне качественных и потенциально зрелищных картин. Напомню, что знаменитый «Остров» Павла Лунгина тоже бездарно сгинул в прокате, а во время демонстрации по ТВ показал высочайший рейтинг в истории нашего ТВ.

Так дело обстоит и ныне. И победитель «Кинотавра» – очаровательная семейная комедия «Хороший мальчик» с блистательным созвездием актеров, и победитель выборгского фестиваля «Окно в Европу» – поэтичная и нежная якутская сага «Его дочь», и недавний победитель «Сталкера» – пронзительная драма из жизни шахтеров «Вся наша надежда», и стильная молодежная картина Сергея Соловьева «Кеды» с мелодиями популярного рэпера Басты, и провокативная, исполненная визуального пиршества «Дама пик» все того же Павла Лунгина, и уже упоминавшаяся азартная «Коробка», и увлекательные «Дачники» Александра Вартанова, и симпатичные «Городские птички» Юлии Белой, и трогательный «Инсайт» Александра Котта, и еще десятки фильмов, которые мне довелось увидеть в течение года, вполне могли бы окупиться и принести прибыль. При одном условии: если бы у нас был нормальный прокат. Если бы в 90-е мы не потеряли взрослого, думающего зрителя, который с тех пор отвык ходить в кинотеатры, предпочитая сидеть у телевизора.

Для того чтобы вернуть зрителя в кинозалы, сделано за последние годы, увы, не так уж много. Пиратство в сети не побеждено. Громко проафишированное строительство кинотеатров в малых и средних городах с приоритетным показом отечественных фильмов пребывает в анабиозе: из 450 запланированных к концу 2017-го кинозалов готово лишь 87. Инициированная когда-то министром культуры идея ввести уроки кино в школьную программу завяла, едва родившись. Некогда мощное движение киноклубов дышит на ладан. В итоге в кинотеатрах сидит инфантильная публика, смотрит примитивные голливудские стрелялки, детские мульты да наши дураковатые комедии типа «Жениха» (сборы 7,4 млн долларов при бюджете 1,5 млн) и хрустит попкорном.

Скажу честно: снимать качественное кино для массовой аудитории у нас умеют немногие. Этому во ВГИКе не учат. Но в уходящем году на эк ранах появились такие специально ориентированные на широкую публику, дорогостоящие и, увы, разные по качеству фильмы, как «Дуэлянт» и «Ледокол», «Землетрясение» и «28 панфиловцев». С трудом окупился из них только последний. Но виноваты в этом не только авторы (хотя и они тоже). Российская киноаудитория нынче столь мала (от силы 5 млн постоянных зрителей), что ее энтузиазма, эмоций, да и доходов (при цене билета под 500 рублей) хватает, похоже, лишь на один российский блокбастер в году. Пару лет назад это была «Легенда №17» Николая Лебедева. В этот раз публика повалила на его же «Экипаж», взлетевший еще в апреле и продолжающий приносить прибыль до сегодняшнего дня.

Я не переоцениваю художественные достоинства этого проекта, но он снимался не для критиков, а для широкой публики. Крутизной спецэффектов, безостановочным экшеном, позитивным зарядом «Экипаж» попал в ожидания аудитории и покорил ее. На сегодняшний день фильм собрал в нашем прокате более 1,5 млрд рублей. Его купили для проката уже 45 стран мира. Это еще один абсолютный рекорд российского кинематографа в уходящем году.

10 лучших фильмов

2016 года по версии кинообозревателя «Труда» (в алфавитном порядке)

«Дама пик» Павла Лунгина

«Вся наша надежда» Карена Геворкяна

«Зоология» Ивана Твердовского

«Его дочь» Татьяны Эверстовой

«Кеды» Сергея Соловьева

«Коллектор» Алексея Красовского

«Коробка» Эдуарда Бордукова

«Рай» Андрея Кончаловского

«Ученик» Кирилла Серебренникова

«Хороший мальчик» Оксаны Карас

135 отечественных фильмов вышли на российские экраны в уходящем 2016-м. В прошлом году их было 129, в 2014-м – 82