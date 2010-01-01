«Мимо речки, мимо луга / по шоссе «Дербент – Калуга» / шел солдат своей страны / с необъявленной войны. / Не англо-бурской, / не франко-прусской, / а самой что ни на есть русской...» – этими строками в духе русского народного райка, но звучащими удивительно современно, начинается спектакль «Черт, солдат и скрипка» по произведениям Игоря Федоровича Стравинского. Его показали 19 мая, в Зале имени Чайковского в рамках фестиваля «Черешневый лес». В основе – известная музыкальная притча 1918 года «История солдата», но ее фольклорный сюжет приближен к сегодняшнему дню: тут появляются биржи, банки, риелторы, интернет – и все это еще вернее, чем в классической версии, помогает Черту окрутить Солдата. Неожиданный поворот в этом авторском спектакле скрипача Дмитрия Ситковецкого: роль Чтеца исполняет Владимир Познер. Какое место занимает музыка в жизни популярного телеведущего? Об этом и многом другом мы поговорили с Владимиром Владимировичем накануне премьеры.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Многих удивило ваше участие в музыкальном спектакле по произведениям Игоря Стравинского. А вас это предложение, когда вы его услышали, не изумило?

– Моей первой реакцией был отказ. Я ответил автору идеи Дмитрию Ситковецкому, что, хотя к музыке Стравинского отношусь очень хорошо, актером не являюсь и вообще не люблю, когда за серьезное дело берутся непрофессионалы. Но Дмитрий не отступил – напомнил мне об аудиокниге, где я читал рассказы Киплинга. И я согласился попробовать. Правда, первая репетиция, на мой взгляд, прошла неудачно, однако уже на второй я увлекся. Хотя по-прежнему считаю, что для меня это безусловная авантюра и разовая история. Знаю, Дима хотел потом ездить со спектаклем по городам и весям, и это того стоит, но, конечно, для меня совершенно исключено – просто по условиям моей работы.

– Вас не смутило, что вместо классического текста сказки Афанасьева, которую использовал Стравинский, вам предложили читать версию современного автора Михаила Успенского?

– Нет, мне кажется, именно оттого, что эта версия современная, становится совершенно ясно, насколько вечна отраженная в ней коллизия. Смысл всей этой истории: не верь Черту никогда – ни такому, какой он в народной сказке, ни такому, который сулит тебе все блага сегодняшней цивилизации. Все равно обманет, соблазнит и погубит.

– Хотя вы впервые участвуете в музыкальном проекте, музыка, насколько знаю, играет заметную роль в вашей жизни?

– Музыку я очень люблю, это часть моего существования – так же как, допустим, литература. Я много слушаю, у меня дома довольно большое собрание музыкальных записей. Уж не говорю о том, что моя дочь Катя – композитор и пианистка, воспитанница ЦМШ и Московской консерватории, а ее бабушкой была известный композитор Зара Левина. В классике для меня особняком стоят, пожалуй, Бах и Моцарт. Если же говорить об афроамериканской музыке, то это джаз, блюзы и спиричуэлс. И очень важно, конечно, кто исполнитель. На днях я был в Венеции и слушал там Первую симфонию Малера, дирижировал Теодор Курентзис. Исполнение было столь ясным и экспрессивным, что впечатление осталось замечательное.

– Вас знают прежде всего как автора огромного количества телеинтервью со знаменитыми людьми. Но музыкантов среди ваших героев не очень-то много. Почему?

– Это правда. Но музыкантов на свете вообще гораздо меньше, чем политиков, государственных деятелей или, скажем, писателей. Хотя были у меня в эфире, например, некоторые известные пианисты. Видите ли, часто это люди, как бы поточнее выразиться… не очень говорящие, у них другой род занятий. И потом, я приглашаю собеседников не для того, чтобы поговорить об их профессии. То есть, и о ней тоже, но главное – раскрыть их, понять, кто они такие и почему оказывают влияние на общество.

– И какое же из этих раскрытий оказалось для вас наиболее захватывающим и неожиданным?

– О-о, таких было много, мне легче назвать провальные встречи, провал ведь очень запоминается. Я никогда не скрывал и вам скажу, что потерпел неудачу в беседах с М.М. Жванецким и Иваном Ургантом – не той, что была у меня с Ваней на днях, а той, что состоялась восемь лет назад. Совершенно не сумел найти ключ ни к тому, ни к другому.

– Удивительно, ведь это люди, духовно вам близкие.

– Все дело в том, что и того, и другого я очень люблю и, как выяснилось, не смог задать им те жесткие вопросы, без которых ни одно интервью немыслимо, потому что иначе оно превращается в патоку.

– Признаюсь, готовясь к сегодняшней беседе, я не пренебрег банальным чтением «Википедии», которой вы, говорят, не доверяете. Там вы предстаете в таком образе: атеист, сторонник эвтаназии, защитник однополых браков, поборник легализации наркотиков, приверженец анархизма... Прямая противоположность идеалам, что нам проповедуют главные федеральные телеканалы. Не чувствуете ли вы себя Штирлицем в коридорах рейхсканцелярии?

