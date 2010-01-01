Представлять читателю Евгения Маргулиса довольно просто. Любой человек, хотя бы иногда слушающий отечественную рок-музыку, отлично знает имя этого музыканта, а названия коллективов, где он играл, давно стали легендой: «Машина Времени», «Аракс», «Воскресенье», «Шанхай»... С недавних пор он дебютировал в роли создателя и ведущего телепрограммы «Квартирники у Маргулиса», не имеющей аналогов на нашем ТВ. Как это произошло и почему его «квартирники» с сентября переезжают на новый телеканал – в разговоре с корреспондентом «Труда».

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Женя, собираясь на это интервью, я увидел анонс твоего очередного концерта. Цитирую: «Евгений Маргулис. Икона блюзового направления отечественного рока». Вот и не могу не спросить: как ты себя чувствуешь в роли иконы?

– Я честно стараюсь не обращать на такие вещи внимания и никак на них не реагирую. Мало ли кому какие эпитеты навешивают. Я чувствую себя музыкантом, который пытается играть не самую популярную музыку. Блюз вообще нигде в мире не является популярной музыкой, его слушает очень небольшое количество народа.

– За свою жизнь ты играл во многих группах, но дольше всего – в «Машине Времени». Так?

– Да, больше 20 лет.

– А «Машина» – это всегда масштаб: концертные залы, стадионы, Красная площадь. Если телеконцерт, то минимум на «Первом». А ты вдруг все это бросил и ушел в минимализм: небольшие клубы, малые залы, «концертники» в такой домашней обстановке на не слишком крупном канале. Почему вдруг потянуло к скромности, к малым формам?

– Мне очень нравится наблюдать за реакцией людей, которые слушают тебя на расстоянии вытянутой руки. Сразу видно, кто нормальный, а кто идиот. А если серьезно, то в клубе перед тобой сидят человек 400–500, которые пришли именно к тебе. Я вижу их эмоции – и это кайф. А стадионы – это масса людей без лиц. На подобные концерты обычно приходят люди, которым лично на тебя по большому счету пофиг, – им важна тусовка.

– Я процитирую твои же слова из одной книги: «В Москве мы знали всех. Приезжаешь на очередной сейшен – одни и те же рожи сидят, что вчера и позавчера. Ну добавилось, может, человек пять. Хотелось нового простора». Выходит, наелся ты просторами?

– Это было сказано в конце 70-х, там закладывался немного другой смысл. В то время «Машина Времени» была такой полузапрещенной группой, поэтому в определенных кругах было модно ходить на ее выступления. И вот мы приезжали с концертом в условное Фрязино и видели в зале тех же людей, которые вчера были у нас на концерте в Черноголовке. Умом-то мы понимали, что помимо Москвы и Подмосковья в стране существуют другие города и другие люди, а глазами этого не видели. Уже потом были и новые просторы, и новые залы...

Возвращаясь к «малым формам». Сейчас в клуб на тебя приходят не потому, что это модно, а потому что тебя знают и даже, наверное, скучают по твоим песням. Еще важный момент: почему я последние пару лет стараюсь играть акустические концерты? В акустике все по-честному, там ничего не надо маскировать компьютерными штучками. Акустика проверяет артиста на вшивость. Так вот, мы играем хорошо.

– А как же заработки? Или деньги тебя уже не интересуют?

– Деньги меня очень даже интересуют. Но они не главное. Я спокойно уходил из самых популярных коллективов, где хорошо платили, но мне там что-то не нравилось. Просто я люблю получать удовольствие от того, что делаю, и при этом не считаю, что музыка – это работа. То есть я придумал себе офигительное хобби, которое еще и приносит деньги.

– Значит, ты всю жизнь не работал, а кайфовал?

– Конечно! Нет, подожди, я работал – до 1979 года. А потом перестал. Когда понял, что музыкантом быть значительно веселее, чем медиком.

– Когда ты пару лет назад запустил телепрограмму «Квартирник у Маргулиса» на канале «Че», многие удивились. Во-первых, отечественный рок на нашем ТВ появляется крайне редко...

– По-моему, вообще не появляется.

– Во-вторых, удивила сама обстановка на съемках – какая-то почти домашняя, из 70-х, но с технологиями XXI века. Ты можешь рассказать, откуда вообще это выросло?

– Все просто. «Че» прошел ребрендинг, ему требовалось что-то новое для эфира. А я отлично знал руководство холдинга, куда этот канал входил. Идея программы была готова раньше, мне оставалось только ее озвучить. И получить добро на подготовку пилотного выпуска. Начинать тяжело. Поскольку подобных программ на ТВ не было, музыканты ко мне особо не рвались. Первым был Саша Скляр из «Ва-Банка», которого я сорвал для съемок с дачи в 37 градусов жары. Мы сделали «пилот», канал его принял и подписал договор еще на пять выпусков. Потом на десять. И пошло-поехало... До тех пор пока на канале в очередной раз не поменялась власть.

В общем, сообщаю, что «Квартирники» меняют прописку и начинают выходить на НТВ. Этот канал выкупил отснятые, но не прошедшие в эфире «Че» программы, которые просто валялись на полке. Хотя там были очень занятные записи: например, я с Лешкой Романовым. Юра Шевчук, который вместо положенных полутора часов отыграл три. Очень классная группа «Мгзавреби».

– Теперь это все покажут на НТВ?

– Да, начиная с сентября.

– Уже известно, кто будет открывать твои новые «Квартирники»?

