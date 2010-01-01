5 ноября исполняется 136 лет со дня рождения нашего прославленного горожанина.

В начале пути

Русский богатырь, двукратный чемпион мира по французской борьбе, чемпион Российской империи по поднятию тяжестей, и один из самых сильных людей в мире, Иван Михайлович Заикин прожил в Кишиневе последние 20 лет своей жизни - с 1928 по 1948 год. О его непростом жизненном пути хочется рассказать подробно.

Из многочисленной плеяды выдающихся русских борцов, выступавших на аренах цирков в начале 20 века, - Пытлясинского, Кащеева, Поддубного, Прони-Великана, Шемякина и прочих, – одна из самых интересных судеб была у И.М. Заикина.

Будущий чемпион родился в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии в 1880 году в многодетной семье.

Из 21 ребенка, которые были у его родителей, выжили лишь двое – он и сестра. Только за один страшный холерный и голодный год умерло сразу семеро детей. Семья была безграмотной, как и многие крестьянские семьи в ту пору, но пытливый Ваня жадно хотел учиться и потому сызмальства мечтал уехать в город.

В 1892 году он уговорил отца отпустить его на учебу в Нижний Новгород, где у него не было ни друзей, ни родственников. Добрался до города на астраханской барже с арбузами. Иван сам явился в мужскую казенную гимназию, на которую ему указали горожане и попросился принять его в ученики. Но с учебой не заладилось, из гимназии его вскоре выгнали. И он в 12 лет оказался на улице в чужом городе, и вместо того чтобы сесть за парту, отправился искать работу, чтобы выжить.

Не по годам рослый парень, он поначалу устроился в артель грузчиком, а потом в поисках заработка сменил много профессий: бурлака, рабочего рыбьих промыслов, пекаря, молотобойца.

Удивительно, что тяжелый физический труд в таком незрелом возрасте, не только не подорвал его здоровье, а наоборот, укрепил молодой организм и сделал его более выносливым, мужественным, тренированным, развив его природную силищу.

А грамотой пришлось овладевать самоучкой намного позже, уже будучи всемирно известным спортсменом, сразу после знакомства и зародившейся дружбы с писателем И.Куприным, который всячески ему в этом содействовал.

Улыбка Фортуны и чемпионский титул

Фортуна улыбнулась Ивану Заикину в 22-летнем возрасте, когда на него обратили внимание богатые купцы братья Меркульевы, владевшие спортивной школой в Царицыно.

Поверив в талант простого крестьянского парня, они стали усиленно готовить его к Всероссийскому чемпионату по поднятию тяжестей 1903 года, на котором обычно выступали дворянские и купеческие сынки - «белая кость», как тогда говорили. Расчет «спонсоров» оказался верным – Иван Заикин стал победителем чемпионата.

Чемпионское звание моментально сделало его знаменитым в стране, популярным в народе и востребованным на аренах многочисленных цирков, где за силовые номера щедро платили. Успех позволил Заикину бросить тяжелый физический труд и стать профессиональным атлетом и цирковым артистом, но не вскружил ему голову, а наоборот, он стал к себе еще более требовательным в новом для него деле. Основным девизом волжского богатыря на протяжении всей жизни – было упорно учиться, познавать новое - не почивать на лаврах. Спортсменом он был разносторонним, в разные годы Заикин увлекался и велосипедным спортом, и автомобильным, и, наконец, авиацией.

Следующим его увлечением стала французская борьба, которая тогда вошла в моду во всем мире. И снова самообразование по специальным учебникам с черно-белыми фотографиями. Первым его учителем в этом виде спорта стал талантливый борец В. Пытлясинский – серебряный призер первого чемпионата мира по французской борьбе, прошедшего в Париже.

И снова на арене

1904 год принес Ивану Заикину титул чемпиона России по французской борьбе.

Своим главным учителем Заикин считал донского казака, бывшего грузчика и непобедимого Ивана Поддубного, которому он проиграл при первой встрече следующий всероссийский чемпионат 1905 года. Несмотря на это поражение, в дальнейшем Заикин не избегал с ним встреч, как другие борцы, хотя и не выиграл у него ни разу, а лишь пять поединков закончил вничью.

