Его творческая биография на редкость экзотична. В 90-х это имя украшало эстрадные афиши – вместе с тогдашней своей супругой Лолитой Милявской Александр Цекало был участником популярного кабаре-дуэта «Академия». Затем он перешел в весовую категорию посерьезнее – стал исполнительным продюсером развлекательных программ на телеканале СТС, а потом и генеральным продюсером. А еще продюсировал мюзиклы «Норд-Ост» и «12 стульев», вел на Первом канале «Две звезды», «Минуту славы», «Большую разницу», «Прожекторперисхилтон». Но главное детище Цекало сегодня – компания по производству телесериалов «Среда», созданная 10 лет назад. Ее продукция – это «Мажор», «Саранча», «Фарца», «Метод» и прочие громкие ленты последних лет. Шесть из них уже проданы американцам, что само по себе сенсация. На подходе «Гоголь» – проект, который тоже обещает стать событием. Причем выйдет он и в кинотеатрах – с 31 августа. Мы встретились с Александром на его публичном интервью в клубе Powerhouse Moscow, где он рассказал, как попал на ТВ, зачем делает фильмы и какие ленты в ближайшее время могут привлечь наше внимание.

НАТАЛЬЯ БОБРОВА

Мои родители хотели, чтобы я был инженером. И «для них» я получил высшее техническое образование. Но так хотел играть в кино или на сцене, что тайно параллельно выучился на артиста. А потом чем только не занимался! Играл в спектаклях, продюсировал мюзиклы, готовил Алсу для «Евровидения», производил и вел телевизионные программы, работал на СТС, Первом канале…

В какой-то момент эти знания, опыт, любовь к драматургии сложились в одно. И я решил делать многосерийное кино. Драмы – семейные, фэнтези, полицейские… Разные, но в одном схожие: в их основе – человеческие отношения.

Правда, сначала к этой моей идее на канале серьезно не отнеслись. Мол, зачем, когда я и так успешно делаю развлекательные программы? Не очень в меня верили и артисты, и режиссеры. Но уже наш первый сериал «Обратная сторона Луны» доказал, что компания «Среда» производит качественный контент. Сейчас уговаривать никого не надо.

ЭФИРНЫЕ СКРЕПЫ

Причин активного всплеска интереса к российским сериалам несколько. Во-первых, наши зрители уже давно, легальным образом или не совсем, но смотрят качественные зарубежные сериалы. Таковых сейчас великое множество, гораздо больше, чем качественного кино. У зрителя появилась возможность сравнивать. Во-вторых, уже лет пять-семь, как зритель стал готов к нашему предложению. Надо было просто не ошибиться с ответом на этот запрос. И российские сериалы сегодня проходят с лучшими показателями, большими долями смотрения, чем самые хитовые американские. Так, впрочем, происходит в любой стране, поскольку свои герои ближе и понятнее. Хотя главные ценности везде, у всех народов одни и те же. И все же я, не скрою, удивился, когда американский онлайн-кино- театр Netflix купил у нас «Фарцу». Где «Фарца» и где Америка? Но у них таких барьеров нет. Наша история – о дружбе парней, спасающих друга, к тому же стильно сделанная, с американской музыкой… Они все поняли и купили.

НАШ КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

В Америке вышло около 15 сериалов, где в числе героев – президент США. Две трети из них – серьезные драмы, в которых президент – либо хороший человек, либо не очень. А другая треть сериалов в пародийном стиле высмеивает весь институт Белого дома. У нас такое представить невозможно. Пока. Но придет время, когда никто не будет принимать иронию за личное оскорбление или за подрыв основ. Вот полицейские, низкий им поклон – мне кажется, они уже смирились с тем, что их часто выставляют гадами. Когда-нибудь и у нас будет сериал типа «Карточного домика». Но это уже совсем высшая лига. Невероятный, крутой фильм. Они короли дерзости.

Кстати, у нас лежит сатирический сценарий «Министерство», придуманный Максом Пежемским и Павлом Бардиным. Прекрасный, очень смешной. Я носил его по каналам – никто не взял: боятся. А, по-моему, сейчас уже пришло время, когда можно перестать бояться. Поверьте на слово.

Я НЕ Р-Р-РЕВОЛЮЦИОНЕР

На самом деле у меня нет цели и большого желания рваться в карбонарии. Мое дело не бастовать и не ходить на митинги, мое дело – делать для зрителя хорошие сериалы. Я считаю, что моя гражданская позиция как раз в том и заключается, что я произвожу российские сериалы с российскими актерами. И их смотрят не только в нашей стране, но и кое-где в другом мире с английскими субтитрами. Для меня это важнее, чем размахивать плакатами и подставлять спину под дубинки, чтобы потом тиражировать процесс в соцсетях.

ПОЧЕМУ ГОГОЛЬ?

