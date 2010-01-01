«Нелюбовь» Андрея Звягинцева стала первой премьерой главного конкурса Канн

•КИНОФЕСТИВАЛЬ•

В Каннах открылся 70-й Международный кинофестиваль. Заявлены десятки мировых премьер, в главном конкурсе – 19 лент, включая работы прославленных Михаэля Ханеке, Софии Копполы, Франсуа Озона. В этой же номинации – фильм «Нелюбовь» нашего Андрея Звягинцева, в программе «Особый взгляд» – дебют молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота». А еще свежие внеконкурсные работы Романа Полански, Дэвида Линча: последний представит ни больше ни меньше как новый сезон культового сериала «Твин Пикс».

ЕКАТЕРИНА ЧЕНЧИКОВСКАЯ

СПЕЦКОР «ТРУДА», КАННЫ

Традиционная красная дорожка, дамы в блистательных вечерних туалетах, мужчины в смокингах. Дресс-код распространяется даже на фотографов у легендарной лестницы фестивального дворца и на ловцов лишних билетиков на подступах, ведь если повезет с билетом, надо заранее быть на каблуках или при бабочке. Все как всегда – только вот через рамки металлоискателей участники, гости фестиваля и аккредитованные журналисты проходят на просмотры впервые. Меры безопасности на этот раз, как на саммитах «Большой двадцатки». Говорят, физиономисты из спецслужб в штатском внедряются даже в толпу на пляжных вечеринках.

Хозяйкой церемонии открытия выступила неувядающая Моника Беллуччи в полупрозрачном платье и роскошном бриллиантовом колье. Впрочем, рядом на сцене главного фестивального зала «Люмьер» красовалось еще более драгоценное изделие – «Золотая пальмовая ветвь», которую получит победитель. Награды через 12 конкурсных дней распределит жюри под председательством режиссера Педро Альмодовара. Знаменитый испанец сам никогда главного приза здесь не удостаивался, но нарезка из ярких и страстных картин мастера будто напомнила залу, что это скорее досадное упущение. Накануне Альмодовар поучаствовал в дискуссии, которая обещает стать одной из главных на фестивале: выживет ли кинопрокат перед нашествием интернет-платформ? Дон Педро признался, что свои произведения предпочитает видеть именно на большом экране. Фестиваль же выступил с заявлением, что со следующего года не примет в конкурс фильмы, которые предполагается распространять через Сеть, а не выпускать в прокат.

Впрочем, главное для оценки фильма – все же его качество. Открылся юбилейный Каннский фестиваль «Призраками Исмаэля» французского режиссера Арно Деплешана. Эклектичная лента, где перемешано несколько жанров – от триллера до мелодрамы и комедии, напомнила о многоликости кинематографа. Главный герой – постановщик, работающий над новой картиной с запутанной шпионско-дипломатической интригой. Персонажи оказываются то в Восточной Европе, то на постсоветском пространстве. Автор же в это время строчит сценарий у себя дома и разбирается с двумя любимыми женщинами-музами, бывшей и нынешней. Актерский треугольник в составе популярных во Франции Матье Амальрика, Шарлотты Генсбур и Марион Котийяр украсил и экран, и каннскую дорожку. Но в целом пресса приняла внеконкурсных «Призраков Исмаэля» довольно прохладно.

А вот фильму Звягинцева аплодировали. «Нелюбовь», снятая без господдержки, была закончена буквально накануне фестиваля. Андрей Звягинцев снова, после «Елены» и «Левиафана», живописует российский быт и нравы. Однако камера его постоянного оператора Михаила Кричмана подает эту действительность так красиво, что порой едва веришь глазам: неужели и впрямь из многоэтажки на городской окраине может открыться совершенно брейгелевский вид на заснеженный перелесок, речку, овраг и детей?.. Впрочем, умиротворенность пейзажей лишь оттеняет то, что начинается, когда появляются люди, поскольку они в фильме только и делают, что изводят друг дружку. Разводится супружеская пара. И муж, и жена уже обзавелись новыми партнерами. Мешается под ногами только 12-летний сын Алеша. Не дожидаясь, пока раздраженные родители продадут квартиру и сбудут его в интернат, мальчик исчезает. На розыск ребенка подряжается поисковый отряд. Осторожная симпатия авторов к волонтерам контрастирует с довольно злой сатирой на корпоративно-офисную «цивилизацию», где трудится отец распавшегося семейства, и с явным отчаянием, которое вызывает у постановщиков тотальная людская нелюбовь к ближнему, к членам семьи. Словно чужому человеку помочь и сочувствовать проще, чем тому, кто рядом. А если в вас, с подачи режиссера, закипит неприязнь, скажем, к изображенной тут стервозе-матери, возненавидевшей дитя, подождите немного – появится бабушка, в сравнении с которой мать покажется еще терпимой. А затем, глядишь, и во вновь образованных после развода ячейках общества начнется то же досадное охлаждение и недовольство и надоедливыми отпрысками, и друг другом.

Семейный конфликт в «Нелюбви» запараллелен с политическим и военным. Фоном в фильме идут телесюжеты об обстрелах в Донбассе. Художественный руководитель Каннского фестиваля Тьери Фремо, представляя картину Звягинцева при объявлении каннской программы, заметил: когда распадаются семьи, страдают дети, когда конфликтуют страны – страдают люди, их населяющие. Похоже, западная публика именно так и считывает все умозрительные символы, наполняющие фильм, начиная с красно-белого обрывка в руках расстроенного мальчика – такими ленточками обычно ограждают места преступления и прочей опасности. Если бы создатели картины еще больше доверились избранному ими языку знаков, не дублируя его устами персонажей, цена приема только возросла бы. Но и так, учитывая, что Андрей Звягинцев из Канн ни разу не уезжал без призов, «Нелюбовь» может претендовать на самые серьезные награды.

Отдельно хочется отметить музыку Евгения Гальперина, неуспокоенную, бьющую на эмоциональный отклик. «Это большой успех Андрея Звягинцева и его постоянной команды, – отметил продюсер картины Александр Роднянский. – И мы очень горды, что впервые за долгое время еще при объявлении каннской программы в отношении российского кино были найдены особые слова о том, что у нас наблюдается некая новая витальность, некое возрождение. Глядя на фильмы, поданные в этом году на «Кинотавр», могу это подтвердить: много любопытных картин».