Наверное, ни одна среднестатистическая московская семья не сталкивается в своей жизни с таким количеством знаменитостей, как Воронины из известного сериала на телеканале СТС. Многие медийные лица уже успели засветиться в этой ленте-долгожительнице. В одной из серий, которая появится на экране в конце августа, Ворониных и вместе с ними зрителей ждет встреча с певицей Глюк’oZой, играющей в сериале саму себя. По сюжету ее обокрали в городе Сочи, куда как раз приехала отдыхать дружная семейка. Как именно пересекутся их пути, пока что секрет. А вот сама Глюк’oZa без утайки рассказала «Труду» о своих новых проектах, мечтах и о том, как однажды в ее реальной жизни нашлись похищенные драгоценности.

АННА ЧЕПУРНОВА

В «Ворониных» вы в первый раз выступили в роли камео. Каково это – играть саму себя?

– Это прикольно, хотя актерским вызовом тут и не пахнет. Съемки сцен с моим участием длились всего-то два дня и проходили в Сочи. Мне было приятно побыть в кадре вместе с дружным коллективом актеров, играющих в «Ворониных». Сериал, который уже восемь лет не сходит с экранов и приносит людям радость, достоин уважения.

– Скажите честно, до съемок вы его смотрели?

– Честно отвечу: да, смотрела. Он мне нравится прежде всего юмором, с которым его герои преодолевают различные бытовые неурядицы. Без юмора вообще жить сложно. А еще «Ворониных» очень любит моя старшая дочь Лида. Теперь, после съемок в этом сериале, я для нее невероятная крутышка.

– Вы часто смотрите телевизор?

– Наоборот, очень редко. Мне некогда сидеть и щелкать пультом. Включаю телевизор только тогда, когда увижу в программе какую-то интересную мне развлекательную или познавательную передачу и пойму, что в этот отрезок времени я совершенно свободна. А так, увы, случается нечасто. А что касается фильмов, которые мы с мужем очень любим, или сериалов, то все они у меня закачаны из интернета.

– В «Ворониных» по сюжету вас обокрали. А в жизни приходилось когда-нибудь становиться жертвой мошенников? Можно ли вас назвать слишком доверчивым человеком?

– Когда я только начинала свою карьеру, иногда попадалась на уловки мошенников, предлагавших мне устроить фотосессию, сделать портфолио, чтобы потом якобы передать его режиссерам. Уж очень мне хотелось стать актрисой. Но с годами моя доверчивость уходила, превращалась в этакий здоровый прагматизм. А несколько лет назад нас с Сашей ограбили на отдыхе в Испании, где мы снимали дом. Однажды, возвратившись из ресторана, мы обнаружили, что сейф взломан. И кроме всего прочего пропали драгоценности, которые муж подарил мне на одну из наших памятных дат. Осознав это, я разрыдалась, а Саша побежал в сад посмотреть, не оставили ли грабители какие-то следы. Представьте себе мое удивление, когда спустя некоторое время я увидела мужа со шкатулкой в руках, в которой целыми и невредимыми лежали те самые драгоценности! Воры почему-то бросили их на полпути, а с собой захватили технику, гаджеты и бижутерию. Видимо, в ювелирке они совсем не разбирались. Так что это ограбление мы вспоминаем без трагизма, хотя, конечно, ничего хорошего в краже как таковой нет.

– В эти дни также выходит на киноэкраны фильм «Бабушка легкого поведения», где состоялся ваш дебют в главной роли в полнометражной ленте. Значит ли это, что певица Глюк’oZa превращается в актрису?

– Я бы не спешила с такими далеко идущими выводами. Просто я считаю, что нужно развиваться всесторонне, стремиться сделать как музыкальную, так и актерскую карьеру. Режиссерам моя игра вроде бы нравится. Но я сама прекрасно осознаю: чтобы состояться в кино, нужно получить базовое образование. Поэтому хожу на курсы актерского мастерства, ораторского искусства, всячески стараюсь совершенствоваться – глядишь, пригодится на съемочной площадке.

– Когда-то ваш муж запретил вам сниматься в сериале «Любовь в большом городе», потому что по сценарию вам нужно было участвовать в постельных сценах с Алексеем Чадовым. К Александру Ревве, играющему вашего возлюбленного в «Бабушке легкого поведения», супруг уже не ревновал?