Где, на каких скрижалях записано, что нельзя делать экранизацию или, если хотите, импровизацию по мотивам великих произведений? Никакого преступления тут нет, если снято качественно.

Три года назад возникла идея сделать «Гоголя». Сюжет – расследование преступлений, описанных им же в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Сделали пилот. Показали. За год досняли семь серий. Тогда же я предложил прокатать сериал в кино. С 31 августа до конца декабря на больших экранах будет идти восьмисерийный фильм сеансами по две серии. Внутри каждой – законченные истории. Эта горизонталь, мы надеемся, будет держать в напряжении зрителей. И это впервые в России – до сих пор сериалы в полном виде в прокат у нас не выходили.

Критикам сразу скажу: у нас все страшилки в фильме написаны самим Николаем Васильевичем. Мы просто придумали им другую оболочку, форму. Но Гоголь остается Гоголем. Фигура на все времена. Посмотрите на его портреты. Это же типичный герой комикса: длинные волосы, горбатый нос, плащ… Все это меня очень привлекало и манило, он же готовый персонаж сам по себе. И жил странно… Писал свои произведения и ходил каяться к батюшке. Не был замечен в близких отношениях ни с одной женщиной и уж тем более ни с одним мужчиной… Умирал – не хотел пользоваться услугами врачей. И, по устойчивым, вот уж почти два века гуляющим слухам был похоронен заживо…

Неудивительно, что именно такой писатель явился родоначальником русского хоррора. В Америке это Эдгар По, у нас – Гоголь. Кстати, и жили они примерно в одно время… Хоррор сейчас – популярный жанр для молодежи и не только. И у Гоголя есть все, что нужно для успеха у самой широкой публики.__

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Все люди неоднозначны. Нет ни одного человека совсем плохого или совсем хорошего. Немирович-Данченко говорил актерам МХАТа: ищите в плохом хорошее, а в хорошем – плохое. Тогда интересная игра получается. Такой герой – протагонист и антагонист одновременно – давно выведен на экраны. Вот сильный пример – «Доктор Хаус»: мизантроп, наделенный многими грехами, но спасающий людей. И в нашем «Методе» герой уничтожает маньяков, сам отчасти будучи маньяком. Он находит способ проникать в детство преступника, чтобы поймать его самые глубинные мотивы...

СВЕТИТЬ ВСЕГДА

«Прожекторперисхилтон» вернулся и будет выходить с конца октября. Честь и хвала Первому каналу, что он захотел возродить программу. Но я не собирался быть ее продюсером. Это решили между собой Иван, Гарик и Сергей (Ургант, Мартиросян, Светлаков. – «Труд»). Нужно было выбрать производителя. Я в это не лез. Для меня это дополнительная нагрузка, отнимающая много времени. Но они так решили. Друзья ли мы? Общаемся, хотя не так уж часто. Все занимаются своими делами. Сережа очень увлечен продюсированием кино. Гарик – ТВ-программами. Ваня днюет и ночует в «Вечернем Урганте». И я рад возвращению «Прожектора» – это дополнительный повод видеться чаще. Мы очень хорошие, близкие по духу приятели.

ПЛЮСЫ ТВ

На нашем ТВ, конечно, есть проблемы. Вы их сами знаете. Но мне нравится, что телевидение дает шанс. Вот мне Первый канал дал шанс реализоваться как продюсеру. Снимаем и для «России», им тоже спасибо. Телеканалы меняются в лучшую сторону, это неизбежно. Ругать проще всего. Сделай сам.

СИДИ И СМОТРИ

С майского телерынка в Лос-Анджелесе я привез самые свежие тенденции в сериальном бизнесе. С утра до вечера мы смотрели пилоты разных студий. Это продукты будущего. Три патриотических сериала о том, как американцы борются с ИГИЛ. Три ужаса. Два мюзикла. Ситкомы. Мелодрамы. Проекты со снами, играми подсознания. Конечно, полицейская драма – она всегда в топе. Медицинские ленты, в том числе «Хороший доктор» – о детском хирурге-аутисте. Я даже прослезился на нем. Ну а что смотреть прямо сейчас, спросите вы? Попробую назвать то, что вы точно еще не видели. Сериал «Это мы» – потрясающая семейная драма. После нее вы станете другими. Поверьте, это не рекламный слоган, а личное наблюдение. Новый «Твин Пикс» – не для каждого. Это сложно… Очень понравился сериал «Цыган». Удивили артхаусные «Ангелы в Америке». Они, правда, не новые, но не знаю, как этот жанр назвать… Сумасшедший сериал «Дневник служанки». Наконец, очень странный – «Американские боги»…Думаю, пока хватит – и так обеспечил вас занятием на несколько месяцев вперед.

А там уж и наша конница подоспеет.