А вот на Западе у Заикина соперников не было: он стал чемпионом мира по греко-римской борьбе дважды - в 1908, 1913 годах в Париже и был награжден почетной чемпионской муаровой лентой.

В 1909 году в Одессе, которую он очень любил, и в которой часто гастролировал, он впервые увидел полет француженки баронессы Де ла Рош на аэроплане, влюбился в авиацию и решил на время оставить спорт. Заикин уехал во Францию к конструктору Анри Фарману, чтобы заказать себе аэроплан и научиться летать в его авиашколе.

Авиационные страсти

Авиация тогда было делом новым и очень опасным, и многие друзья его останавливали, учитывая немалый вес спортсмена - 120 кг. «Да ты что, Ваня, лётчики бьются в два раза легче тебя», - говорили ему, и это было правдой. «Фарманы» не были рассчитаны на пилота такой комплекции. Но рискованное дело Ивана Михайловича не остановило. И он, решительный и бесстрашный как всегда, стал вторым дипломированным авиатором от России в Мурмелоне (город в провинции Шампань – прим. «Труд 7 Молдова).

Вернувшись в Россию, Заикин стал пропагандировать авиацию и выступать с показательными полетами в разных городах Российской империи - Харькове, Москве, Петербурге, Воронеже, Одессе в 1909-1910гг.

Как один из первых отважных русских летчиков, Заикин был приглашен в царский дворец, на обед к великому князю Михаилу Александровичу, младшему брату Николая II. Там он получил предложение стать инструктором в Севастопольской авиашколе. И, несмотря на то, что он отказался (из-за своей безграмотности – прим. автора), вскоре ему было присвоено офицерское звание – майор ВС России и выдан синий мундир, который он с гордостью надевал.

Но после того, как он вместе со своим другом и пассажиром писателем Александром Куприным, чуть не разбились на поле Одесского ипподрома, Заикин, по настоянию товарищей, дал обещание больше не подниматься в воздух.

«Бурлацкий король»

Став мировой знаменитостью, Иван Заикин объездил с бенефисами весь мир: Америку, Африку, Европу, Китай, Японию и Австралию.

Приятельствовал с русской и европейской богемой: Карузо, Шаляпиным, Куприным, русскими солистами «Грант-Опера».

По своей природе Заикин был очень щедрым человеком, регулярно занимался благотворительностью, и получил в народе прозвище «бурлацкий король» после следующей истории.

Как-то в осеннюю непогоду, накануне зимы, он закупил для волжских бурлаков 1000 теплых полушубков и столько же валенок, и раздал их полураздетым работягам. Причём, чтобы те их не пропилили, распорядился на каждом полушубке поставить штамп: «Иван Заикин».

Жизнь в Кишиневе

Наш город он выбрал для проживания в 1928 году. После большевистского переворота 1917 года, который он не поддержал, Заикин в Советскую Россию не вернулся. Одиннадцать лет скитался он по миру в поисках родины, пока не купил скромный домик в старой части Кишинева на ул. Каменоломной , 5. Счастливо женился на простой женщине, кишиневке Анне Фоминичне, организовал постоянную деревянную спортивную арену и стал собирать и тренировать талантливую местную молодежь, пропагандируя борьбу и спортивный образ жизни.

Иван Заикин очень любил свою мать и, как святыню, хранил рубашку – косоворотку, вытканную ее руками, и одевал ее только по особым случаям.

Скончался великий спортсмен 22 ноября 1948 года от сильной простуды.

Готовя этот материал, изучая архивы и встречаясь с городскими старожилами, тепло вспоминающими этого незаурядного человека, я подумала, что такой человек как Иван Михайлович Заикин, легенда города, заслуживает, чтобы в Кишиневе ему поставили памятник во весь рост, с чемпионской лентой с медалями через плечо. Напротив цирка. Предлагаю читателям газеты обсудить это предложение.

Могила Ивана Михайловича Заикина находится на 18 квартале Центрального Армянского кладбища на аллее, носящей его имя.

(При подготовке материала использованы сведения из книги воспоминаний И.М. Заикина «В воздухе и на арене»)

Лилия Димова,

историк, автор экскурсии «Храмы Кишинева»