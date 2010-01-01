Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис по национальности грек. Гордится своей греческой родословной, хотя явился на свет в СССР (сюда после окончания Второй мировой переехали жить его бабушка и дедушка). У Эвклида двойное гражданство, он часто летает в Грецию и даже баллотировался в мэры города Салоники. Но как творческий человек актер реализовался в России. Как уживаются в одном человеке две культуры?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Когда приезжаю на историческую родину, в Грецию, родственники мне говорят: ты русский. А здесь, в России, мне говорят, что я грек. Сам себя я считаю счастливым человеком, потому что во мне живут две великие культуры, обогатившие мир.

– Русская культура вошла в вашу жизнь вместе с образованием. А греческую культуру, догадываюсь, пришлось постигать самостоятельно?

– Она у меня в крови от бабушек и дедушек. В детстве я не говорил на русском языке. Там, где я родился (Цалкинский район Грузинской ССР. – «Труд»), было около 60 деревень, в которых жили только греки. Они говорили в основном на понтийском (византийском) языке, который приближен к древнегреческому. Так что прикосновение к греческой истории и культуре я впитал, что называется, с молоком матери. Легенды и мифы Древней Греции, которыми зачитывался гораздо позже, были сначала преподнесены мне моей бабушкой Фотинией.

А русский язык поначалу мне настолько не давался, что в первых классах я приносил сплошные двойки да колы. Зато в 8-м классе у меня уже списывали диктанты – и я понял, что нахожусь на правильном пути. Хотя акцент у меня оставался долго. С ним боролись в Днепропетровском театральном училище, потом во ВГИКе. Стоило мне съездить на каникулы к родителям – и акцент возвращался. Пришлось три года не ездить домой – только так я избавился от своего говорка. Зато теперь мама шутит: «Сынок, поговори по-гречески, а мы посмеемся». Когда я в 2009-м баллотировался в мэры города Салоники, пришлось зазубривать речи, как в школе учил наизусть про Гоголя – ныне одного из моих любимых писателей.

– Вся эта история с выборами была для вас игрой, авантюрой или вы всерьез рассчитывали на победу?

– Разумеется, я не собирался становиться мэром, я от политики далек. Но Греция находилась тогда в тяжелом экономическом положении, люди были подавлены, разобщены. Мне сказали, что на меня возлагается миссия – поднять людям настроение, вдохнуть веру в завтрашний день... Переполох тогда наша команда наделала нешуточный. А сам я, участвуя в предвыборном марафоне, столько увидел новых лиц, глаз, пережил эмоций, что мне это очень пригодилось как актеру.

– Когда ваши родители вернулись на историческую родину, у вас не было искушения податься вслед за ними?

– Когда получал греческий паспорт, у меня и мысли не возникло навсегда уехать из СССР. Я здесь родился, учился, работал в театрах, служил в ракетных войсках под Астраханью. Это мои университеты, моя судьба. Так во всяком случае я думал до начала 90-х. А потом начался весь тот ужас... Страну разрывали на части, начался передел собственности. Театр в Пятигорске, где я в то время служил, находился в старинном здании в центре города. Так вот, его сожгли, потом восстановили, но забрали под бизнес.

Находясь в жестокой депрессухе, я тогда всерьез задумался об отъезде в Грецию. И тут мне позвонил друг Николай Анашкин, который учился в Литинституте, позвал в Москву. Я приехал, и с первых шагов по московским улицам у меня возникло ощущение, что я здесь уже однажды жил. Что этот город соразмерен моим надеждам и мечтам. Я тыкался в разные театры – меня не брали. Зато с первого раза поступил во ВГИК – и, представьте, окончил его с красным дипломом.

