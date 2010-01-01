«Сегодня в кино главный, к сожалению, продюсер», - констатировала российский режиссер и драматург Елена Райская, отвечая на основной вопрос публичной встречи, прошедшей 30 октября в Кишиневе. Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России приехала в столицу Молдавии по приглашению общественной организации Dialogum и при содействии международного медиа-клуба Format-A3. С молдавскими коллегами и журналистами говорили, конечно же, о современном кино, тем более, что поводов для этого сегодня предостаточно: и скандальная премьера «Матильды», и пока не утихающие страсти вокруг фигуры Харви Ванштейна, и новая сценарная работа автора «Хождение по мукам» и прочая-прочая...

«То, что кино сегодня – высокое искусство – это миф, оно не чище любого другого бизнеса», - констатирует Елена Райская, сценарист и режиссер с 40-летним стажем работы в киноиндустрии. В ее арсенале – десятки фильмов и сериалов, среди которых такие известнейшие картины как «Номер 13», «Я – русский солдат», «Однажды в Ростове», «Империя под ударом», «Предлагаемые обстоятельства».

Творческий путь Райской, как она сама говорит, был прямой и простой. В мечтах грезила стать актрисой и даже записалась в студию, где для различных капустников и этюдов сама писала тексты, что ей весьма понравилось. «Я поняла, что хочу писать, но мама была категорически против и заставила меня поступить в Педагогический институт на филфк. Но после первого семестра меня отчислили, и я пошла на сценарный факультет во ВГИК. У нас было одно задание – написать новеллу, которую объединение «Дебют» купило у меня за 3 тысячи рублей. Это было в далеком 1979 году», - вспоминает гость клуба.

Побывав на съемочной площадке в качестве и режиссера, и сценариста, и продюсера, Райская знает, что каждая из этих профессий по-своему хороша и сложна одновременно: «Сценаристом быть легко, но когда режиссер уродует текст, это сложно. Режиссером быть здорово, но когда продюсера давит и мешает творчеству, это сложно. Продюсером быть почетно, но когда сценарист подает на него в суд за изуродованный сценарий, это сложно. Вот и решайте, что сложнее. Лично мне ближе всего «три в одном флаконе», но это пока – мечта», - поделилась Елена Михайловна своим видением расстановки сил в кинематографе.

«Во времена СССР продюсером в кино выступало государство, и критерии отбора того или иного сценария для запуска в производство были в первую очередь идеологические, а теперь критерии у продюсера – финансовые, - аргументировала свою мысль Елена Михайловна. - В сущности, мало чем отличаются и подходы: также держат сценариста в узде и также пытаются им распоряжаться. Но если при СССР были понятны и ясны правила выбора картины для финансирования, то сегодня у всех продюсеров они разные: кто-то хочет самоутвердиться, кто-то почувствовать себя большим начальником, а кто-то считает себя творческим человеком. Поэтому сценарист и режиссер начинают работу с нуля с каждым новым продюсером», - рассказала Райская.

Как оказалось, за всю режиссерскую карьеру (7 картин) Елена Райская никогда не брала денег у государства на свои фильмы. Она всегда находила средства сама - но при этом сама была и продюсером этих картин, хотя таковым себя не считает.

В Молдову Елена Райская приехала впервые, хотя с этими краями ее давно связывает работа. Елена Михайловна - автор сценария телевизионного сериала, где есть исторические отсылки к событиям XV века, времени правления Штефана Великого, молдавского Господаря, объединившего не только все Молдавские княжества, но и заключившего союз с Московским государством против турок (сериал «София» 2016 год.)

На вопрос про «Матильду» Елена Михайловна подробно отвечать не стала, сославшись на то, что уже четырежды за день говорила об этом в интервью разным изданиям Молдовы. Но коротко свою позицию все же обозначила: «Лишать зрителя права решать, что ему смотреть, а что нет, сегодня не может никто. Это - принципиальный момент. А насколько у Учителя удалась картина, мы посмотрим. И стоила ли она вообще такой рекламы?...».

Похожие ситуации бывали и с ее творчеством, призналась гостья. И было это не так давно. «Я была либералом, но с 2013-го года все изменилось, особенно после 2-го мая 2014 года, с Одессы... Меня либералы любили за «Однажды в Ростове», носили меня на руках за этот сериал, как заядлую антисоветчицу, коей я действительно была. И вдруг такая лютая «подлость»: я пишу, что Крым - наш, и что Путина я уважаю. Это для них было непростительно. Сейчас я смотрю на Юрия Быкова, который начал каяться за фильм «Спящие», и вспоминаю себя четырехлетней давности. У нас сегодня не стесняются сводить политические счеты через фильмы. Есть такая категория людей в России, которая считает, что поскольку Райская – «Крым наш», то она не может написать ничего хорошего, и все что она пишет - это отвратительно. Если бы я была бы – «Крым - не наш», то все было бы абсолютно в порядке...», - заключила Елена Райская.

