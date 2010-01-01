На этой неделе, 17 августа, исполняется 75 лет со дня рождения легендарного певца. Его нет с нами уже почти девять лет. Но остался голос. И легенда. И поклонники, вернее которых трудно себе представить. Кто из сегодняшних героев хит-парадов и списков Forbes сможет с ним сравняться в этой народной любви? Вспоминая Муслима Магометовича, встречи и общение с его женой Тамарой Синявской, попробую объяснить, откуда эта любовь взялась.

МАРИЯ БАБАЛОВА

Муслим Магомаев проснулся знаменитым в 20 лет, когда в марте 1963 года, заменив легендарного Рашида Бейбутова на Днях азербайджанской культуры, со сцены Кремлевского дворца в сборном концерте спел сначала легкомысленную каватину Фигаро из «Севильского цирюльника», а потом «Бухенвальдский набат». И в СССР началось всеобщее помешательство. Магомаев стал нашим Фрэнком Синатрой и Ивом Монтаном вместе взятыми. Своим красивейшим баритоном он покорил огромную страну. Которой уже нет на карте мира, а его голос по-прежнему любим миллионами и продолжает жить в наших сердцах.

Редкий случай, но его одинаково любили и низы, и верхи, простой народ и партийные бонзы. Руководитель Азербайджана Гейдар Алиев пестовал его как сына, а «дорогой Леонид Ильич» всегда специально интересовался, будет ли в очередном праздничном концерте петь Магомаев. В 31 год Муслим стал самым молодым в истории народным артистом СССР, и это звание пришлось ему точно впору. И к обязательному для таких артистов членству в партии его никто не принуждал.

На волне затухающей оттепели Магомаева отправили на стажировку в легендарный миланский театр La Scala. После чего ему сразу предложили место солиста в Большом театре. Но равно гениально исполняя оперные арии и эстрадные шлягеры, целиком и полностью отдавать свой баритон опере певец не хотел. Некоторое время он совмещал выступления на сцене Бакинской оперы с эстрадой, после чего сделал окончательный выбор в пользу последней. На концертной сцене он властвовал безраздельно.

На советской эстраде полагалось вести себя прилично, «не дергаться». Муслим Магомаев, даже не сходя с места, доводил зал до неистовства. Он протаскивал на эстраду иностранные песни: делал первое отделение из классических арий, а второе – песенное. Пел самый популярный на тогдашних танц- полах твист «Королева красоты», темпераментную «Свадьбу», пронзительный «Луч солнца золотого» и лиричную «Мелодию». Или очень грустные «Прощай, Баку» и «Синюю вечность», музыку для которых написал сам, как и еще к двум десятком других песен.

Однажды чиновники от культуры решили наказать Магомаева за получение пресловутой тройной ставки за концерт – запретили ему выступать в Москве целый год. Но сами смогли обойтись без Магомаева только два месяца. Он был первым из отечественных эстрадных певцов, кто собирал стадионы, а его машину поклонники носили на руках.

Каждая женщина верила, что Муслим так проникновенно поет именно для нее. А он пел для одной-единственной – Тамары Синявской. Сердцем кумира миллионов завладела эта черноокая москвичка, молодая солистка Большого театра. 23 ноября 1974 года они поженились. Поначалу столичная богема с удовольствием судачила о размолвках между знаменитыми молодоженами. В один из таких моментов Александра Пахмутова и Николай Добронравов даже написали для Муслима Магометовича «Мелодию», а для Тамарой Синявской – «Прощай, любимый».

– Милые бранятся – только тешатся. Разбранились на три с половиной минуты. Но об этом, конечно, тут же знали все. А уж нюансов-то там, конечно, было столько, что надо книгу писать! Но сил нет. Это все очень личное, – рассказывает Тамара Синявская.

Их союз оказался одним из самых крепких звездных дуэтов, хотя детей у них не было. Дочь Магомаева от первого брака Марина живет в Америке. Она редко виделась с отцом. А Муслим Магомаев и Тамара Синявская прожили вместе 34 года. Были едва ли не самой красивой звездной парой Советского Союза. При нем она была образцом жены, после его ухода стала образцом верности. Но, посвятив ему свою жизнь, не разменяла по мелочам и собственный яркий талант.