– Ничуть. Во-первых, я не притворяюсь, а абсолютно открыто высказываю свою точку зрения. Уже поэтому не Штирлиц. Во-вторых, по тем коридорам, которые вы имеете в виду, я хожу очень редко, поскольку, например, на Первом канале не работаю – он лишь покупает нашу программу. И никакой моей сопричастности тому, что проповедуется федеральными каналами и вообще властью, нет. Ну а то, что вы перечислили… Да, я действительно атеист, но таких, как я, много. Другое дело, что сегодня это, так сказать, официально не поощряется. Точно так же как в советское время было не очень принято говорить, что ты верующий. Что касается эвтаназии, то считаю, да, человек – хозяин своей жизни, и, если она приносит ему невыносимые страдания, он имеет право попросить, чтобы ей положили конец. Когда я говорю о наркотиках, то понимаю, что единственный способ победить наркомафию – это отнять у нее денежный стимул, вытеснить нелегальную торговлю легальным распространением. Сегодня подпольная продажа наркотиков приносит в мире 4–5 трлн долларов ежегодно. Это примерно сколько же, сколько дает торговля оружием. Такая же ситуация была в Америке, когда там приняли сухой закон, да и в нашей стране вводились подобные запреты. Ничего, кроме чудовищного роста организованной преступности, это не принесло, поскольку пить люди все равно не перестали. И пришлось закон отменить, и это было разумно. Ну а что касается анархизма, это просто глупость, я никогда не выступал сторонником анархии. Как не выступал и за однополые браки. Суть в ином: считаю, что два взрослых человека имеют право жить так, как хотят, только бы это не мешало другим жить так, как того хотят они.

– Меня удивило, что вы выступили за дозирование негативной информации в эфире. За это Навальный даже обвинил вас в стремлении возродить цензуру.

– Если вы так меня поняли, то это абсолютное искажение того, что я говорил. Спор у нас с господином Навальным возник вокруг нашумевшей истории с узбекской няней, отрезавшей голову ребенку. Я сказал всего лишь, что никогда не дал бы эту новость о поступке нездоровой женщины главной за весь день и даже за неделю. Тут вопрос не цензуры (я ее категорический противник), а профессиональной ответственности: ты отбираешь то, что считаешь важным для общества, и должен осознавать, какую реакцию это вызовет. Вы же даете не просто картинку, но и слова к ней. Можно сказать: вот представительница другой нации и веры убила нашу православную девочку по религиозным мотивам – и реакция будет одна. А можно сказать: явно больной человек совершил неадекватный поступок – и реакция будет иная. Неужели Навальный этого не понимает?

– Тогда вопрос, которым вас, подозреваю, замучили. Понимали ли вы степень ответственности за слова, когда в эфире осудили молодого человека с ограниченными возможностями за то, что он принял участие в конкурсе «Минута славы» наряду со здоровыми людьми?

– Понимал и повторю: я твердо считаю, что если у вас есть физические проблемы, а вы хотите принять участие в соревновании, где у других таких проблем нет, то вы должны быть готовы ко всему, в том числе к проигрышу. Да, есть понятное человеческое чувство жалости, но рассчитывать на него, по-моему, неправильно. Тем, кто считает, что я не прав и молодого человека надо было пожалеть, я отвечу: лучше бы пожалели тысячи тех, кто находится в инвалидном кресле и не может выйти из дома, потому что на лестницах нет пандусов, в автобусах и троллейбусах отсутствуют подъемные ступеньки, а в большинство общественных туалетов не заедешь на коляске.

– Верну разговор в музыкальную тему. С кем из великих музыкантов вам приходилось общаться? Знали ли вы, например, Шостаковича? Или Стравинского, чье произведение сегодня будете исполнять?

– К сожалению, нет, я не знал даже Святослава Теофиловича Рихтера, хотя очень близкие мне люди – моя первая жена Валентина Николаевна Чемберджи и наша дочь Катя – его хорошо знали.

– А если бы все же встретили Дмитрия Дмитриевича или Игоря Федоровича, о чем бы вы их спросили?

– К Стравинскому у меня нет вопросов. А к Шостаковичу их довольно много, хотя они не относятся к музыке. Во-первых, я бы спросил, в какой степени известная книга Соломона Волкова, вызвавшая столько споров, соответствует правде. Во-вторых, попросил бы рассказать, как он на самом деле относится к советской власти. И почему, будучи в конце 1940-х делегированным в США на конгресс защитников мира, согласился поносить своих коллег, того же Стравинского, зачитав речь, которую ему написали в ЦК и Союзе композиторов. Что это было – осторожность много пережившего человека или просто страх?

– А вы сами перед кем-нибудь робели?

– Пожалуй, нет. Были те, что вызывали восхищение, но робость – нет.

– У меня было странное ощущение в первые минуты вашего общения с Никитой Сергеевичем Михалковым, что это он перед вами робеет. Зато как он потом расправил крылья и воспарил!

– Он прекрасный актер.

– А как воспрянула Земфира, которая сперва говорила односложно – и вдруг выдала потрясающие откровения насчет того, что ей в жизни дорого… А как неожиданно неинтересен оказался Шнур! По крайней мере для меня.

– Не только для вас.

– Более того, Борис Гребенщиков, порой гениальный в своих песнях, не сказал, по-моему, ничего интересного. Вы действительно раскрываете людей с совершенно неожиданных сторон.

– Это не я –они сами так раскрываются.

– Отчего вы, как кинематографист, столько снимавший в разных странах, не снимаете в России? Где-то я прочел, что здесь вам в глаза бросается прежде всего негатив, а погружаться в него неохота. Это так?

– Я говорил другое: от долгой жизни в России у меня глаз замылился. Сам это с удивлением понял, когда ко мне в гости приехал внук, родившийся и выросший в Германии. Мы ехали на дачу, он смотрел по сторонам и вдруг спрашивает: а почему телеграфные столбы стоят криво? Я-то этого не замечаю, а у них в Германии все столбы стоят прямо...

– Вы могли бы сформулировать свой жизненный девиз?

– Нет у меня никаких девизов. Могу только сказать, что как журналист придерживаюсь принципа не принадлежать ни тем, ни этим.