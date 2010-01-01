Проект станции по производству биогаза в Каларашском районе и проект по изготовлению теплоизоляции из овечьей шерсти представлены в среду на второй ежегодной Недели "Экоэнергетическая Молдова" 2016 г. Презентация прошла в рамках конкурса "Лучшая идея экологической ответственности" 2016 г.



Как сообщил корреспонденту "ИНФОТАГ" директор Агентства энергоэффективности Михаил Стратан, авторы этих проектов, признанных лучшими в 2016 г., будут награждены на официальной церемонии 2 декабря. Они получат награду "Лучшая идея экологической ответственности" и поддержку со стороны Агентства.



"Также мы поможем найти инвесторов для реализации проектов. Прошлогодний победитель - проект "Умного города" (Smart City) уже нашел финансирование", - сказал он.



Директор Агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол напомнил, что его ведомство субсидирует регистрацию изобретений из Молдовы в других странах, а сумма субсидии составляет 3 тыс. евро. Он также добавил, что изобретения, касающиеся экологически чистой энергии и энергоэффективности, будут в приоритете для субсидирования.



Животноводческая компания Strapit из Каларашского района представила проект по производству биогаза. Идея заключается в преобразовании отходов животноводческих ферм в биогаз, который затем будет использоваться для производства тепла и электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в 51 млн. леев.



Представитель компании Sandilana из Дрокии Александрина Шиан, представляя проект по изготовлению теплоизоляции из овечьей шерсти, сообщила, что ежегодно в Молдове производится более 2 тыс. т такой шерсти, но лишь малая часть используется в текстильной промышленности.



"Срок годности такого утепления достигает 100 лет, что на 50 лет больше чем другие изоляторы, однако и цена на такой утеплитель выше. Также этот материал безопасен для жителей дома, поскольку изготавливается только из натуральных материалов", - сказала она.



Эксперты AGEPI провели семинар на тему "Роль интеллектуальной собственности в развитии предприятия, которое основано на современных технологиях". Гостей мероприятия проинформировали о важности защиты своих прав и тонкостях законодательства в области интеллектуальной собственности.