Лидия Бельская о супруге, войне и значении победы над фашизмом

Еще совсем недавно его имя носила одна из живописных улиц нашей столицы в столичном районе Ботаника. Наверняка, старшее поколение помнит, что майор Алексей Ильич Бельский был первым, кто со своим штурмовым батальоном освобождал наш город от фашистов. И победное знамя на одноименной площади водрузил солдат Кушнир из его же подразделения. Тогда, сразу после освобождения нашей столицы, лучшие части были названы «Кишиневскими». Они и прошли с боями до Берлина. Об этом написана не одна книга.

Диана Лянкэ, Ольга Антонова

Наш корреспондент побеседовала с Лидией Алексеевной Бельской, супругой Алексея Бельского, героя Советского Союза, почетного гражданина г. Кишинева.

- Вы - великая женщина, соединены родственными узами с героем, которого будут помнить многие поколения. Расскажите, как вас связала судьба?

- Закончив 10 классов, я поступила в один из лучших институтов России. В 17 лет я была студенткой первого курса Саратовского медицинского института. И я на самом деле была счастлива, так как с детства мечтала стать врачом. В 1941 году, когда я поступила на третий курс, началась война. У нас сразу поменялась программа обучения, ребят всех до единого забрали в военную академию, а девочек стали готовить как военно-полевых хирургов. Нас начали обучать более серьезно, с применением практики, в общем, готовили к войне.

После окончания третьего курса, мы все хорошо сдали экзамены. Нас всех собрали и сообщили, что мы должны прийти на следующий день с кружкой и ложкой. Мы, конечно же, подумали, что нас хотят поздравить с окончанием института, других мыслей не было. Нарядные, с кружкой и ложкой в сумочках, мы пришли в институт за дипломами и почестями. После того, как всем выдали дипломы, за трибуну встал директор института и попросил по очереди встать тех, кто плохо себя чувствует, тех, у кого только одна мама осталась и она больная. Но никто не встал. И тогда он сказал, что мы все должны будем пойти на фронт, но добровольно.

Мы подписали заявления, нас разделили на две группы, которые направили на фронт под Сталинград и на фронт под Москву, я была во второй. А дальше нам сказали: «Выходите во двор, стройтесь и за родных не беспокойтесь, мы им сообщим.». И мы, нарядные, с прическами, не попрощавшись с родственниками, пошли на железную дорогу вместе с солдатами. Нас везли в товарных поездах, а в наши чашки положили солдатской каши. Вот так, началась моя служба.

Молодой девушкой я ушла на войну, прошла ее всю с полком от Москвы до Берлина. Получила звание капитана военной медицинской службы. Я была врачом полка военно-полевой хирург, а солдаты называли меня просто - «доктор Лида».

Алексей Ильич был в нашем полку командиром штурмового батальона. Хотя мы и служили в одном полку, но редко виделись, ведь он был все время в боях. Все же дважды приходилось оказывать и ему помощь. Первый - после тяжелого ранения в грудь, под Харьковым; второй - в Берлине, из-за ранения в лопатку, в последнем случае он так и не покинул поле боя.

2 мая, когда закончилась война, счастью не было предела. Все вышли на улицу, стреляли в небо, кормили всех. После победы, когда мы с подругой возвращались из Рейхстага, куда пошли из любопытства, нас встретил Алексей Ильич Бельский. И с этого дня он не оставлял меня в покое. Сначала пригласил меня в театр, на второй день в ресторан, а на третий день спросил, буду ли я его женой. Я ответила «да», не потому, что он мне нравился, а потому, что он стал занозой в ноге (смеется).

После моего согласия, он два дня не давал о себе знать, а на третий день приходит комендант города и передает мне приглашение от Бельского на обед. Приехав туда, я увидела много машин вокруг дома, звучала полковая музыка, и везде было много цветов. Когда я зашла в дом, услышала от офицеров фразу «О, наконец, и невеста прибыла». Моему удивлению и возмущению не было предела! Вот так Алексей Ильич в течение шести дней стал моим мужем. После свадьбы, я сразу же ушла в гостиницу, в свою комнату, рядом с больницей, где я жила до сих пор. Мы с Бельским не виделись несколько дней, а однажды, когда я вернулась домой, увидела, что моя комната абсолютно пуста. Дежурный сообщил, что мой муж приказал увезти все вещи к нему. Так мы и стали мужем и женой.

- Каким вы запомнили Алексея Ильича во время войны?

- Я его никогда не видела злым, был очень добрым человеком. Был не строгим, но замечательным командиром. Умный, храбрый, честный порядочный человек - это то, что я видела со стороны, не зная его лично.

- Какие из человеческих чувств, по-вашему, сильнее всего пробудила в людях война?

