В год столетия Октябрьской революции канал НТВ выпускает на экраны сериал Константина Худякова «Хождение по мукам» по известной эпопее Алексея Толстого. В одной из главных ролей – Вадима Рощина – снялся Павел Трубинер. Актер, чьи сериалы и фильмы идут на теле- и киноэкранах практически в режиме нон-стоп. Экранный образ мужественного, брутального мужчины, готового до конца бороться за справедливость, вызывает симпатию зрителей и в особенности зрительниц. А свою первую большую роль в кино Павел сыграл в 2005-м в телесериале «Плюс бесконечность». Популярность же к актеру пришла после исполнения главных ролей в сериалах «Частный заказ», «Естественный отбор», «Остров ненужных людей», в фильмах «Курортный роман», «Только вернись»...

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Павел, это уже третья экранизация книги Алексея Толстого. Как, по-вашему, зачем понадобилось вновь обращаться к этой трилогии?

– Да хотя бы потому, что сегодня люди читают намного меньше, чем раньше, и с помощью сериала можно возродить интерес к книге, столь объемно отразившей драматические страницы русской истории. Хорошо известно, что экранизации всегда увеличивают интерес к первоисточнику. Кроме того, наша лента предлагает взгляд на роман из сегодняшней жизни. А значит, и осмысливает его по-другому, не так, как советские фильмы 1950-х и 1970-х.

– Насколько близко в этом сериале удалось подойти к первоисточнику?

– Достаточно близко. Наш сценарист Елена Райская поработала очень бережно, и основные вехи романа, считаю, отражены с полным уважением к тексту Алексея Толстого.

– Остается ли роман о событиях столетней давности актуальным сегодня? Или этот сериал – всего лишь дань юбилею?

– По-моему, актуальность «Хождения по мукам» только растет. Революция, случившаяся в России век назад, вызвала такие мощные сдвиги в мире, в сознании нескольких поколений, что все это до сей поры аукается то здесь, то там. Как и тогда, люди теряют родину, рвут отношения с близкими и друзьями, с привычным кругом – и это происходит рядом с нами.

– Ваш герой Вадим Рощин – дворянин, движимый кодексом офицерской чести. Для тех, кто изучал роман в советское время, все раскладывалось по полочкам: вот был человек заблудший, примкнувший по недомыслию к классовым врагам, но в конце концов вышедший на верную дорогу – к большевизму. А для вас Рощин кто?

– Бесспорно, положительный герой, чья драма мне понятна. По духу, по своим внутренним ощущениям, по жизненным принципам мне Рощин очень близок. Даже на каком-то генном уровне. Мои предки происходили из купечества, но близкого к интеллигенции. Такими людьми события революции переживались очень тяжело. Они были воспитаны в духе верности базовым ценностям, на которых стояла та империя. И в одночасье им пришлось расстаться со всеми идеалами. Многие уехали за границу и там тосковали по родине, а те, кто не захотел с ней расставаться, мучительно подстраивались под новый режим. И, как мы знаем, далеко не у всех это получалось.

– Можете рассказать о своих корнях поподробнее?

Знаю, что они тянутся из Запорожья, и я бы очень хотел съездить туда, изучить архивы, но сейчас такой возможности нет. Надеюсь, в будущем все уладится, морок пройдет, и наши добрые отношения с братским народом Украины восстановятся.

– Съемки сериала проходили без особых проблем или это тоже было «хождением по мукам»?

– В какой-то степени. В Пятигорске и Питере нам приходилось по месяцу сниматься под дождем и снегом. Хотя эти трудности, считаю, пошли на пользу, сплотили команду. Прежде всего благодаря Константину Павловичу Худякову, объединившему нас. Хотя были и потери. Например, Дима Дюжев во время съемок сломал ногу, Света Ходченкова – ребро, у Саши Яценко – травма ключицы, у меня порвано сухожилие на руке.

– Что за напасти вас преследовали?

– Сейчас, по прошествии, остались хорошие воспоминания. Но военные эпизоды запомнятся надолго, ведь нам приходилось смены напролет находиться под дымом горящих покрышек – так создавалась атмосфера боя. В конце каждого рабочего дня мы становились черными, как африканцы. Были, конечно, и другие сложности. И все же, повторю, от съемок остались ощущения радости и восторга.

– С Юлией Снигирь, играющей влюбленную в вас Катю Булавину, вы снимались еще в сериале «Екатерина», где она играла императрицу, а вы – ее фаворита Орлова. Можно ли сказать, что эти съемки стали продолжением тех ваших экранных отношений?

