Организация по развитию малых и средних предприятий (ODIMM), Агентство по инновациям и трансферу технологии (АИТТ), Академия наук Молдовы (АНМ) и Агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) объявили о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лучшая инновационная идея". Его победитель примет участие в конкурсе проектов с возможностью выиграть 1 млн. леев.



Как сообщили в ODIMM, цель конкурса - поддержка и продвижение молодых людей, которые планируют начать собственное дело, тем самым способствуя социально-экономическому развитию страны и выявлению инновационных идей для бизнеса.



К участию в конкурсе приглашаются студенты и ученые 18-35 лет, которые хотят начать свое дело, связанное с изготовлением материалов, инновационными продуктами, технологиями энергоэффективности и использованием возобновляемых источников энергии, а также с биомедициной и здравоохранением.



Конкурс состоит из трех этапов - презентация идеи комиссии экспертов, оценка поданных документов и церемония вручения награды. Участник должен представить комиссии доказательства его авторства.



Победитель конкурса получит награду в размере 10 тыс. леев и автоматически примет участие в конкурсе проектов по трансферу технологий, победа в котором принесем ему миллион леев. Занявший второе место получит 7 тыс. леев, третье - 5 тыс. леев, четвертое - 2 тыс. леев.



Заявки на участие в конкурсе необходимо прислать по адресу concurs@aitt.md