Сегодня народная артистка СССР Тамара Синявская – профессор, завкафедрой вокального мастерства в знаменитом ГИТИСе.

– Нигде, кроме института, я почти не бываю. Но это практически продолжение моей профессии, без которой я не смогла бы выжить. Мне тяжело появляться на людях. Не каждый умеет быть деликатным в общении... Я принялась робко осваивать компьютер. Иногда захожу на YouTube, слушаю интересные записи. Но, слава тебе, господи, особо интернетом не увлеклась. Мне это начинает нравиться, но не более того. Мне кажется, компьютер меня «вампирит», – говорит о своей жизни без Муслима Магометовича Тамара Ильинична.

Еще раз в два года Тамара Синявская обязательно проводит Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Следующий, Пятый конкурс состоится в октябре 2018-го.

При этом Тамара Ильинична всегда повторяет: «Муслим – единственный и неповторимый, во всяком случае для меня». И продолжает: «Иннокентий Смоктуновский очень точно заметил: «Когда появился этот 20-летний парень, широко раскинув руки, я тут же понял: это же знак качества!» Муслим добирался до самой сути».

И нельзя не заметить, как много горе-продюсеров без стыда и совести ныне эксплуатируют имя Муслима Магомаева, устраивая различные «трибьют-шоу», которые, как правило, смахивают на жалкую пародию. Кошмар и позор! Но в эпоху подделок всего и вся ситуация вполне закономерная.

Магомаев же ушел со сцены вместе с советской эпохой. Голос, считал он, покинул его (хотя Иосиф Кобзон, слышавший его незадолго до кончины на одной из приватных встреч, уверяет, что звучал он отменно), зато совесть – нет. «Каждому голосу Бог определил свое время, и перешагивать его не нужно», – объяснял Магомаев свое неожиданное для всех решение. Не в пример коллегам, которые годами прощаются, но продолжают выходить на сцену, Муслим Магометович ушел как отрезал.

Но даже если кому-то из молодых кажется, что они, никогда специально не слушавшие Магомаева, его и не слышали, это заблуждение. Его голос остался в отечественных художественных и мультипликационных фильмах – в «Бременских музыкантах», например.

К отголоскам былой славы Муслим Магомаев всегда относился с юмором. Хохмил: «Как же мне попасть на свою планету?» – после того как в 1997 году его именем была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом 1974 SP1. А когда Гейдар Алиев поздравлял его с 60-летием и при этом наградил Тамару Синявскую званием «Народная артистка Азербайджана» (у самого Магомаева звания и награды родной республики, конечно, уже были), артист шутил по этому поводу: «Ну это как Музей Сталина имени Ленина». Когда в постсоветские времена знаменитого певца настойчиво попросили определиться по вопросу гражданства, он лишь сказал: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать».

Магомаев мужественно принимал тот факт, что все лучшее в его жизни уже позади, и то, что многие из тех, кого он считал своими друзьями, на поверку оказались банальными прилипалами. Говорил: «Никогда нельзя быть недовольным своей судьбой, если судьба тебе улыбалась. Мне всю жизнь судьба улыбалась». Он называл своим верным другом пуделя Чарли, занимался нереализованными увлечениями молодости – рисованием, лепкой. Написал несколько книг, в числе которых автобиография «Любовь моя – мелодия» и труд, посвященный знаменитому итальянцу Марио Ланца. Последние годы с внешним миром Магомаев предпочитал общаться виртуально. Почти каждый день под ником МММ он отвечал на послания своих верных поклонников, которых ласково называл сайчатами...

Сегодня они отвечают сами себе – общаются, обмениваются впечатлениями, рассказывают, почему им дорог Муслим. Клуб Магомаева продолжает существовать – огромный, миллионноликий. И будет жить долго – пока жива в людях любовь к прекрасной музыке.