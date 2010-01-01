Уже 40 лет прожили те, кто своей жизнью обязан Шаваршу Карапетяну

•ДАТА•

Это случилось ровно четыре десятилетия назад, 16 сентября 1976 года. В то утро битком набитый троллейбус, потеряв управление, прорвал ограждение и рухнул с набережной в Ереванское водохранилище. Махина сразу же ушла ко дну, никто выбраться не успел. Глубина там 10 метров и более. Шансов у пассажиров практически не было. Но, кажется, сам Бог послал в эту минуту на помощь гибнущим людям чемпиона-ныряльщика, ибо никто в мире не смог бы совершить то, что выпало на долю Шаварша Карапетяна.

ГЕОРГИЙ ТРУШИН

Да, этот человек – чемпион и просто герой. В таком определении нет ни капли преувеличения. Когда-то советская общественность, узнав о подвиге Шаварша из газетного очерка, требовала присвоить ему звание Героя Советского Союза. И, честное слово, было за что.

Мы знакомы с Шаваршем, встречались с ним на юго-западе Москвы, где он давно живет и работает. Выглядит он по-прежнему замечательно, много шутит, улыбается. Сорок лет минуло с того дня, но все еще чувствуется в этом человеке какая-то настоящая, добрая сила. Судьба не раз испытывала его на излом, но он выстоял, не сломался и живет всю свою жизнь с редким достоинством, без суеты, не размениваясь на мелочи.

Говорит, такой основательности научил его спорт и горы родной Армении. «Я так привык: сначала все взвесь, прими решение – а потом не сворачивай». Это он мне говорит. Но бывали у него в жизни ситуации, когда на все «взвешивания» оставались лишь доли секунды. Причем не однажды. И не только в спорте, в подводном плавании, где Шаварш был подлинным асом: многократный чемпион Европы, рекордсмен мира. Сама жизнь задавала ему задачки посложнее.

Первый раз это случилось в январе 1974-го. Карапетян возвращался со спортивной базы Цахкадзор в Ереван. В автобус набилось более трех десятков пассажиров. На крутом горном подъеме водитель, заметив неполадки, вышел из кабины, открыл капот и... Вдруг автобус, сорвавшись с тормозов, покатился к пропасти. В салоне оцепенение, всех будто парализовало. У Шаварша на все про все оставались мгновения. И он успел! Локтем разбил стекло, отделявшее кабину от салона, дотянулся до руля и в последний миг вывернул его так, что автобус замер поперек дороги.

Говорят, дважды снаряд в одну воронку не падает. Еще как падает! Что и подтвердили события 16 сентября 1976 года. В тот день Шаварш вместе со своим братом Камо и тренером Липаритом Алмакасяном совершал утреннюю пробежку. Парень уже отмахал 21 км, когда увидел страшную картину: троллейбус медленно, как в замедленной съемке, валится в воду и тут же уходит на дно.

«Помню, крикнул брату: я достаю – ты подбираешь. Именно ему я передавал пассажиров, а тот – дальше, тренеру... Видимость почти нулевая – троллейбус поднял со дна густое облако ила. Нырнув, я разбил заднее стекло, начал вытаскивать людей – по одному. Каждое погружение – человек. Действовал на ощупь. Очень торопился, понимал, что для кого-то секунда промедления может стать роковой...»

Даже сейчас, столько лет спустя, в уютной московской квартире от его рассказа бегут мурашки по спине. Шаварш нырял раз за разом, уже на автомате. В меркнущем сознании пульсировала одна мысль: там еще столько людей остается! Всего лишь несколько минут назад полное сил и ловкости, а теперь измученное, изрезанное обломками стекла тело отказывалось подчиняться. Но он снова и снова, едва глотнув воздуха, погружался в холодную темную воду.

Всего он вытащил 46 человек из 92, и 20 из них удалось вернуть к жизни.

Интересно, что с ними стало теперь, целую жизнь спустя? И помнят ли они своего спасителя? Но спрашиваю я Шаварша о другом: не снятся ли ему те люди, которых он вернул с того света? «Верите, снится один, но не из тех, спасенных. Другой человек. Тот, которого я не достал. Тогда под водой я уже терял сознание и схватил не пассажира, а подушку от сиденья. Вытащил ее и заплакал. Этот момент мне до сих пор покоя не дает. Корю себя за ошибку: надо было сделать не менее пяти вдохов-выдохов, провентилировать легкие, а я сделал только один. Не хватило кислорода, и я схватил эту подушку. А ведь мог бы спасти еще чью-то жизнь...»

Тот роковой день и самого чемпиона поставил на грань жизни и смерти. Тяжелая пневмония осложнилась сепсисом. Полтора месяца он пробыл без сознания. После воспаления в легких образовались спайки, каждый вдох давался с трудом. Но он и на этот раз совершил чудо – выкарабкался. Закалка и железная воля помогли, он даже в спорт вернулся и сумел установить очередной мировой рекорд. Но взобраться к прежним чемпионским вершинам ему не пришлось, спорт пришлось оставить из-за проблем со здоровьем.

Впрочем, испытания для него на том не завершились. Невероятно, но через некоторое время Шаваршу вновь довелось вытаскивать людей из беды. На этот раз горел многоэтажный жилой дом, и снова получился драматический сюжет – со счастливыми спасениями, травмами и ожогами. Вы думаете, фантастика? Да нет, столько людей могут подтвердить то, о чем я вам сейчас рассказываю. И предъявить себя, живых и здоровых, как главное доказательство.

Героем Шаварш Карапетян себя никогда не чувствовал, да и написали в газете о его подвиге только через несколько лет. Тогда и орден дали, «Знак Почета». Международный олимпийский комитет наградил его знаком «За честную игру». Хотя, на мой взгляд, если таким людям, как Шаварш, звезды Героев жалеть, то кому их давать прикажете?

В 1992-м, после распада СССР, Карапетян переехал с семьей в Москву. «Меня дружба выручила. Мой друг-журналист, ныне покойный Сергей Вишняков одолжил мне денег на квартиру, помог бизнес начать – открыть сапожную мастерскую. Я поначалу стеснялся: как же, чемпион – и вдруг в сапожники подался. Что люди скажут? Но быстро понял, что надо кормить семью. Москва слезам не верит...»

У Шаварша Карапетяна большая и дружная семья: любимая жена Нелли, дочери Лусине и Заруи, сын Тигран. Все при деле. Правда, плаванием только Тигран увлекся, которому в следующем году исполнится 20. Дочки работают, одна на телевидении, другая в банке. Москву они любят, но и Армению не забывают. «Она, Армения, для меня как мать. Я счастлив, ведь крепкая и дружная семья для человека – самое главное. Что еще? Напишите, что у меня много друзей, все они хорошие люди».

Написал, Шаварш. Живи долго и счастливо. Уверен, к моим словам с радостью присоединятся и читатели «Труда», и все спасенные тобой люди!