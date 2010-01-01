Программа «Поедем, поедим!» по нынешним меркам старожил – она выходит на НТВ с осени 2012 года. Но никаких признаков усталости не замечается – напротив, число ее поклонников только возрастает. Вкусно поесть любят все, даже вечно озабоченные похудением девушки, а путь через желудок лежит не только к сердцу мужчины, но и к познанию чужих стран и обычаев. Неслучайно пики популярности программы обычно приходятся на старт туристического сезона. Так что самое время поговорить с обаятельным телеведущим Джоном Уорреном – человеком, объехавшим десятки стран и освоившим приготовление сотен блюд, в том числе и чрезвычайно экзотических. Уж он-то точно знает, на что обратить внимание гурману, посещающему страны Средиземноморья или Юго-Восточной Азии. И даже о кухне его родной Англии он умеет рассказать увлекательно. Кстати, Джон успел основательно прикипеть к России и к русскому застолью.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Джон, до недавнего времени приготовление еды оставалось уделом женщин. Как вам удалось затесаться в их ряды?

– Тут-то я с вами абсолютно не согласен. Кто вам сказал, что приготовление еды – дело сугубо женское? Это представление было расхожим давным-давно. А сегодня очень многие мужчины умеют готовить и делают это с большим удовольствием. Не забывайте, что самые лучшие шеф-повара в мире – мужчины. И Москва не исключение. Что касается моего случая, то я попал в эту телепередачу благодаря своей открытости и общительности. Руководство канала было так любезно, что предложило мне самому выбирать тему шоу. Вот я и выбрал свое любимейшее хобби – кулинарию. А вместе с ней – Москву, Россию, где у меня такая интересная работа.

– Ваши передачи снимаются в поездках. Бывали в их ходе эпизоды, когда все пошло не так, как задумывалось?

– Конечно. Помню, под Воронежем после длинного и сложного приготовления рыбной кулебяки в два часа ночи мы вынули ее из духовки и… уронили на землю. Пришлось срочно готовить новую. Управились уже под утро. А во время съемок в Суздале у нас вспыхнула плита, и чуть не произошел пожар. На Телецком озере нам предложили в качестве исходного материала тухлую рыбу. И отступать было некуда. Сошлись на том, что, в конце концов, на телевидении важнее, как выглядит еда, а не какова она на вкус. Как пел Фредди, шоу должно продолжаться. И оно продолжается.

– Поговорим о предпочтениях. Кухни каких стран вам ближе других?

– Азия! Люблю тайскую, китайскую, сингапурскую еду. Нравятся ее острота и сам метод приготовления. В Азии все делается без лишней спешки. Долго режутся овощи, подбираются специи, маринуется мясо или рыба. Зато потом, когда все составляющие собраны, собственно приготовление, тепловая обработка происходят стремительно. Еще азиатская еда невероятно интригует. Стоишь на рынке где-нибудь в Гонконге и думаешь: господи, это овощ или фрукт? Или морской гад? И что с ним делать – варить, мариновать или есть в сыром виде? Ну а самое экзотическое блюдо, которое доводилось пробовать, еще не попало в эфир, поэтому не буду углубляться в подробности, только скажу вам на ухо: это был живой осьминог.

– Ну и как?

– Не передавайте никому, но это, наверное, самое отвратительное из всего, что я когда-либо ел.

– Есть ли у вас коронное блюдо?

– Пожалуй, ризотто. Я готовлю его с лобстером или омаром, также можно добавить карри и зеленый горошек. Еще есть версия свекольного ризотто, хотя, честно говоря, сам его недолюбливаю, но в России она востребована – тут вообще свекла в почете. Самому же мне в последнее время чаще приходится есть то, что предлагают в гостиницах и на местах съемки, а это далеко не всегда мои любимые кушанья. Но такова уж кочевая жизнь, которую ведет наша съемочная группа.

– Вы родились и выросли в Англии, однако уже почти четверть века как осели в России. Сильно, на ваш взгляд, отличаются между собой английская и русская кухни?

– Да нет, они скорее похожи. Мы ведь с вами северяне. Да, у нас в январе зеленеют газоны, но при этом такая влажность, что наши +10 не сильно отличаются от ваших –10. В отличие от итальянцев, испанцев или и греков, нам нужно куда больше калорий, чтобы не замерзнуть. Оттого в английской и русской кухнях так распространены блюда из картошки, мяса, крахмала, теста.

– Ваше любимое английское блюдо?

– Все зависит от настроения. Когда я жил в Англии, очень любил простое блюдо, состоящее из только что сваренного риса и консервированного тунца с майонезом. Горячий рис и холодная рыба образуют потрясающее сочетание. Также я очень люблю авокадо, подкопченный лосось. А знаете что совершенно вне конкуренции? Простое яблоко. Хрустящее, сладкое, но не приторное – такой вкус не может превзойти ничто.

– Насчет яблока – как-то незамысловато для такого видного кулинара, как вы... В одной из передач вы сказали: «Не хочу обидеть русскую кухню, к которой отношусь с большим уважением, но она нуждается в возрождении традиций ». Что вы имели в виду?

– Мне кажется, за советские годы русская кухня не то что умерла, но многое утеряла, стала удивительно однообразной и скучной. Куда бы ни пришел в гости, во всех домах и на банкетах примерно одно и то же: салат оливье, селедка под шубой... А ведь когда-то российская кулинария имела собственное ярко выраженное лицо. Но многие традиции утерялись – по крайней мере в центре, в Москве и Питере. Может быть, в глубинке, в каких-то деревнях еще что-то сохранилось. Во всяком случае я радуюсь, когда вижу, что молодые шеф-повара, конкурируя друг с другом, извлекают на свет из прошлого то один интересный рецепт, то другой. Это отрадный признак. Вам действительно есть что вспомнить.

