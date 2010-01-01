Учитель - слово, которое во всех странах мира пишут с большой буквы. Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен. Повезло человеку, если на его жизненном пути встретился такой учитель, профессионал своего дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания.

Диана Лянкэ

Именно таким педагогом и является учитель русского языка и литературы Ольга Ивановна Брижатюк .

- Расскажите, что повлияло на выбор такой трудной и интересной профессии?

-Мой выбор состоялся еще в 5 классе! Отличницей я не была, но очень хорошо помню момент, когда мы написали диктант по русскому языку. За него я и еще одна девочка получили пятерки, а отличники наши не получили. Это как-то вдохновило меня, дало мне понять, что я способна на многое. И вот именно тогда, в пятом классе, я решила стать учителем! Потом когда стала поступать, у меня были сомнения, поступать на русскую или французскую филологию, так как иностранный язык я тоже очень любила. Но вот любовь к русскому языку все-таки победила!

Я очень любила читать, всегда. Я была частым посетителем школьной и районной библиотек. Книги из меня сформировали очень хорошего человека. На самом деле родители у меня были простые честные труженики, дети войны, особого образования им не досталось. Книги мне дали то, что не смогли дать родители!

- Сколько лет работаете по профессии?

- Такая смешная история была. Я в первый год поступала в пединститут и не поступила, потому что приехала в город, появилось много поклонников, и времени на подготовку к экзаменам не хватало. Все экзамены я сдала на четверки, а 16 баллов было мало, чтобы пройти в пединститут. Я пошла в райком Комсомола, сказала, что хочу работать пионервожатой, решила тем самым подстраховать себя, так как после работы пионервожатой выдавали направление для учеников южных районов на педагогические специальности. И тогда, даже если бы я сдала экзамены на тройки, то все равно поступила. Меня определили в сельскую школу пионервожатой, я там поработала и потом меня спросили, хочу ли я стать учительницей русского языка, на что я ответила «да», и они мне предложили работать учительницей в соседнем селе. Я, конечно же, согласилась.

Это было в селе Флорика в молдавской школе. Я преподавала русский язык у 5, 6, 7 и 8 классов .Проработала я там четыре месяца, даже экзамены у ребят принимала. В восьмом классе ребятам было по 15 лет, а мне было 17, вот с этого начался мой педагогический стаж. Потом я поступила в университет, сдав все экзамены на пятерки. И начала учебу.

На пятом курсе я вышла замуж, у меня родился сын, первый год я не работала. А с 1981 года своей профессии я не изменяла, даже в самые трудные времена. Когда денег не платили, мы бастовали, но даже тогда в голову не приходило оставить школу. Я осталась верна своей профессии, я на самом деле люблю школу. У меня нет раздражения от детей, я с удовольствием с ними всегда работаю.

- Что значит, для вас быть учителем?

-Когда я только начинала работать, мне казалось, что дети должны меня слушать уже просто потому, что я учитель. Но потом я поняла, что этого мало! Я поняла, что нужно быть интересной детям. Поэтому для меня быть учителем – это, в первую очередь, быть профессионалом. Я должна исключительно хорошо знать свой предмет, ведь нет ничего страшнее, чем безграмотный учитель, что, к сожалению бывает! Принимать детей такими, какие они есть, уважать их как личностей, уметь их творчески развивать, чтобы они верили в себя и хотели что-то делать, стремится к тому, что пока им не достижимо!

В моей жизни есть история, как меня один ученик раз и навсегда отучил оскорблять детей. Я в принципе человек не агрессивный и не люблю кого-то обижать. У нас было совещание и нас там накрутили! Прихожу в класс на взводе и смотрю, один мальчик бегает по партам, и я ему говорю «Что ты, как козел, бегаешь по партам!», на что он мне ответил «Сама козлиха». Я, конечно же, вся в слезах, побежала к директору, объяснила произошедшую ситуацию, на что директор мне сказал , что я сама его спровоцировала, тем более мальчик был не простой, к нему нужен был особый подход. Это научило меня раз и навсегда, что никогда не нужно употреблять грубых слов по отношению к детям. Нужно уважать их как личностей, тогда и учителю будет проще найти общий язык с детками.

