Она талантливая актриса, полюбившаяся зрителям в роли полковника полиции Ирины Зиминой в сериалах «Глухарь», « Пятницкий», «Карпов». На экране это героиня с твердым, мужским характером – кремень, а не женщина. Но в жизни все не совсем так, точнее, совсем не так. Как признается сама Виктория, как раз жесткости ей не хватает. Зато доброты и отзывчивости не занимать. Тарасова активно занимается благотворительностью, помогая детям и нуждающимся семьям. Часто выступает перед военнослужащими – и даже не сколько раз летала на авиабазу Хмеймим в Сирию с выступлениями, чтобы поддержать российских солдат. Желание помочь людям, попавшим в беду, привело актрису и на проект НТВ «Красота по-русски», где спасают жертв недобросовестных пластических хирургов. Между прочим, очень актуальная тема: таких ситуаций, как выясняется, выше крыши: человек обратился к доктору, заплатил немалые деньги, а вместо красоты получил пародию на себя любимого, а в придачу – проблемы со здоровьем...

Виктория, «Красота по-русски» – программа прежде всего для людей светских и даже гламурных. Или вы рассчитываете на более широкую аудиторию?

– Ну уж нет, гламура здесь точно немного, скорее это полноценные житейские драмы. Иной раз сталкиваешься с такими историями, что вместе с их героями плачешь. Ведь человек оказывается в отчаянии, в тупике, в безысходности. Ко всем бедам порой добавляется и злорадство окружающих: вот, дескать, до чего доводит стремление к понтам. Чтобы не быть таким ходячим примером, жертва пластики замыкается, прерывает связь с окружающим миром... С другой стороны, радуешься вместе с героями нашей программы, когда удается им помочь. Конечно, это не так-то просто – пропускать через себя все эти истории. Но знаете, если ты не закрываешься на съемках от негатива, не уходишь в футляр, а искренне сочувствуешь, то все это переживается легче. Наверное, это какая-то особенность души: чем больше отдаешь, тем больше получаешь.

– А какая из историй вам запомнилась больше других?

– Сложно сказать. Каждый такой сюжет драматичен по-своему. Можно сказать, что любому из наших героев пришлось пройти через свой персональный ад. Вот, к примеру, шокирующий случай с Наташей Малаховой из Пензы. Девушка решила увеличить грудь, но в ходе пластической операции ей занесли инфекцию, в итоге она оказалась в отделении гнойной хирургии, где ей удалили несколько ребер, потому что они попросту сгнили! Потерянные ребра уже не вернешь, но на месте операции остался огромный, уродующий тело шрам. Его-то мы и ликвидировали. Плюс Наташа перенесла операцию на носу – и тоже, увы, неудачную. Когда наш хирург взялся исправлять последствия ринопластики, он обнаружил, что Наташин нос остался почти без хрящей: все они были раздроблены. В результате пришлось брать хрящ из уха, чтобы буквально по кусочкам восстановить нос девушки. История жуткая, но она закончилась удачно – сейчас Наташа здорова и счастлива. Смотрите сюжет о ней в одной из наших программ.

– И много у нас таких «жертв красоты»?

– Увы, хватит не на один телесезон! Искать героев нам несложно – то и дело сталкиваешься с неудачными попытками «поправить природу». Все хотят иметь красивое лицо и тело, мода на пластическую хирургию установилась давно – и едва ли она иссякнет в обозримом будущем. Но одно дело, когда человек стремится исправить дефекты своей внешности. А часто это просто примета статуса – как преуспевающий муж, загородный дом, дорогущая иномарка. Отсюда появляется чрезмерность. Если уж делать себе грудь, то очень большую, а к ней еще и губы на пол-лица... Чем больше женщина «натюнингована», тем, стало быть, она успешнее, тем состоятельнее ее муж. Все это стало приметой времени. Пластической хирургией стали увлекаться не только «олигархини», но и звезды кино и шоу-бизнеса, а потом и люди среднего класса, и просто «продвинутые». Да и сама пластическая хирургия становится все доступнее, пошла в массы. И, как у каждого явления, у этого проявились теневые стороны. Это и старые, некачественные материалы, которые до сих пор живут в лицах и телах людей, не только портя внешний вид, но и отравляя здоровье. И кустарщина, когда плохо оказанные услуги калечат лица и тела. Впрочем, несмотря на все эти риски, не иссякает армия желающих вступить в спор с природой, опробовать на себе хирургические средства улучшения внешности.

