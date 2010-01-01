Врачи кишиневской больницы медицинской скорой помощи продолжают работать в напряженном режиме. Только за одни сутки – 9 января - на пульт 903 поступило почти 900 звонков. Что на 30 процентов больше, чем в обычные дни. В большинстве случаев вызовы связаны с переохлаждением, обморожениями, травмами в результате падения на улице. По городу продолжают также ходить вирусные инфекции.

Серджиу Нямцу госпитализировали в травматологическое отделение больницы скорой помощи после падения на льду. Мужчина сломал ногу, и сейчас вынужден провести месяц под наблюдением врачей.

«Вечером возвращался с работы. Хотел перешагнуть бордюр, и не увидел, что лед под снегом. Поскользнулся, упал и слома ногу. Со мной впервые такое происходит. Торопился домой, и вот как получилось. Уже буду смотреть в оба», — рассказал пациент Серджиу Нямцу.

Бригады «скорой помощи» с трудом справляются с большим количеством вызовов.

«Мы работаем практически по полторы смены. Если летом у нас примерно 650 вызовов, то сейчас доходим и до 800-900 вызовов. На прошлой неделе было 1205 вызовов, касающихся ОРВИ. Кроме того, у нас отмечены случаи переохлаждения и обморожения, особенно у бездомных, а также у людей, которые не топят, у пьяных», — поведал врач-координатор «скорой помощи» Анатолий Прока.

Главное, что приводит к обморожению – длительное нахождение на холоде. Причем первыми под удар подпадают стопы, пальцы, кисти рук и открытые части лица. От воздействия мороза наступает спазм периферии сосудов, то есть кровь в такие места не поступает, объясняют врачи.

Так что в морозы необходимо тепло одеваться. Важный помощник для согревания – еда. При большом «минусе» не рекомендуется выходить на улицу на «пустой желудок». Кроме того, нужно пить горячие напитки.

«Если быстро согреть человека, который долгое время провел на холоде, то высок риск смерти. Кроме того, людей, которые долгое время провели на морозе, нужно осторожно доставить в больницу. Любое резкое движение может привести к смерти. Замерзших людей осторожно доставляют в больницу, и температуру тела повышают примерно на один градус в течение часа», — отметила врач Скорой помощи Наталья Катаной.

За последние дни, отмечают в больнице скорой помощи, число вызовов выросло на 30 процентов.

Источник: golos.md