Беллу Ахмадулину вспоминает Азарий Плисецкий

На прошлой неделе ей исполнилось бы 80. На днях в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга Марины Завады и Юрия Куликова «Белла. Встречи вослед». Из разговоров с близкими Белле Ахмадулиной людьми, происходивших в России, Франции, Италии, Швейцарии, без замалчиваний и прикрас предстает сложный и трагический образ гениального человека, которому тяжело справляться с громадным даром, тяжело жить, при всех дружбах ощущая свою отдельность, инаковость. Одну из бесед – с Азарием ПЛИСЕЦКИМ – в сокращении публикует «Труд».

МАРИНА ЗАВАДА, ЮРИЙ КУЛИКОВ

ЛОЗАННА

Мы разговариваем с Азарием Плисецким в его доме на берегу Женевского озера. Плотно занятый сегодня в школе Мориса Бежара, некогда в Большом театре он был партнером Ольги Лепешинской, 10 лет танцевал с мировой звездой кубинкой Алисией Алонсо. Работал в Нью-Йоркском городском балете Джорджа Баланчина, Гамбургском балете Джона Ноймайера, Балете Марселя с Роланом Пети, Американском театре балета с Михаилом Барышниковым...

– Ахмадулина тяготела к вам, выделяя из большущего клана Плисецких – Мессереров...

– Белла и правда относилась ко мне удивительно ласково. Может, жалела? Я оставался младшим братом для Майи, Алика, и в семейном кругу нет-нет и садистски всплывало, как старшие дети – каждый на свой лад – меня шпыняли. Майя всегда была хулиганкой. Я не выговаривал букву Р, вместо нее долго произносил Е, и Майя в полном восторге заставляла меня петь: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Белла, слушая подобные истории, шутливо выступала в свойственной ей роли правозащитницы: «Зато посмотрите, в кого Азарик теперь превратился».

– Начиная с 60-х вы наездами бывали в Москве. Как при таких обстоятельствах расположенность между вами и Ахмадулиной переросла в нечто более глубокое: привязанность, родство душ?

– Произошло то, что французы называют coup de foudre – вспышка. Это не обязательно о любви. В целом о молниеносном взаимном притяжении. Чем глубже мы с Беллой общались, тем сильнее привязывались друг к другу. Где бы я ни танцевал, ставил спектакли, давал мастер-классы, трижды в году прилетал в Москву. И обязательно 10 апреля – на Беллин день рождения. Какая-то обоюдная доверчивость возникла и не исчезала. Слова Беллы, ее выражения были сказкой, волшебством. Это одно из моих драгоценных ощущений при более близком знакомстве.

– У балетных своя манера держать спину, стоять, двигаться. Вы обращали внимание на жесты, походку, осанку молодой Беллы? Она казалась вам пластичной?

– В повседневной жизни Белла не отличалась особой пластикой. Когда мы танцевали на вечеринках, я – с позиции профессионала – ощущал неподатливость ее тела. Однажды даже сказал: «Что ты, Белл, двигаешься с трудом?» Она ужасно рассердилась. Вдобавок Белла слегка сутулилась, у нее всегда была такая закругленность спины. Но что изумляло: едва она ступала на сцену, как казалась невероятно пластичной. Ей и начинать читать было не надо – несколько шагов к микрофону уже создавали завораживающий образ. А уж декламируя, становилась божественно артистичной: это движение головы, вскинутый подбородок, руки…

– Ваша жизнь неотделима от музыки. А как в случае Беллы? В детстве ей, подобно Марине Цветаевой, докучали уроками музыки, повзрослев, она восхищалась большими музыкантами, дружила со многими из них. Добавила лоску школе Гнесиных своим: «Я школу Гнесиных люблю…» На ваш взгляд, Ахмадулина понимала музыку? Нуждалась в ней?