– Нет. У Саши Реввы персонаж ничем не напоминает мачо, он такой смешной, ироничный, к тому же переодет в женское платье... Можно сказать, что я с бабушкой целовалась. Да и когда снималась «Любовь в большом городе», наши отношения с Сашей Чистяковым только начинались, это было время кипения страстей. А сейчас связь между нами гораздо прочнее, мы научились друг друга слушать и идти на компромиссы.

– Супруг написал для вас несколько песен. На почве творчества споров или конфликтов у вас с ним не возникает?

– Спорим иногда. Но вообще-то мне безумно нравится, что Саша участвует в моей творческой жизни. Он ведь не только пишет песни для меня, но и советы дает очень мудрые. И я тоже могу ему что-то посоветовать по поводу его работы, если он меня спросит. Правда, мы стараемся деловую и творческую жизнь обсуждать не слишком часто, чтобы не превращаться в деловых партнеров. Да и вообще... Дома нужно отдыхать и набираться сил!

– Вы как-то говорили, что ваша подростковая жизнь была очень бурной. А еще вы рано начали жить отдельно от родителей. Скоро подростком станет ваша дочь Лида. Как отреагируете, если в 16 лет она, как и вы, захочет уйти из дома и жить самостоятельно?

– Очень интересный вопрос и коварный, вот думаю, как бы вам ответить... С одной стороны, наверное, нужно принять волю ребенка и отпустить его в свободное плавание. Но мне почему-то кажется, что Лида не захочет повторить мой путь. Все-таки то, что я делала когда-то, было обусловлено моей тогдашней жизнью. А сейчас время более спокойное, Лида живет в достатке. Но если все-таки дочь соберется после своего 16-летия отделиться от нас, думаю, мы с ней и с Сашей все обсудим и найдем решение, которое устроит нас всех. Мы с мужем довольно гибкие в вопросах воспитания, дочерей уважаем и часто даем им возможность поступать так, как они считают нужным. Пусть девочки набьют себе шишки на этом пути, зато родительские слова для них будут подкреплены их собственным опытом.

– Какой собственный поступок вы можете назвать самым бесшабашным?

– В юности меня тянуло к экстриму: и с парашютом прыгала, и вертолетом управляла. Но все это в прошлом. Тогда хотелось больших скоростей, адреналина, приключений. А сейчас я счастлива в гармонии с собой. Кроме того, я стала осознавать, что быть матерью, женой и дочерью – это большая ответственность, которая обязывает как минимум быть здоровой. Так что безумства хороши в свое время.

– Вы прошли путь от мультяшной героини до гламурной дивы. Эта трансформация для вас проходила легко?

– Не буду жаловаться. Сейчас осознаю, что в моей жизни все было достаточно органично. А когда мне хотелось изменить что-то в своем имидже, я делала это с удовольствием и не жалела. Можно сказать так: я всег-_да получала удовольствие от своей работы.

– Раньше вы называли себя «пацан в юбке». А как отрекомендуетесь сейчас?

– Видите ли, в какой-то степени «пацан в юбке» существует и поныне. Я по-прежнему хулиганю и экспериментирую с образами, просто стараюсь не зацикливаться на одном амплуа. Я не разлюбила кроссовки, футболки и джинсы. Но теперь мне доставляет удовольствие время от времени выходить в свет в платьях от-кутюр, в которых я тоже чувствую себя органично и сексуально. Все это лишь вопрос настроения.

– Любите ли вы помечтать? И о чем сейчас мечтает успешная женщина, счастливая жена и мать двух дочек?

– Я действительно очень люблю мечтать, и все мои мечты до сих пор сбывались. Я безумно везучий человек (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы). Сейчас мечтается о том, чтобы мои дети выросли хорошими людьми, чтобы моя карьера развивалась, а все близкие были здоровы. И, конечно, хотелось бы еще одного прибавления в нашей семье. А мечтать я всем советую. В книге Максима Фадеева «Савва. Сердце воина» есть такие слова: «Человек может сделать все. Только надо очень захотеть этого, всем своим сердцем». Я могу сказать, что это и мой сегодняшний девиз.

Юбилейный, 20-й сезон сериала «Воронины» стартовал 21 августа в 20.00 на СТС.