Национальное агентство занятости населения (НАЗН) располагает данными о 6 589 вакансий в Молдове, что на 1 644 больше, чем год назад.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в НАЗН, 1651 вакансий - для специалистов с высшим и средним специальным образованием. Наиболее востребованы медицинские работники - 506, педагоги - 221 и специалисты в области экономики, торговли и финансов - 146.



4938 рабочих мест - для лиц с профессионально-техническим образованием. В основном, это швеи - 1392 места и работники торговли - 412.



Также востребованы простые разнорабочие, которых необходимо 419.



Наибольшее число вакансий зарегистрировано в Кишиневе - 3055, наименьшее - в Сынжерейском районе - три.