Одним из первых на встрече прозвучал наболевший вопрос - возможно ли возродить в Молдове киноиндустрию, а также наладить сотрудничество российского и молдавского кинематографа? Елена Михайловна такую возможность не исключила, однако с сожалением констатировала, что кинематографа в Молдове практически нет.

«Для начала необходимо восстановить киностудию «Молдова-фильм», которая когда-то была великолепной. В 90-е годы у нас тоже была разруха в кинематографе, и «Мосфильм» был заброшен, но студию привели в порядок. Сначала отремонтировали и сдавали в аренду павильоны, а потом стали запускать съемки фильмов, и в течение нескольких лет «Мосфильм» стал мощнейшей студией. Это может произойти и с «Молдова-фильм». Тут снимать хорошо - природа отличная. Но для того, чтобы работать, местным инвесторам надо вложить средства в развитие павильонов. Сомневаюсь, что правительство Молдовы сегодня способно самостоятельно выделять деньги на кинематограф. Кроме того, необходимо инвестировать и в обучение молодежи - кто будет обслуживать эту современную технику? Нужны специалисты!»

Затронув тему образования, Елена Михайловна предостерегла пришедших на встречу студентов от попыток «поучиться на скорую руку» в школах–однодневках. «Сегодня развелось множество киношкол, уровень которых оставляет желать лучшего. Люди приходят и платят деньги за откровенное вранье. Профессии сценариста нельзя научиться за год. Мало того, что ты должен походить по лекциям, попробовать что-то написать, снять, так еще надо отсмотреть немыслимое количество фильмов, сидеть и разбирать их по монтажным стыкам. За год это сделать невозможно. А выпускники этих школ беззаветно верят, что они уже готовые продюсеры, режиссеры, сценаристы. Не ведитесь на это вранье!», - еще раз повторила Райская.

Елена Михайловна сообщила, что с радостью готова сотрудничать с молдавскими коллегами и сможет поделиться опытом с начинающими сценаристами в качестве руководителя одной из секций Школы сценарного мастерства Гильдии кинодраматургов России.

В центре внимания гостей клуба оказалась и новая сценарная работа Елены Михайловны – сериал «Хождение по мукам», премьера которого состоится уже в ноябре. Фильм создан по мотивам одноименной трилогии Алексея Толстого. По словам Райской, работая над сценарием ей хотелось донести до зрителей простую мысль «какой страшной трагедией может обернуться гражданская война, где одинаково несчастны и красные, и белые, и что события тех лет – это и о России сегодняшней».

Позже, на своей странице в Фейсбуке, Елена Райская поделилась впечатлениями о встрече в рамках клуба Format-A3:

«Не знаю, как кишинёвцам, а мне понравилось. Люди здесь замечательные. Каждый первый говорит на прекрасном русском языке. Каждый второй в теме политической жизни и Молдовы, и России. Каждый третий мечтает о восстановлении временно утерянного молдавского кинематографа, предлагает делать это совместно с Россией. Будем думать.»

Редакция благодарит медиа-клуба Format-A3 за помощь в подготовке материала

Кстати

Сериал «Хождение по мукам» покажут в Каннах на MIPCOM

Телекомпания НТВ объявила о том, что международная премьера сериала «Хождение по мукам», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции, состоится в рамках международной выставки MIPCOM в Каннах. Проект будет показан в первый день работы выставки. Представлять фильм во Францию поедут исполнительницы главных ролей – Юлия Снигирь и Анна Чиповская. Международные права на дистрибуцию проекта уже купила крупнейшая израильская компания Dori Media.

О чем и как снимали «Хождение по мукам»

Сюжет сериала разворачивается в Петербурге 1914 года. Город живет «словно в ожидании рокового и страшного дня», общество ждет и жаждет перемен. В центре истории – сестры Булавины: Катя (Юлия Снигирь) и Даша (Аня Чиповская). Обе девушки влюблены в поэта-декадента Алексея Бессонова (Антон Шагин), который меняет их мировоззрение и привычный образ жизни. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и Гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.

Историю, которая охватит действие всей трилогии о русской интеллигенции, по сценарию Елены Райской снял известный российский режиссер Константин Худяков. Съемки проекта прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Пятигорске, Риге и Архангельске.