– Вам повезло в начале пути. Вашим педагогом во ВГИКе был Анатолий Ромашин, первую роль в кино вы сыграли у Владимира Мотыля, а первые роли на московской сцене вы репетировали под началом Нины Чусовой и Петера Штайна. Но, как мне кажется, в последние годы личности такого масштаба на вашем пути встречаются реже…

– Не скажу. Были незабываемые встречи с Алексеем Балабановым, у которого в фильме «Война» я сыграл острохарактерную роль чеченского чабана. Интересно работалось с Владимиром Хотиненко, Леонидом Квинихидзе, Вячеславом Криштофовичем. А какое количество выдающихся актеров встретилось на моем пути! Помимо своего мастера Анатолия Ромашина я многому научился у Армена Джигарханяна, заглядывая к нему на уроки. Ходил на занятия к Алексею Баталову, который руководил актерским факультетом. Я снялся в 60 картинах – и почти в каждой были встречи с легендами нашего кино: от Людмилы Чурсиной и Леонида Каневского до Елены Сафоновой и Ларисы Удовиченко. Так что общением с выдающимися мастерами я не обделен. Другое дело, что в последние годы уровень картин, предлагаемого мне материала помельчал.

– Сейчас вы в основном снимаетесь в сериалах, увы, не всегда высокого творческого полета. Скажите, вы отбраковываете какие-то сценарии или соглашаетесь на все роли, которые вам предлагают? Мол, времена нынче суровые, «не до грибов»…

– Знаете, как человеку, пережившему лихие 90-е, мне сегодня ничего не страшно. И в профессию я пришел не из-за денег или славы. Я стал актером потому, что не мыслил себя в ином качестве. Именно поэтому я позволяю себе роли выбирать. Если читаю сценарий, а там играть нечего, то имею смелость (или наглость, как считают некоторые) говорить нет. Но ничего. В нашей профессии надо уметь ждать, и я верю, что в моей жизни еще появятся Мотыль, Балабанов, Ангелопулос… И потом, в моей жизни есть театр.

Если бы его не было, я бы, наверное, сошел с ума или умер. Театр для меня – это и постоянный тренинг, и отдушина.

Кроме того, я читаю стихи, сказки, рассказы из книги архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые» в сопровождении оркестра, гастролирую со своей сольной программой «Наедине с тобой», это такой концерт-импровизация. Так что паузы в кино меня не пугают.

– На своем веку вы сыграли бездну отрицательных персонажей. И это при вашем безусловном обаянии.

– Я начинал кинокарьеру в нулевые, когда стали появляться первые сериалы. И сыграл у Тиграна Кеосаяна в «Мужской работе» чеченского боевика. Потом появились сериалы «Спецназ», «Оперативный псевдоним – 2», уже упоминавшийся фильм «Война», в которых я играл все тех же типов. Однажды пришел на кинопробу и честно сказал, что не могу больше играть подобных персонажей. И знаете, что мне ответили? «Да посмотрите на себя в зеркало, кого вам еще играть?»

Я не снимался три года, терпел. И когда мне предложили в сериале «Мой личный враг» сыграть романтического персонажа, француза, героя-любовника, это стало для меня спасением. Чередой пошли положительные образы. Но когда мне теперь в очередной раз предлагают такого подслащенного героя, я начинаю скучать по характерным злодейским ролям. И знаете, что слышу? «Эвклид, посмотрите на себя в зеркало. У вас же эффектная внешность, добрые глаза. Ну какой из вас бандит?»

– Говорят, в юности вы экспериментировали с виноделием, делали наливки и настойки. Нет мыслей заняться виноделием всерьез, подобно вашим знаменитым коллегам – Пьеру Ришару, Жерару Депардье, Никите Михалкову?

– Когда у меня появятся такие возможности, как у Депардье или Михалкова, подумаю о вашем предложении. А пока есть мысли о своем ресторане. Опять же не для заработка, а для души. У меня большой круг друзей, которых я люблю и которые меня любят. В Москве сплоченная греческая диаспора. Наконец, у меня есть мой зритель. Мне кажется, я смог бы создать ресторан, где была бы не только вкуснейшая греческая кухня, но и прекрасная творческая атмосфера.

– И когда планируете открыться?

– Как только это случится, вы будете одним из первых гостей.