- Был ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим главным учителем?

-Нет, одного человека не могу назвать. Вообще я считаю, что мне везло в жизни на людей. Всегда были люди, у которых было чему учиться. Многих учителей, с которыми я работала, вспоминаю с благодарностью, потому что каждый мне, что-то давал. Очень многому меня научила Людмила Флоровна Барбу, бывший директор лицея «Светоч», к сожалению, ее нет уже в живых! Многим вещам я научилась у моих коллег по работе. В этом плане я очень благодарна судьбе за то, что она мне посылала хороших людей!

- Есть ли у вас свои секреты профессионального мастерства?

-Да нет у меня никаких секретов (улыбается). Моя личность плюс мой опыт и профессионализм - вот они секреты. У меня в принципе не занудливый характер, я могу детям очень многое простить, особенно если вижу, что они раскаялись. Я вообще не обижаюсь на детей лет до 13-14 лет, так как в этом возрасте они – «продукт» своей семьи, и не они виноваты, что их так научили и воспитали. Вот, собственно, и весь секрет.

- Какие из ваших профессиональных достижений вы считаете самыми значимыми?

-Наверное, то, что когда я встречаю своих учеников, они не переходят на другую сторону улицы. Они ко мне всегда подходят и здороваются.

Расскажу вам еще одну историю из моей жизни. Был у меня один ученик, который никогда ничего не учил. На выпускном экзамене я ему поставила двойку: что заслужил, то и получил. Судьбу ломать ему не хотела, думала, на пересдаче поставлю ему тройку, ну а поставив двойку, думала его хоть как то проучить. После экзамена встречаю его на улице, в компании парня. Посмотрел он на меня очень зло и сказал тому парню: «Вот эта «училка» поставила мне двойку на экзамене». Я внутренне так напряглась, думаю, сейчас что-то скажет. На что ему парень ответил: «Что же ты, дурак, не готовился к экзамену?». В итоге была пересдача, получил он свою тройку, и все хорошо закончилось. Через некоторое время встречаю его на улице. Он ко мне подошел, вел себя так будто я ему - самая большая родня. Рассказал о том, что он служил в армии, что у него дочка родилась, что, в общем, у него все хорошо. Вот это тоже такие приятные моменты достижения.

Еще из достижений - я работала над учебником для девятого класса «Русский язык и литература», была соавтором. Есть два учебника для 10-11 класса по всемирной литературе. И очень приятно, что учителя хорошо отзываются, и мне самой нравится по ним работать.

Ну и конечно то, что я стала победителем конкурса и стала лучшим учителем русской словесности зарубежья.

- Расскажите, как у вас получилось стать победителем международного конкурса?

- Я не самоуверенный человек, и я редко загадываю наперед, чтобы потом не разочаровываться. Когда ехала на конкурс, я знала, что там будет большая конкуренция. Мы сначала прошли заочный отбор, где были вопросы по методике по языку и литературе. И из каждой страны, на основании наших ответов, выбрали по одному человеку. В принципе, я была готова к тому, что будут сильные соперники, и тщательно готовилась к этому конкурсу.

В первый день у нас было два конкурса, мы должны были представить свою презентацию «Я учитель русской словесности», а после обеда был конкурс, в котором надо было объяснить иностранцу, что означает слово «Словесность». Мы бросили жребий, и мне попался номер семь - это мое любимое число, так как 7 меня сопровождает, тогда я подумала, а вдруг мне повезет. Когда я выступила на первом конкурсе со своей презентацией, я увидела, что она лучше, чем у многих других! Это, конечно же, вселило в меня оптимизм. Над вторым конкурсом я очень долго думала. Ведь я понимала, что объяснить, что такое «словесность» - это не просто дать определение, к этому надо подойти творчески.

