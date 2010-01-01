Известность к актрисе Марии Берсеневой пришла после исполнения главной роли в сериале «Маргоша». Потом были роли в лентах «Семейный детектив», «С 8 марта, мужчины!», «Дочки-матери», «Без следа», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многих других. А недавно актриса в сериале «Майор и магия» на 5-м канале сыграла ведунью, помогающую раскрывать преступления. Верит ли сама актриса в сверхъестественное? С этого вопроса и начался наш разговор.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Признаться, я не слишком верю во все эти сверхъестественные способности. Помните, как Алла Пугачева пела: «А всемогущий маг лишь на бумаге я!». Это как раз про мою героиню Воробьяшкину, которая дурит головы доверчивым гражданам. Шарлатанка в чистом виде, этакий Остап Бендер в юбке. Но ее советы бывают полезны и практичны, на уровне профессионального психолога.

В общем, фильм «Майор и магия» снимался весело, поскольку это не столько мистическая история, сколько детектив с элементами комедии. Труднее всего в этой роли для меня было запоминание всех этих колдовских заговоров. Временами я просто начинала нести ахинею, отсебятину. А еще непросто далась сцена, когда мою героиню топили в болоте. Оператор никак не мог поймать мое лицо в мутной воде, понадобились дубли...

– Принято считать, что в самой актерской профессии заложена определенная доля мистики.

– На этот счет существует много легенд. Скажем, вокруг экранизаций «Мастера и Маргариты». Кстати, мне довелось в спектакле играть Маргариту – и у меня, представьте, на сцене несколько разорвалось платье и даже отрывались подметки. Но принимать эти злоключения всерьез мне как-то в голову не приходило.

– Ваш папа имел черный пояс по карате и вас с детства приучал к этому спорту. Сохранились ли у вас навыки и помогли ли когда-нибудь в жизни?

– Родители пытались направить мою неуемную энергию в полезное русло. Кроме карате занималась плаванием, фигурным катанием, акробатикой. Насчет навыков... Думаю, если поднапрячься, я смогу продемонстрировать некоторые удары ногой. К счастью, в жизни мне это пока не пригодилось. А вот на съемках мне как-то пришлось в сцене с задержанием преступников показать один такой приемчик – маваши из-за угла в лоб бегущему. Говорят, смотрелось живописно.

– Вы человек целеустремленный или больше полагаетесь на интуицию и импровизацию?

– Мне нравится известная поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах... Я так часто сталкиваюсь с тем, что каждый день непредсказуем, что живу больше по наитию. Вот вам пример: прошлой осенью из-за проблем в позвоночнике у меня сначала онемела нога, а потом согнуло пополам от боли. Пришлось вместо съемок на скорой помощи мчаться в больницу. Где выяснилось, что необходимо вставлять имплантат в позвоночник. Была серьезная операция. Сейчас прохожу реабилитацию, продолжаю «хрустеть спиной» и звенеть в магнитных рамках аэропортов. А вы говорите «планы»...

– Но при этом вы снимаетесь?

– Сейчас акцент перенесен на театр. Гастролирую со спектаклями «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», «Женихи» по Гоголю, «А зори здесь тихие». В тур с «Анной Карениной» сорвалась до окончания двухмесячного срока реабилитации, во время которого врачи обязали меня сохранять покой. Уже сыграла шесть спектаклей. Спасибо, что в коллективе учли мои обстоятельства: на сцену я выхожу в корсете, мы скорректировали сцены с вальсом и поддержками, сняли с туфель Анны каблуки. Впрочем, в «Мастере и Маргарите» я уже снова на каблуках!

– А чем объяснить съемку в откровенной фотосессии для мужского журнала?

– Это из творческого интереса. Да и не такая уж эта съемка откровенная – там все прикрыто, все красиво. Я подумала над этим предложением и решила: пока мне есть что показать, то почему бы и нет? Когда-нибудь потом, в преклонном возрасте, я открою журнал и полюбуюсь. Наглядно вспомню, что была очень даже ничего...

– Ну тогда и совсем обнаженной можно сняться. Чтобы потом, через полвека, полюбоваться, какой бабушка была.

– Я подумаю над вашей идеей. Хотя тут должна быть еще какая-то творческая сверхзадача. Если это со смыслом и с гармонией – вполне возможно. А просто так сверкать укромными местами мне не интересно.

– А как насчет цели покорить Голливуд, о чем вы как-то обмолвились? Это еще актуально для вас?

– Про Голливуд, будем считать, я пошутила. Там и без меня актрис хватает. К тому же в Голливуде я все-таки снималась, правда, только в рекламе. По побережью Малибу в купальнике бегала. Я была лицом бренда «Нестле». Вышло несколько видеороликов, сделали фотосессию. Некоторые кадры висели по городу: я в костюме Натс-Герл с огромным золотым орехом на груди... Там очень красиво, дышится по-другому. Но... Как говорил Сальвадор Дали, «не бойтесь совершенства – оно недостижимо!».

– Если позволите, Мария, несколько вопросов о личном. Правильно ли я понимаю, что между семьей и карьерой вы выбрали карьеру, поскольку из-за вашей загруженности распался ваш второй брак?

– Да ничего я не выбирала. Просто так сложилось… вернее, не сложилось. Можно, конечно, анализируя предыдущие браки, объяснять неудачи издержками профессии. Интенсивные съемки, когда тебя неделями нет дома, не укрепляют семью. Но дело не только и не столько в этом. Даже если бы я сидела дома, брак все равно бы распался – по какой-нибудь другой причине. Для супругов важно понимать, доверять и поддерживать друг друга. Тем более, если твоей второй половинкой становится человек творческой профессии.

А своим мужчинам я благодарна за моменты счастья. Первому я благодарна за сына, второму – за фамилию. А теперь я вполне счастлива без них. У меня есть если не все, то очень многое: любимая работа, друзья, родные, мой замечательный сын, которому исполнилось 14. Надеюсь, мне не понадобится ради любви жертвовать актерской профессией.

– Что вас больше всего привлекает в мужчинах?

– Для меня самое сексуальное в мужчине – это мозг. Умный мужчина всегда логичен, обаятелен и ответственен в поступках. Он не дает пустых обещаний и способен хранить верность. Поймите, это в 16 лет хочется видеть рядом с собой высокого голубоглазого красавца. А потом хочется гораздо большего – быть с мужчиной, способным сделать тебя счастливой.

– Это не так просто... А у вас есть рецепты счастья попроще?

– Пожалуйста: шоколад, сон, море. О том, что такое отдых, я не вспоминала лет пять. У меня отдыхают мама и сын, а я работаю для этого. Много лет море я видела только из окна поезда, автомобиля или гримерки. И вот этим летом я в гостиничном номере уснула под работающим кондиционером, и у меня на пол-лица вскочил ячмень. Мне на сцену выходить, а вместо глаз – щелки... И вот на целых восемь дней я получила отдых: море, солнце, покой, сон вволю. И шоколадка под подушкой. Это было счастье!