- Каждый человек пережив это страшное событие, духовно окреп. Борясь в первую очередь за свою жизнь, за жизнь близких и за свою Родину, нам приходилось каждый день быть сильными.

- Какая минута, день, событие были самыми опасными?

- Для меня каждый день, каждая минута, каждое событие были самыми опасными. Это когда днями и ночами не спишь, при тусклом свете оперируешь больных, одного за другим, без минуты отдыха и покоя. Это когда по 70 и более человек раненых. Видя все это, до боли тяжело. Но помню моменты, которые подвергали мою жизнь опасности, и в те минуты я думала, что моя жизнь закончена. В первый же день моего вступления в полк, когда мы ехали на поезде в нашу часть, нас начали обстреливать немецкие самолеты. Было страшно..(пауза). Кто побежал в лес, кто к озеру, а я, вылезла из вагона и думаю, куда же бежать, когда вокруг стреляют, вот сяду у колеса вагона, и будет что будет. Я не знала, что мне делать, и просто села и ждала, ждала не зная чего. Я осталась жива, и продолжила свою миссию до конца.

Еще один из опасных моментов: мы были у реки, наш полк перешел реку и наступал на немцев. А на той стороне нужен был врач, из-за большого количества раненых. На маленькой резиновой лодочке, со всеми инструментами, я начала переправляться через реку. Над головой пролетало бесчисленное количество пуль, но я доплыла до берега. Я гребла веслами, а фонтаны от пуль не давали возможности даже увидеть противоположный берег. И я взмолилась: «Господи! Спаси меня, помоги доплыть!» За 6 метров до берега наши солдаты вынесли меня вместе с лодкой. Я - сразу в траншею, оперировать и перевязывать раненых. А в перерывах, когда не было операций, я подносила бойцам снаряды к минометам. К ночи, подавив врага, переправился весь наш полк. И меня наградили Красной звездой за боевые заслуги.

- Тяжелое время войны принесло много боли и горя, А какие моменты приносили вам радость и счастье?

- Это было 8 марта, к нам пришли разведчики с поздравлениями. Они подарили мне маленький пистолет «Вольтер», который был только у немецких офицеров, и сказали: «Доктор Лида, это чтобы вы не носили с собой тяжелый пистолет». Все солдаты ко мне очень хорошо относились, это было настолько приятно, что не выразить словами. Однажды, когда мы все промокли насквозь, один из солдат попросил меня снять мои мокрые портянки, чтобы высушить. Мелочь, а приятно...

- А чем вам запомнился День Победы?

- Тишиной: мгновенно наступившей тишиной в поверженном Берлине. И случилось это 2 мая, потому что, фактически, акт о полной капитуляции фашистское командование подписало именно в этот день. Я со своей медсестрой Машенькой сидела в операционной у изголовья только что умерших тяжелораненых, и мы обе навзрыд плакали. Было жалко ребят: прошли всю войну, дошли до Берлина, а в день Победы ушли из жизни:

- Прошло 70 лет со дня окончания войны с фашизмом. Что бы вы сказали о значении Победы молодым людям сегодня?

- Люди, цените мир над головами, ведь за него мы боролись! Хочу также добавить: очень приятно, что и сегодня есть молодежь, которая уважительно относится к событиям Великой Отечественной войны и чтит память погибших в то страшное время.

- Наверняка, в эти дни, как и в канун 9 мая, вам звонят десятки журналистов для интервью и представители организаций-партий с предложениями о помощи. А хватает ли вам лично и другим ветеранам внимания в остальные дни?

- Безусловно, со мной выходят на связь в течение всего года, и я чувствую уважение с их стороны. Я благодарю жизнь за все испытания и за все подарки судьбы.

Наше досье

Пройдя фронтовыми дорогами России, Украины, Молдавии, Белоруссии и Польши, Лидия Алексеевна закончила свой военный путь в Берлине. В мае 1945 года молодой врач вышла замуж за Героя Советского Союза Алексея Ильича Бельского. В 1950 году ее супруга направили для продолжения службы в Западную Украину, где Лидия Алексеевна работала в больнице и поликлинике. Врачей было мало, а работы - невпроворот. Для местного украинского населения было непривычно, что Лидия Алексеевна не берет абсолютно никакой платы за лечение. На Украине ей присвоили звание «Отличник здравоохранения СССР». В 1963 году по приглашению руководства МССР семья переехала в Кишинев, ведь Алексей Ильич был первым Почетным гражданином Кишинева и Оргеева. В Молдове Лидия Алексеевна посвятила медицине более 30 лет жизни. За этот труд ей, первой в республике, было присвоено звание «Заслуженный врач МССР». 20 февраля 2013 года Лидия Алексеевна была награждена орденом Княгини Ольги III степени.