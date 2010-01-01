24 июля исполнилось ровно полгода, как с нами нет замечательной молдавской художницы и блестящего педагога Людмилы Константиновны Цончевой (1946-2017). А двумя днями ранее ей исполнился бы 71 год от роду.

Прошлым летом я написал статью к ее 70-летию (ПАНОРАМА, №28, 22.VII.2016). Эта была попытка не самого хорошего ее ученика отблагодарить свою наставницу. В художественной школе им. А.В. Щусева у нее учились способнейшие ребята - Тавик Кубани, Герман Виржиковский, Сергей Айзенберг и др. Тогда ей очень понравилось мое поздравление, чему я несказанно рад. Увы, моих пожеланий долголетия оказалось недостаточно. Последние годы она часто болела, из-за чего не смогла устроить юбилейную выставку. Скульптор Мириам Гамбурд как-то сказала ей: «Мила! Ты живой классик». «Да, еле живой...»,- мрачно пошутила Людмила Константиновна.

Сразу после сороковин, стараниями бывшего посла Венгерской Республики, господина Матяша Силади, была организована экспозиция мало известных живописных работ Людмилы Цончевой, которую он мечтал открыть еще при жизни художницы, за что мы ему очень благодарны. Но это милость «Посольского приказа» иной державы.

Со стороны власть предержащих, Людмила Константиновна не была отмечена каким-нибудь знаком отличия за свой вклад в изобразительное искусство Молдавии, хотя она его давно, более чем заслужила. Ее наследница, выступила с инициативой о посмертном присуждении ей почетного звания. Я всегда придерживался мнения, что воздавать должное человеку надо при его жизни. Ну, казалось бы, зачем мертвому регалии? Но есть воинская традиция - награждать посмертно, павших на поле брани. А Людмила Цончева была доблестным солдатом культуры, противостоя невежеству и косности.

Слава Богу, не все, но мы почему-то любим мертвых больше, чем живых. Нас раздирают страсти, мы обижаемся, ревнуем, завидуем, мстим. А как не станет хорошего человека, начинаем его хвалить, да и то не всегда и не сразу. Может, настало время вспомнить о жизни вечной? Иначе, какой тогда смысл в нашем земном существовании?

В присуждении Л.К. Цончевой звания я вижу возможность устранить вопиющую несправедливость и хороший знак в назидание будущим поколениям. И пусть она простит нас за нерасторопность и иронично улыбнется нам с небес. Любите живых людей!

От имени учеников, Андрей Пелин,

член Союза Художников Республики Молдова