– Ну это вряд ли. Если вы о наших героях, то каждая роль пишется с чистого листа, и отношения на площадке начинаются заново. С другой стороны, теперешний фильм у нас с Юлей уже третий совместный, и работать вместе легче, ведь мы давно и хорошо понимаем друг друга.

– У вас за спиной много ролей, где вы играете военных, полицейских, людей при исполнении. Откуда в вас военная косточка?

– В детстве я мечтал стать военным – как, наверное, и многие мальчишки, игравшие в войну и слышавшие рассказы дедов про Великую Отечественную. С возрастом планы поменялись, но привязанность к погонам осталась.

– Вот и в сериале «Гостиница «Россия», премьера которого недавно прошла на Первом канале, вы играете сотрудника госбезопасности.

– Уточню: сотрудника 5-го управления КГБ, которое работало с иностранцами и нашими гражданами, выезжавшими за границу, курировало все гостиницы и так далее... Сегодня при упоминании такой аббревиатуры – КГБ – многие морщат носы. Но спецслужбы есть в любой стране, и там работают незаурядные люди, защищающие интересы страны. Это относится и к моему герою. Во время подготовки к роли я общался с бывшими сотрудниками КГБ и был впечатлен этим общением. Несмотря на преклонный возраст, это сильные люди, сохранившие форму – и физическую, и интеллектуальную.

– Параллельно вы снимаетесь в сериале, где играете хирурга от бога. Помню, еще был фильм, где вы играли артиста балета... А есть роль, которую вы не смогли бы сыграть?

– Наверняка существует что-то, что я бы не мог или не стал бы играть. Но тем и хороша профессия артиста, что можешь побыть графом Орловым, потом сотрудником КГБ, станцевать на сцене Большого и спеть в Ла Скала... Очень благодарю за это свою судьбу.

– А о какой роли мечтаете?

– Когда учился в институте, мечтал сыграть Остапа Бендера. Но потом эту мечту оставил, потому что горячо любимый мной Андрей Александрович Миронов сыграл эту роль так гениально, что никому уже не переиграть.

– Кроме уже упомянутых фильмов в этом сезоне вышли с вашим участием фильмы «Крым», «Тайны и ложь». При такой загрузке что-то еще кроме работы в вашей жизни есть?

– А как же! Перечислю по пунктам: семья, рыбалка, хоккей. Хотя время на все это выкраивается главным образом ближе к ночи. Например, я играю в хоккейной команде артистов «Комар». Мы тренируемся два раза в неделю в течение нескольких часов начиная с 23.00. Команда участвует в благотворительных играх в самых разных уголках России. Например, часто встречаемся с командой ветеранов «Легенды хоккея». Приезжаем на открытия дворцов спорта, детских спортивных школ…

– Еще, говорят, вы серьезный охотник-рыболов и даже как-то во время съемок подстрелили кабана. Это правда?

– Это было во время съемок сериала «Убить Сталина», проходивших под Рыбинском. В один из выходных дней нам с Мишей Пореченковым организовали охоту, и мы подстрелили кабана, а на следующий день устроили всей группе роскошный шашлык. Но вообще такое удается нечасто, обычно работа не позволяет выделить необходимых для охоты нескольких дней. Максимум, что могу себе позволить, – иногда съездить на платную рыбалку на озеро, находящееся неподалеку от нашего дома в Подмосковье. Просто чтобы чуть-чуть отвести душу.

– И каков ваш самый большой улов?

– Рекорд был установлен в далеком детстве, когда вместе с дедушкой мы выловили щуку килограммов на 12. Мы ее поймали на кружок. Уже после того, как она клюнула, мы гонялись за ней минут 40, но все-таки на берег ее вытащили.

– Год назад у вас родилась дочка, а еще растут двое сыновей. Какие они? Что им интересно?

– Старший увлекается мотокроссом (правда, он в институт в этом году поступил, времени на спорт стало меньше), а младший занимается картингом. Они тренируются, ездят на соревнования – помогаю им это устраивать.

– На съемки их берете?

– Конечно, они даже время от времени сами снимаются. Вот сейчас старший сын в сериале «Ланцет» сыграл моего героя в молодости, а младший снимался в «Великой», у него там небольшая роль крестьянского мальчишки. Хотя старший поступил не в театральный, а в спортивный институт. Но у обоих есть способности к актерству. И если они решат связать свою судьбу с актерской профессией, я возражать не буду. Но и подталкивать тоже не стану. Сейчас с женой (Юлия Мельникова, актриса «Сатирикона». – «Труд») думаем, куда податься на Новый год. Года три мы никуда не ездили – просто не получалось. А вот сейчас запланировали поездку в Таиланд. В России прошедшим летом с погодой как-то не повезло, да и работы было много. Очень хочется к морю, теплу и солнцу!