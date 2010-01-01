На телеканале «Че» состоялась премьера программы «Решала». Вести реалити-шоу взялся известный блогер Влад Чижов, известный в интернете своими разоблачениями мошенников. В новой программе он не только рассказывает о всевозможных подставах и обманах, но и помогает людям бороться с аферистами и жуликами. Тема эта сейчас вновь набирает актуальность не по дням, а по часам: порой кажется, что попрятавшееся с 90-х годов жулье где-то пересидело, отдышалось и вновь вылезло на белый свет...

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Влад, с чего вдруг вы взялись в интернете за разоблачения мошенников?

– Можете не поверить, но все началось с естественного стремления помочь людям, угодившим в ловушку, как-то предостеречь их. Я веду блог, и у него есть своя аудитория. А началось все с того, что в переписке в соцсетях я давал советы людям, которых обманули или развели на крупные деньги, объяснял, как себя вести в той или иной острой ситуации. Эти комментарии привлекали большое внимание в Сети, так мой блог перерос в программу на канале «Че».

– Честно говоря, я ожидал от вас истории о том, как вас самого по-крупному обманули и тот случай вас перепахал... Не было такого?

– Ну я же не лошара какой-нибудь, чтобы дать себя обмануть. И чего бы стоили мои советы в таком случае? Нет, я ничего не придумываю, стараюсь держаться ближе к жизни, которая сама подсказывает сюжеты. У нас программа-реалити, ничего специального для съемок мы не организуем, тут нет сценария, отдельной съемочной площадки. Все так, как происходит в жизни. Участники съемок – обычные люди, пережившие различного рода сложности.

Правда, иногда мы снимаем и ситуации, которые я провоцирую сам. Говорю съемочной группе, что есть вот такой разводняк, и сейчас я покажу, как это работает. И мы снимаем, как это бывает на самом деле. Разумеется, «жертве», которую я выбираю для съемок, мы потом полностью возмещаем все издержки, приносим извинения, объясняем, что этот человек принял участие в реалити-шоу и тем самым принес немалую пользу телезрителям и обществу.

Съемки сейчас идут чуть ли не каждый день. Материала очень много. Часто люди пишут мне в личку, сообщают, что с ними происходит такая-то запутанная история, и, если я понимаю, что на следующем этапе их могут обмануть по-крупному, включаюсь и начинаю помогать. И это тоже становится частью программы.

– Какие, на ваш взгляд, сегодня самые распространенные системы мошенничества?

– Коротко ответить не смогу, поскольку этих схем огромное множество. В том числе и очень простых, элементарных, но исправно работающих, дурящих народ. Например, вы можете в интернете оплатить товар, а вам его и не подумают прислать. Или, что еще хуже, вы отправляете оплату на фишинговый сайт, который сохранит все персональные данные вашей карты и спишет с нее все деньги... Существует с десяток способов развести покупателя автомобиля, начиная с того, что под видом задатка у него вымогают деньги, и вплоть до того, что продают автомобиль, который выглядит как хорошо сохранившаяся трехлетка, а на самом деле это 15-летняя рухлядь, собранная из запчастей. А какое минное поле на рынке недвижимости!

– Ну и как избежать печальной участи и не стать жертвой мошенника?

– Универсального рецепта не существует. Только мы с вами разобрались в методах и «маленьких хитростях» из арсенала жуликов, как назавтра махинаторы придумают что-то новое. Поэтому всегда стоит хорошенько подумать, включить голову, когда вы совершаете действия с крупными денежными суммами. Это почти всегда связано с риском. Осмотрительность необходимо сохранять особенно в те моменты, когда с вами происходит что-то неординарное. Все мошеннические схемы основаны на одном принципе: жулик стремится столкнуть вас с накатанной линии жизни.

Например, вы выезжаете с заправки, и тут к вам подходит блондинка с пышными формами и невинным вопросом: молодой человек, вы не знаете, почему у меня машина не заводится? Здравомыслящий человек не будет пялиться на ее грудь, а подумает: «Откуда здесь блондинка и что у нее за странное авто?» И быстренько закроет двери, чтобы у него не сперли барсетку с соседнего сиденья.

Поймите правильно, я не призываю во всех видеть злоумышленников. Просто не теряйте нюх, логику и здравомыслие, ни на секунду не выключайте голову. Иначе вы в зоне риска.

– Сразу вспомнилась известная цитата: «Я сам обманываться рад»...

– Точно! Один из самых распространенных случаев – это когда люди видят халяву и ведутся на нее. Например, возможность приобрести что-то намного дешевле рынка. Многие слетаются на такие предложения как мухи на мед. И это тоже есть разрыв шаблона. Халява – самая лучшая приманка для простаков. Тут особенно много опасностей таит интернет.

– И как уберечься от обмана?

– Скажем, для покупок в интернете заведите отдельную банковскую карточку. Таким образом вы минимизируете риски потерь.