– «Машина Времени», кто же еще... Концерт был записан раньше, но в эфире его не показывали. Я уверен, что программа понравится – во-первых, ребята играли акустику; во-вторых, я их раскрутил на песни аж из 1971 года. Так что будет весело и интересно.

– Кандидатура первооткрывателя не вызвала отторжения у руководства канала?

– Вообще без проблем. Мы же в программе не о политике – мы о музыке говорим. А иногда и поем.

– А твои гости всегда играют именно акустические концерты?

– По-разному. Да, в основном акустика, но есть музыканты, которые играют только в электричестве. Например, группа «Рекорд Оркестр» – громко, бешено и нагло. Макс Покровский. Князь. Я раньше особо в историю «Короля и Шута» не въезжал, но от Князя получил просто дикое удовольствие.

– Кто еще в планах?

– Пока не потрошенными мной остаются Гребенщиков, «Мумий Тролль». Очень хочу успеть снять «Бригаду С», пока они снова не разбежались. Из того, что мы сняли, но не успели показать, у нас, к сожалению, накрылся один жесткий диск с питерскими группами Billy’s Band и «Танцы Минус». Очень смешные получились концерты, и впервые в истории программы все записи накрылись, ничего не сохранилось. Но я обязательно сниму их по новой, оно того стоит. Сложность в том, что я гастролирую, они гастролируют, нам нужно как-то совмещать наши графики, чтобы все оказались в одно время в Москве. Потому что передача в производстве достаточно дорогая, а денег, чтобы музыканты специально приезжали в Москву на съемки, никто не даст.

– Съемки «квартирников» проходят в небольших помещениях-лофтах, что там может быть дорого?

– Слушай, мы снимаем сразу на шесть камер и пишем многоканальный звук. Работает очень профессиональная команда от агентства FreeMotion Group – совсем недавно они получили Гранпри на фестивале US International Film & Video Festival в Лос-Анджелесе. До этого дважды были серебряным призером The Cannes Corporate Media & TV в Каннах. Так что у нас все серьезно.

– У тебя на программу в качестве гостей приходят в основном мужики. С ними проще?

– Не согласен. У меня были Варя Визбор, Инна Желанная. Была Louna (Лусинэ Геворкян). Классная певица, солистка группы ГильZа Леся Гисматулина. Очень хочу снять Айову (солистка группы Iowa Екатерина Иванчикова) – она прикольная, и у нее есть акустическая программа. Интересно посмотреть, что из этого получится.

– А вообще список кандидатов на программу ты составляешь сам или это делают продюсеры канала?

– Музыканты всегда на мне. Был случай на «Че», когда там попросили, чтобы я снял Армена Григоряна с группой «Крематорий». Но эти ребята у меня и так были в планах.

– С отказами часто приходится сталкиваться?

– Минимально. Настя Полева не захотела записываться сольно, но спела вместе с «Би-2». Еще Слава Бутусов отказался. Сказал, что форматы «квартирников» он с детства не любит. Ну, его право.

– К тебе приходят гости, большинство которых относятся к категории звезд. Сложно управляться с людьми с амбициями?

– У меня не забалуешь. Мы всегда четко ставим задачу. Опять же, большой плюс в том, что мы пишем все как есть. Если случилась какая-то лажа – кто-то слова забыл, просто сбился, – я никогда не останавливаю запись. Это смотрится значительно интереснее, чем смонтированная «правильная» версия. «Квартирник» – это жизнь как она есть, в чистом виде.

– Тебе не кажется, что съемки в одном городе и в одной студии снова приводят тебя к формату «фрязинских сейшенов», на которых сидят одни и те же люди?

– Мы думали над выездными съемками. С Чижом (Сергей Чиграков. – «Труд») даже съездили в его родной Дзержинск, где на пару сыграли концерт на местном рынке. Народ был в шоке... Понимаешь, все опять упирается в деньги. Очень дорого выходит. Съемочная бригада – это человек 10, которых надо селить в гостиницу, привозить-увозить, кормить-поить в конце концов.

– Опыт телеведущего для тебя в новинку. Как тебе эта роль, понравилась?

– Телеведущим меня назвать сложно. Я скорее такая «говорящая голова» внутри музыкальной программы.

– Были вещи, которые лично тебя удивили в процессе съемок и показов «квартирников»?

– Я вообще не ожидал, что программу будут смотреть всякие серьезные люди. Не буду называть фамилий, но мне несколько раз говорили: «Жень, отличная программа!» При этом я сам абсолютно равнодушен к телевизору и редко его включаю.

– Зато, замечаю, ты активен в социальных сетях, в отличие от многих твоих коллег.

– Точнее, в одной из них. Просто там я размещаю информацию о плановых концертах. В мае ездил выступать в Израиль, и это был первый раз, когда промоутер обошелся без рекламы вообще. Ее не было ни на радио, ни на телевидении. Даже афиш не было. Только информация в интернете. Результат? Свободных мест не было, площадка – а мы играли на крыше – битком.

– Давай представим себе ситуацию, когда ты бы мог на один вечер собрать в группу любых музыкантов. Кого бы ты позвал и на какие позиции?

– Барабаны, безусловно, – это Джон Бонэм из Led Zeppelin. Бас-гитара – Джако Пасториус. Саксофон – Майкл Брекер. Гитара, конечно, Джими Хендрикс. За клавиши, скорее всего, Джона Лорда из Deep Purple, потому что он крутейший.

– Погоди, а себе-то ты какое место определил?

– Ну в этом составе я мог бы быть просто певцом...__