Я думала взять разные бусинки, красивые и некрасивые, показать, что словесность - это слова, нанизанные друг на дружку, это предложения, тексты. Но потом пришла к выводу , что не могу осуществить эту идею так как у меня нет такого количества бусинок, чтобы это смотрелось зрелищно. И тогда меня осенило, что это должен быть наш молдавский виноград. Когда я подумала про виноград, у меня все пошло как по маслу. Все идеи были разложены по полочкам. И все получилось красиво и зрелищно. Так как и хотела.

Когда я уже выступила, ко мне подходили журналисты говорили, что все было очень интересно, и я поняла, что шанс есть. Второй день прошел легче. Когда я выиграла, я гордилась тем, что все услышат имя лицея, услышат имя республики.

- Что изменило в вашей жизни, работе, звание лучшего учителя русской словесности зарубежья?

-Ничего не изменило. Да, безусловно, было приятно какое то время , все звонили поздравляли , но все это прошло. Я - не звездный человек, считаю, что эта победа не только моя, это победа всех учителей нашей Республики.

- Есть ли другие увлечения, занятия, или из-за работы не успеваете?

Одним из моих увлечений до сих пор осталось чтение книг. От этого занятие я получаю удовольствие. С внуками занимаюсь, гуляю с ними. Вязать люблю, но сейчас как появился компьютер, очень мало времени остается. Но было время, я вязала для своих детей. Цветочки люблю, физкультуру, раньше занималась баскетболом, сейчас каждое лето оздоровляюсь в парке занимаюсь на тренажерах .

- Расскажите о своей семье, успеваете уделять ей внимание? Остаются ли силы и терпение после сложного рабочего дня?

-У меня трое детей, три внучки и один внук. Так получилось, что дети практически всегда со мной рядом были, в 16 школе я преподавала, они учились там. Вела у них русский язык периодически. Старших детей, сына и дочку я выпускала, была у них классной руководительницей.

Я старалась не разделять наши жизни, всегда пыталась их вовлечь во все, что ни происходило .Если проводились какие либо мероприятия, то дети всегда приходили, бывало, и муж иногда приходил. Но, как любая работающая мать, наверное, что-то не додала. Но дети выросли хорошими (улыбается).

- Как вы оцениваете последние реформы в области образования? Что они изменили в учебной системе?

-Что касается сдачи бакалавра, я, по большому, счету за! В общем, это встряхнуло детей, и они поняли, что к учебе надо относиться серьезно, что надо ходить на уроки и готовится к ним. Есть объективные моменты, которые влияют на то, как дети сдают бакалавр. Очень много нареканий по учебникам, дети читают по 100 раз и ничего не понимают. Но сама система подготовка к баку расплывчатая. Вот, к примеру, литература, мы готовим материал, начиная с Пушкина, заканчивая 20 веком. Это очень объемный материал, и не знаешь, за что хвататься. И некоторые дети просто опускают руки, повезет - хорошо, не повезет - ну что поделаешь. Дети должны знать, что именно готовить, чтобы была предметная подготовка. И вот эта расплывчивость в подготовке тоже влияет на результат.

Очень трудно в 12 классе готовиться к Бакалавру, когда у тебя 12 предметов! Я общалась с ребятами, которые заканчивают школу за границей, у них 6 предметов от силы. Поэтому не нужно делать детей заложниками ситуации, в которой там наверху не нашли выход.

- Что вы пожелаете тем, кто 1 сентября впервые идет в школу?

-У меня внучка идет в первый класс. Что же я ей пожелаю?! (пауза)

Чтобы ей было интересно. Если есть интерес, то все трудности можно преодолеть, чтобы она не разочаровалась в том, во что поверит. Чтобы она приходила в школу с удовольствием, чтобы огонек горел в глазах, чтобы научилась жить в социуме - это тоже немаловажно. Чтобы детки хотели учиться, и это желание у них не пропадало.