– Кстати, недавно на одном сайте я видел объявление: предлагают купить неименную дебетовую карту за 10% от баланса. Вы ее оплачиваете, сообщаете свой адрес, к вам приезжает курьер с этой картой, вы идете снимать деньги в банкомате...

– Сразу видно, что это мошенничество. Если бы у вас была такая карта за 10% стоимости, зачем вам делиться с кем-то такими возможностями и деньгами? Конечно, вы бы сами ее и обналичили. Скорее всего, тут подоплека простая. Под видом дебетовой карты вам предлагают кредитную карту, и впоследствии банк разденет вас по полной программе. Все, что стоит денег, – стоит денег. Не бывает иначе. Конечно, есть люди, которые занимаются благотворительностью, или те, кто, попользовавшись вещами, продают их по сниженным ценам. Но это отдельный случай.

– В образе борца за справедливость вы с вашим брутальным имиджем смотритесь очень органично. Получили актерское образование?

– Нет, я не артист. А органично смотрюсь, потому что так живу. И, собственно, из этой реальности вся эта программа и выросла. Ну, а насчет брутальности... Я так скажу: методы разборок с подонками мы показываем на экране куда мягче, чем это происходит в реальной жизни.

– Вы имеете в виду мордобой?

– Да, его. Хотя в нашей программе, можете быть уверены, мордобоя не будет.

– А в жизни вам часто приходится пускать в ход кулаки?

– Со временем начинаешь понимать, что применение физической силы – признак твоей слабости: значит, не нашел аргументов. Нет, кулаки – это все-таки крайность. Можно и без них показать свою состоятельность. Вот, например, есть человек, который зарабатывает деньги тем, что составляет в своем автосалоне запутанные договоры и таким образом кидает покупателей. Работа с ним требовала определенной жесткости. Тем не менее мы добились того, что деньги пострадавшему от махинаций все-таки вернули, причем обошлось без рукопашной.

– А какие формы благодарности для вас приемлемы?

– Есть хорошая армянская пословица – делай добро и кидай его в воду. Стараюсь следовать этой мудрости. Я не из тех, кто фиксирует каждый свой добрый поступок и ставит фото в рамочку на полку.

– Вы вот про автомобили говорили. А с подставами на дорогах когда-нибудь сталкивались?

– Сталкивался, но вся история заканчивалось на третьей фразе, когда даешь понять, что ты в теме. Тогда эти подставщики улыбались и отваливали. Вообще-то на эту тему у нас есть специальный выпуск программы. Автомобильные подставы сейчас уходят в прошлое, потому что изменилось законодательство, сейчас страховые компании возмещают ущерб в натуральном виде, то есть делают ремонт пострадавшей стороне. И финансовый интерес злоумышленников исчез.

Но зато появились так называемые акробаты, которые кидаются под вашу машину на пешеходных переходах или в зонах тихого движения. Это подстава со сложной режиссурой. Кроме эффектно кидающихся на капот или под колеса вашей машины «жертв» есть еще и «группа поддержки», которая собирает толпу возмущенных свидетелей. Есть разводящие, которые психологически давят на водителя. Получается целый спектакль с режиссером и актерами. Такая «труппа» в день умудряется осуществить по 7–10 «спектаклей», собирая с каждого водителя по 30–40 тысяч рублей.

– А что делать, если вы стали жертвой такого «акробата»?

– Если на вашу машину кинулись, вы еще не жертва. Ею вы становитесь в тот момент, когда достаете деньги. До тех пор пока вы не достали из кармана бумажник, вы человек, на которого оказывается психологическое давление. Главное – не попасть под это давление. Оглянитесь по сторонам, постарайтесь понять, реальное это происшествие или только постановка. В любом случае ваша позиция должна быть жесткой и определенной. Просто выполните регламент, предписанный государством. Он прост: вызвать ГИБДД и скорую, зафиксировать случившиеся в протоколе, невзирая на то, что вам дуют в уши устроители уличного спектакля.

Если вы все это сделаете, то еще на полдороге весь уличный цирк сам собой рассосется. Потому что лишний раз встречаться с гаишниками, которые их всех давно знают в лицо, у этих «акробатов» желания нет. А вот если вы дадите слабину и станете их слушать, а хуже всего, повторяю, потянетесь за кошельком, вы проиграли.

– Получается, во всех случаях лучше следовать установленной законом процедуре?

– Опасаюсь обобщений, но тут вы правы. Другое дело, есть целые пласты практики, где законы не прописаны и четких процедур нет. Особенно в интернете. Никто не запрещает брать с людей предоплату. И вполне возможна ситуация, когда какой-то интернет-магазин наберет заказов на несколько миллионов, а на следующий день исчезнет. Вы, конечно, можете отнести заявление в полицию, и там его, возможно, примут. Но шансы на успех невелики.

Но что делать? Жизнь вообще дело рискованное.