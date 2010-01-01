Валдис Пельш хорошо знаком телезрителям по развлекательным телепрограммам и викторинам, он давно известен как яркий и самобытный шоумен. Впрочем, многие уже познакомились в его лице и с интересным документалистом, и с экспертом истории авиации. В прошлом году на Первом канале состоялась премьера его цикла документальных фильмов под названием «Люди, сделавшие Землю круглой», посвященных перелетам Валерия Чкалова и Михаила Громова. А сейчас, накануне своего 50-летия, телеведущий презентовал новую масштабную картину «Полярное братство», посвященную подвигам летчиков Второй мировой. О подробностях «крылатых» телепроектов мы побеседовали с автором.

АННА ЩЕРБАКОВА

Валдис, ваша любовь к авиации и парашютному спорту известна давно. Но все же на ТВ мы больше привыкли вас видеть в развлекательном амплуа. Что побудило обратиться к документалистике?

– Я уже говорил, что виной тому мое философское образование. А еще особое, трепетное отношение к истории. Да, авиация – моя детская любовь, но не одна она определяет выбор сюжетов для моих картин. Мои работы ведь не только про авиацию (документальные проекты Пельша «Путешествие к центру Земли» о путешествии на Алтай и «Самый умный в мире небоскреб», посвященный комплексу зданий МГУ, также покажут на канале «Моя Планета» в июне. – «Труд»). С самого начала я стараюсь представить, насколько интересны зрителю фактура, события и человеческие истории, соединенные общей судьбой. Если все это совпадает, значит, есть о чем рассказывать и что снимать.

– Бытует мнение, что документальное кино не вписывается в сегодняшнее телевидение. Это так?

– Нет, это не так. Те, кто говорит, будто документальное кино сегодня зрителем не востребовано, глубоко ошибаются. Я наблюдал за рейтингами и давно понял: хорошее документальное кино людям интересно не меньше, а порой и больше традиционных сериалов или художественных картин. Поэтому я буду продолжать работать в этом направлении: впереди еще три фильма, которые уже находятся в производстве, кстати, с авиацией они не связаны. Что касается авиационной темы, то пока у нас есть в загашнике картина «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие» – фильм о бомбардировках германской столицы в самом начале Великой Отечественной группой полковника Преображенского. Есть лента «Полярное братство» – надеюсь, этот фильм скоро выйдет в эфир Первого канала. Ну и фильм «Люди, сделавшие Землю круглой».

– И кто же эти люди, сделавшие Землю круглой?

– Эта документальная лента посвящена главному триумфу авиации XX века – сверхдальним трансполярным перелетам, которые совершили экипажи Чкалова и Громова. Мы хотели рассказать истории людей, «обреченных на подвиг». Многое подзабылось, отступило на второй план, а между тем то, что они сделали, стоит в одном ряду с полетом Гагарина. Это был оглушительный успех, которому весь мир аплодировал стоя, признавая техническое и профессиональное лидерство нашей авиации и наших летчиков. Вот мы и хотели напомнить со отечественникам, особенно молодым, о том, каким напряжением воли и техники давались те два величайших перелета – и третий, трагический перелет Леваневского. Это будет данью справедливости по отношению к тысячам людей, работавших во имя самых высоких целей.

– Думаете, это интересно сегодняшнему зрителю? На дворе-то век не столь романтичный...

– Уверяю, картину смотреть интересно – вне зависимости от того, какой век на дворе. Это своего рода детектив, история большого соперничества – наших со всем миром и двух экипажей между собой. Между прочим, вы знаете, что в соревновании Чкалова и Громова именно Громов был ведущим? Опять же мы все время говорим: «Чкалов – Громов, Громов – Чкалов», – но забываем, что были еще Байдуков, Беляков, Юмашев, Данилин... В конце концов, из 64 часов перелета Москва – Ванкувер 42 часа за штурвалом сидел Байдуков, он вел самолет вслепую в облаках, потому что Чкалов не умел так искусно вести машину по приборам. Нам хотелось подробно рассказать об этом красивом и драматичном куске истории, начинающейся в 1934 году. А в 1937-м, с которым связаны не самые приятные ассоциации, происходят те три знаменитых взлета. Кстати, в нынешнем году исполняется 80 лет с той самой памятной даты. Столько времени прошло, а загадки остались. Например, для меня важно напомнить всем: самолет экипажа Леваневского до сих пор так и не найден. Может, удастся пробудить интерес к поискам самолета экипажа М-209 и дело сдвинется с мертвой точки? Пока, увы, этого не произошло.

– Валдис, перейдем к премьере другой вашей документальной ленты – «Полярное братство». Что вы можете о ней сказать?

– Это кино о маленьком эпизоде большой войны – о первых месяцах Великой Отечественной, о героической обороне Мурманска. История, рассказывающая о героизме и боевой дружбе наших летчиков с британскими. Тогда 400 пилотов прислал Черчилль, 20-летние парни, ставшие нашими союзниками, привезли в СССР истребители «Харрикейны» и стали учить летать на своих самолетах русских летчиков... Мы, представьте, разыскали доживших до наших дней героев той битвы – двух британских летчиков и одного инженера-техника. Интервью и рассказы о них вы сможете увидеть в картине. Потрясающие свидетельства!

– Как вы их нашли? И легко ли они согласились на съемки?

– Их нашла продюсер Елена Потанина. Она связывалась с представителями ВВС Великобритании и посольства России в Лондоне. Их помнят и чтут и в Великобритании, и в России. В прошлом году мы отпраздновали 75-летие тех памятных событий. Уважаемые люди, их подвиг помнят и чтут и в России, и в Великобритании. Одного из них, Тима Элкингтона, недавно принимала английская королева. Эти душевные беседы с «летающими дедушками», на мой взгляд, – самые трогательные моменты в фильме. Они были искренни, общались с нами честно, дружелюбно, откровенно.

– Сложно было раскопать столько информации?

– Самая большая сложность, как обычно, заключалась в поиске финансирования. Гранта Русского географического общества нам не хватило, но мы получили финансирование от компании «Транснефть». Мы постарались очень щепетильно отнестись к деталям, чтобы максимально восстановить те события и те судьбы, о которых нельзя забывать. Вот и посмотрите, насколько нам это удалось.