– Вы враг фастфуда? Когда вы в последний раз были в «Макдоналдсе»?

– «Враг » – слишком категорично. Мне почти 49. Впервые в «Макдоналдсе» я ел мальчишкой, в девять лет. Тогда мне никто не объяснял, что это вредно. Только после 30, когда я начал интересоваться различными диетами, понял, что еда в «Макдоналдсе» не из самых здоровых. Тем не менее иногда мне ужасно хочется туда зайти и съесть, допустим, плюшку. Я же живой человек, а они там, что греха таить, очень вкусные. Но позволяю себе такое редко. В жизни вообще много от чего приходится отказываться.

– Ученые утверждают, что человеку лучше всего питаться тем, что ели его предки. То есть жителю Сибири не подойдет средиземноморское меню…

– Я так не думаю. В основе этой теории больше консерватизма, чем здравого смысла. Просто людям свойственно к незнакомой пище относиться с подозрением. Человеку, который никогда раньше не пробовал азиатскую кухню, придется непросто в Таиланде, где нет ни борща, ни гречневой каши. Хотя, кстати, уже во многих местах мира появились русские рестораны, где меню адаптировано под вкусы ваших соотечественников. Хотя, по-моему, нелепо прилететь в далекую страну и искать там щи с пельменями. Вред я вижу в другом: очень многие россияне совершенно не интересуются информацией о свойствах их повседневной еды. Вот тут точно можно сказать, что они не заботятся о своем здоровье. Единственное, что их волнует, – это калории, как это скажется на талии. А то, что даже эффектно упакованная еда, продающаяся в супермаркетах, может быть очень вредна, их не так волнует.

– Распространено и такое убеждение: что вкусно – то вредно. И наоборот: полезная еда не вызывает больших гастрономических эмоций.

– Опять не согласен! Я сам получаю колоссальное удовольствие от простых и, безусловно, полезных блюд. Например, от обыкновенного риса или пасты – могу их есть даже без масла. Другое дело, что вкусного хочется много, а это уже тот соблазн, которому нельзя поддаваться. В нашей программе мы не делаем из еды культа. Вернее, так: стараемся показать, что хорошая трапеза – не обязательно обильная. Красивый, заботливо накрытый стол, компания людей, с которыми вам легко и весело, – вот что важнее! И за всем этим вовсе не обязательно идти в дорогой ресторан – вполне можно устроить все у себя дома.

– Сейчас модны различные системы – вегетарианство, раздельное питание, всевозможные диеты. Как вы к подобным ограничениям относитесь?

– С пониманием. Я и сам до телепрограммы был вегетарианцем. Но сейчас с моим рабочим графиком это, конечно, невозможно. Очень часто приходится есть поздно ночью, хотя стараюсь этого не делать. Вообще в России, стране северной, на вегетарианской диете протянуть сложно. А вот в Азии с ее теплым климатом и большим разнообразием растительной пищи это куда проще. В целом же чем больше людей станут вегетарианцами, тем лучше. Честно говоря, не понимаю, как наша планета будет выживать, если люди не научатся потреблять меньше калорий. Если посчитать, сколько калорий было скормлено быку, чтобы я имел возможность съесть кусок мяса, то получится гигантская цифра. А ведь население Земли все растет, площадь плодородных земель уменьшается. Огромная проблема!

– Наверное, при таком количестве командировок свой собственный отпуск вы предпочитаете провести дома?

– Отчего же? Вы, наверное, уже догадались, что мои любимые места – в Азии. Там необыкновенный пляжный отдых, со своим непередаваемым духом свободы и радости. Имею в виду не только валяние на песке и ничегонеделание. Можно взять скутер и в любой момент поехать в какую-нибудь особенно живописную бухту. А после плавания сделать массаж, потом зайти в ресторан с вкусной и полезной едой. Солнце, разнообразие оттенков, запахи джунглей... Сознаюсь, хотя это нелегко, именно такое времяпрепровождение привлекает меня больше, чем блуждание по музеям.

– Но такой отдых не каждому по карману...

– Если кто-то скажет вам, что не может позволить себе хороший отдых на море, пошлите его ко мне. Я расскажу про такие места, где можно спать просто на улице, и это будет совершенно безопасно и комфортно. Более того, вам могут позавидовать и постояльцы пятизвездочного отеля. Ведь главное – опять-таки настроение и хорошая компания веселых и доброжелательных людей. Вы знаете, у меня дома целых три палатки. Потому что очень люблю походы, а поход хорош в первую очередь возможностью общаться с друзьями. Но далеко не у всех моих друзей есть палатки. И оказалось намного проще собрать компанию, если ты сам можешь обеспечить палатками целый лагерь.

– И напоследок, Джон: путешествие вашей мечты?

– Главное – быть с любимым человеком. Тогда и поездка на ближайшее подмосковное водохранилище будет лучше одинокого вояжа на самый фешенебельный курорт. К великому сожалению, моя работа очень мешает личной жизни, совершенно нет свободного времени, очень редко бываю дома, поэтому свою вторую половину я пока не нашел. Вот найду – и мы с ней обязательно поедем в…_ Да неважно куда, лишь бы вместе!