– Я не помню, чтобы Белла что-то напевала. Обычно, если человек даже мурлычет себе под нос, сразу понимаешь: есть у него музыкальный слух или нет. А был ли он у Беллы, затрудняюсь сказать. Балет она точно любила. Но, полагаю, не могла быть холодна и к музыке. Ее окружали великие музыканты, их талант она превозносила. Да нет, вообразить не могу: такой поэт – и нечувствителен к музыке?

– Почему? А Набоков?! С его желчной тирадой в «Других берегах»: «Для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний».

– Ты подумай! И это притом что Диму, сына – я его хорошо знал – Владимир Владимирович отдал учиться музыке. В начале 60-х он победил на Международном конкурсе вокалистов, поделив первое место с Лучано Паваротти…

– А интерес Ахмадулиной к балету вы, говорите, чувствовали? Это было тяготение к красивому, зрелищному жанру, или, войдя в балетную семью, воспитанная Белла учтиво «отбывала номер»?

– Белочка по-настоящему наслаждалась балетом, здорово его понимала. Могла оценить пластику, динамику движений. Разумеется, в технике она не разбиралась, но безошибочно улавливала индивидуальность танцовщика, как и в жизни, болезненно реагировала на сценическую банальность… Белла ходила на все Майины спектакли. Однажды у Плисецкой состоялся юбилейный вечер в Большом. Кармен танцевала Анастасия Волочкова. Я спросил Беллу: «Ну как тебе Кармен?» – «Любить ее можно. Убивать – не за что». Молниеносная реплика, заменяющая любые профессиональные рецензии.

– Роль Кармен потом исполняла и Алисия Алонсо, до последнего не уходившая со сцены наперекор старости и слепоте. Жгуче-самолюбивое нежелание кому-либо отдавать корону. И – воля! Что вовсе не означает, будто Ахмадулина с ее любезным: «Будьте прежде меня» – таковой не обладала. Согласны?

– Белла была сильным и смелым человеком. Оставаясь теплой, отзывчивой. В этом они с Алонсо почти антиподы. Алисия холодная. Безусловно, ее мужество вызывает восхищение. Танцевать главные партии в лучших балетах, почти ничего не видя?! Стал вспоминать, как Алисия день за днем преодолевала мрак, и снова подумал о Белле. Та же под конец тоже практически не видела. Ни разу не слышал, чтобы она жаловалась. Стоицизм, отсутствие ропота… Шутила: этот несовершенный мир приятней видеть размытым.

– Между тем, утратив естественную «привычку ставить слово после слова», Ахмадулина очутилась в невыносимой тесноте не выплеснутых на бумагу строк…

– Трагедия для поэта. Белочка ни читать, ни писать не могла. Мы все старались как-то помочь. Майя и Родион Щедрин устрои-ли обследование в Мюнхене. Но у Беллы оказалась запущенная глаукома. Борис разузнал о каком-то аппарате с линзой. Но отчего-то его не купили. Да и сумела ли бы Белла им воспользоваться? Она не ладила с техникой, не хотела вникать в инструкции. Даже со своими документами избегала отношений. Раз я видел ее заграничный паспорт – мочалка, мятая тряпочка… И к здоровью с похожим легкомыслием относилась. А с другой стороны, у нее с организмом установилась доверительная связь. Меня потешало, когда спрашивала его: «Ты хочешь выпить?» Потом сообщала: «Он говорит: «Да нет вроде».

– Настаивала на своем?

– Нет. Уступала.

– То ли из-за нерусского имени «Белла», то ли потому, что была не похожей на всех, Ахмадулину, случалось, принимали за еврейку и по простоте душевной считали это изъяном. Симпатяга-водопроводчик дома на Поварской говорил о ней: «Евреечка, но хорошая». Судя по благоволению к нему Ахмадулиной, по тому, как, потешаясь, описывала степенную беседу с зашедшим в мастерскую Павлом Антокольским, она прощала придворному сантехнику некорректность высказываний.