– А в вашей жизни случались ситуации, когда вам самой очень нужна была поддержка?

– Конечно, как и у любого человека. Я ведь не всегда полковник полиции, я женщина, много пережила – и предательство любимого мужчины, который оставил меня с маленьким ребенком на руках, и, наверное, самое страшное – смерть отца, которого я очень любила. Тогда мне казалось, что я одна в этом мире и помощи ждать не от кого. Исчезла опора, все свалилось на мои плечи. Смерть страшнее предательства, потому что это навсегда. И жить с этой болью тяжело. Но мне повезло: у меня замечательная мама, замечательный сын, их любовь и поддержка так много значат. Никакие психологи не заменят поддержку близких!

– А самой ложиться под нож пластического хирурга не приходилось?

– В свое время как-то не довелось, а теперь это сделать будет тем более непросто: насмотрелась примеров из нашей программы и, честно говоря, побаиваюсь. Хотя порой смотришь в зеркало, и мысли посещают. Например, сделать блефаропластику – это такая операция по изменению формы век, чтобы глаза не отекали. Да все пока не решусь. К тому же надо еще отвести какое-то время на восстановительный период, а с этим проблема: постоянно гастроли, спектакли, съемки...

– Вы помните тот момент, когда вас вдруг стали узнавать на улице или в метро?

– Помню. Мой сын учился в школе, когда на экраны вышел сериал «Глухарь». И вот я пришла в школу за сыном, а какой-то мальчишка узнал меня и закричал: Зимина! Тут ко мне ринулась толпа школяров за автографами. А сын кричит: «Мама, беги»! В общем, я сорвала урок, потом пришлось даже оправдываться перед директором школы. После того случая я поняла, что пора ходить в солнцезащитных очках даже в пасмурную погоду.

– Насколько Ирина Зимина похожа на вас в жизни?

– Когда я получила эту роль, то поняла, что у нас очень много общего. Она одна воспитывает сына, у нее молодой любовник. На тот момент все это совпадало с моей жизнью. Но это внешние приметы. А внутренние... Я, в отличие от Зиминой, мягкий и даже стеснительный человек. Моя героиня может хлопнуть дверью, накричать, надавить, она «рулит миром» по своим правилам. А я не могу так, не умею – и едва ли уже научусь. Но на съемочной площадке эту жесткость в характере обретаю вместе с погонами. Может, у полковничьей формы есть магическая особенность? Надев ее, меняешься и внешне, и внутренне. Так произошло и со мной.

– Как-то повлияла на вашу жизнь эта роль? Скажем, приходилось ли вам сталкиваться с криминалом?

– Нет, в связях с криминалом не замешана, чего не было, того не было (тьфу-тьфу-тьфу). А вот с сотрудниками полиции я дружу. Среди них много поклонников сериала. Да и с коллегами по съемочной площадке отношения сложились. К Аверину хожу на спектакли. С Владом Котлярским в одной постановке играем супружескую пару – антрепризный спектакль «Ненавижу. Жанна» получился смешным и веселым.

– Вам приходилось слышать, что съемки в сериалах – это несерьезно, только отвлекает от серьезных ролей?

– Да, бытует и такое мнение, но, кажется, оно на глазах устаревает. Кино устремилось на телеэкраны, навстречу зрителю, и в этом ничего плохого нет. Да, существует «мыло», где все тяп-ляп – и по 3 тысячи серий в год. Это действительно ерунда, не спорю, но я в таком никогда не снималась, и надеюсь, не придется. Очень хотела бы сняться в военном фильме. Часто езжу на армейские акции с концертами, много где была, в том числе в Сирии. Присматриваюсь к этим людям, к военной жизни... Вообще, думаю, если бы не стала актрисой, то пошла бы в военные.

– Будь такая возможность, что бы вы поменяли в своей жизни?

– Пожалуй, ничего, поскольку я счастливый человек. Не случись всего того, что со мной произошло, я бы не стала той, какой являюсь сейчас. Правило «что ни делается, все к лучшему» для меня золотое.