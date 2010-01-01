



Исследователи Института электронной инженерии и нанотехнологий при Академии наук Молдовы (АНМ), Национального центра по изучению и тестированию материалов Технического университета Молдовы изготовили совместно с коллегами из Института микротехнологии Бухареста сверхлегкий датчик давления, который в 6-8 раз легче снежинки.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в АНМ, разработка датчика давления весом в полмиллиграмма проходила под руководством академика Иона Тигиняну и румынского профессора Мирчи Драгомана.



Датчик изготовлен из аэрогеля на базе графена. Этот материал несколько лет назад был признан самым легким материалом в мире. Наноструктура обладает высокой степенью гибкости и уникальным пьезорезистивным эффектом, другими словами - свойством, позволяющим фиксировать изменения давления. Этот датчик в 25 раз чувствительнее, чем изготовленный из чистого графена.



По словам Тигиняну, изготовление датчика является частью более крупного исследования, которое направлено на изготовление искусственной или электронной кожи. Предназначенный для этого материал обладает высокой чувствительностью к окружающей среде - к температуре, влажности, давлению и свету.



Результаты работы исследователей опубликованы на сайте Nanotechnology.