– У Беллы была коронная фраза: «Он не виноват». Здесь этот случай. Бессмысленно воспитывать немолодого человека, закосневшего в своих представлениях о жизни. Среду не поменяешь, хорошие книжки читать не заставишь. Да и не плохой он человек, этот дядя Ваня. Слышал звон…

– Поместив дядю Ваню в «Миг бытия» возле Антокольского, Ахмадулина щедрым жестом оставила его в литературе. Самого же Антокольского боготворила. А уж как он был околдован Беллой! Вы обратили внимание, что великие мужчины быстро и проницательно осознавали невероятность сочетания в Ахмадулиной небесной красоты и столь же небесного дара? Твардовский ухарски поручился за нее партбилетом, когда не хотели выпускать во Францию. Уже постаревшей Ахмадулиной не склонный к пафосу Солженицын на подаренной книге куртуазно надписал: «Целую Вашу руку»... Вам доводилось наблюдать, как она завораживала мужчин, сводила с ума?

– Я могу ответить только за себя. Ради Беллы я был готов на все. Обожание в его чистом виде, высшая категория преклонения. У меня все внутри обмирает, когда беру в руки ее фотографии, книги, вижу сделанные каллиграфическим почерком надписи.

– Вы, судя по всему, не терпите канонов, пресной правильности в хореографии – иначе не нашли бы в Бежаре единомышленника, не преподавали бы в «Рудре», которую называют школой без правил. Ахмадулиной нравился современный балет, его авангардизм по сравнению с классическим?

– В Швейцарии я Беллу не водил в свои классы. Но вы очень точно задали вопрос. Дидактизм сковывает всякое творчество. Ахмадулина это не раз артикулировала. Бежар всегда говорил, что есть хороший балет и плохой. А какой он: классический ли, современный – без разницы. В этом смысле Белла – продвинутый зритель. Могла бы, скажем, не принимать авангарда. В балете многие его не понимают, не принимают. Она же любовалась Морисом. Это еще одно свидетельство Беллиной гениальности, с которой всякая узость несовместима.

– По мнению окружающих, Ахмадулина до последнего не знала, что у нее рак. Но вы, прилетев на похороны, сказали ее дочери Лизе: «Белла разрешала нам делать вид, будто она не знает». Почему у вас возникла такая мысль?

– Близким было бы еще тяжелее, если бы знали, что она знает. И Белла старалась, чтобы им было не так страшно. Она не хотела, чтобы ее жалели – жалела других.

– Тем летом и осенью, когда Ахмадулина угасала в Переделкино, вы по приглашению Барышникова были с его труппой в Латинской Америке. Звонили Белле через день. Это было прощание?

– Я поначалу не знал диагноза. Но догадывался, что Белла очень больна и это непоправимо. Барышников попросил меня поехать с ним на гастроли в качестве личного коуча. Я Белле отовсюду звонил. Она же в Латинской Америке не бывала. Особенно ее удивил рассказ о том, как в штате Амазонас сходятся две реки: Риу-Негру и Амазонка. Амазонка – гигантская, такая колоссальная масса воды, и в нее втекает столь же громадная Риу-Негру. В Манаусе они соединяются. Но как? Текут рядом, не смешивая воды. Амазонка желтая, мутная, а Риу-Негру прозрачная. Белла слушала, не перебивая. Только междометия вставляла. Мы с ней минут по 40 могли говорить. Мне так хотелось, чтобы Белочка отключилась от горьких мыслей… Миша иногда присутствовал при нашем общении. Как-то потянулся к телефону: «Дай, я с Беллой поговорю». Друзья уверяют, что это я их в Париже познакомил. Убей бог, вылетело из головы. Но то, что обоим много друг о друге рассказывал, – правда. Близко они сошлись потом, в Штатах. А в Пунта-Кана Барышников, уже взяв трубку, покачал головой: «Нет, не могу». Я его понял. Сам из последних сил изображал беспечность. Передал от Миши привет. Белла сказала: «Я думала, он меня не помнит». Белла оставалась Беллой. Она прекрасно знала, что ее забыть нельзя…