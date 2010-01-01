На экраны вышел фильм «Частное пионерское. Ура, каникулы!». Тем временем в Доме кино прошла премьера фильма «Частное пионерское – 3» – заключительной части трилогии о любви, дружбе, приключениях советских подростков. Главную роль в этом уникальном проекте, в котором артисты взрослели вместе со своими героями, сыграл юный актер Семен Трескунов. На его счету уже более 30 работ в кино, в том числе в таких известных фильмах, как «Хороший мальчик», «Мамы», «Призрак», «На дне», сериалах «Черные кошки», «Семафор», «Семейный бизнес»... Но здесь, подозреваю, важен не столько перечень сыгранного, сколько не по годам (17 лет) зрелое, вполне осознанное отношение к себе, к творчеству, к жизни. Впрочем, судите сами.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Семен, вы начали сниматься с 10 лет. На этом ваше детство закончилось?

– Да нет, почему... Просто осталось меньше времени, чтобы тратить его попусту. Если выдавалась свободная минутка, посвящал ее себе как ребенку.

– Трудно было совмещать школу и съемки?

– Никто ради меня график съемок не выстраивал. Часто случалось так, что я пропускал занятия в школе целыми неделями. Но при этом нормально успевал по всем предметам. Мне повезло с классной руководительницей, она замечательная и всячески меня поддерживала. Что-то я проходил с ней, что-то учил сам, что-то догонял в школе вместе с одноклассниками. Хотя отдельные тяжелые моменты, конечно, случались.

– Как складываются ваши взаимоотношения с одноклассниками? Вы ведь рано стали звездой…

– Звездой для своих одноклассников я не стал. Я для них товарищ. А для ребят из младших классов, конечно, представляю определенный интерес. Они одолевают просьбами сфотографироваться на память, и отказать им в этом совершенно невозможно. В остальном ажиотажа вокруг моей персоны не наблюдается. В ХХI веке изумляться по поводу того, что твой сосед снимается в кино, уже не приходится. Кругом масса возможностей для самовыражения. Можно, например, вести свой видеоблог и стать суперпопулярным. Если у тебя приоткрылись какие-то дарования, можно принять участие в телепроектах «Лучше всех», «Голос». Все дороги открыты.

– В этом году вы заканчиваете школу?

– Строго говоря, я ее уже закончил, в начале апреля сдал досрочно последние экзамены. Осталось получить аттестат и на выпускной вечер заглянуть.

– Вы, стало быть, теперь человек свободный, распоряжаетесь своим временем?

– Я бы так не сказал. Есть много обстоятельств, которые приходится учитывать. У нас большая семья: папа, мама, брат, маленькая сестра, которая требует моего внимания. Но досрочное окончание школы, конечно, сильно разгрузило мой обычно сильно насыщенный день.

– Вам интересно сегодня со сверстниками или тянет к людям постарше, поопытнее? Вы ведь уже давно летаете по другой, более высокой интеллектуальной орбите…

– Мне кажется, что я легко нахожу общий язык с людьми и постарше, и помладше. Сказать, что мне неинтересно со сверстниками, было бы высокомерием. Да я и не считаю, будто созрел раньше времени. О некоторых вещах, благодаря кинематографическому опыту, могу судить как взрослый. Но в основном я обычный подросток, которому доставляет удовольствие поиграть с друзьями в футбол, подурачиться.

– В трилогии «Частное пионерское» ваш герой безнадежно влюблен в одноклассницу. В «Хорошем мальчике» вашего героя влечет к молодой учительнице. В этих сюжетах для вас есть автобиографические мотивы?

– Скорее, исповедальные мотивы вложили в свои фильмы их авторы – Александр Карпиловский и Оксана Карас. Они очень тонко и чувственно донесли до меня свои истории, которые я должен был воплотить на экране. Если вам кажется, что я сыграл удачно, то это результат диалога между режиссерами и исполнителем. Я же, к сожалению, пока не обладаю достаточным опытом в этой деликатной сфере, чтобы опираться на него.

– Вы хотите сказать, что вас еще не настигло чудо первой любви?

– Я хочу сказать о другом. Для того чтобы сыграть любовь к молодой учительнице, мне не пришлось в нее влюбляться по-настоящему. А первая любовь почти параллельно со съемками в «Частном пионерском» у меня была. Но она протекала с меньшим драматизмом, не так ярко, как это получилось на экране. И потом, не обязательно примешивать личную жизнь к работе, играть в картине самого себя. Гораздо интереснее уходить от себя – и чем дальше, тем лучше. На экране я стараюсь проживать отдельную жизнь, никак со мной не связанную.

– Вы родились в канун ХХI века. Как погружались в советское время в трилогии «Частное пионерское»?

– Главное, режиссер-постановщик Александр Юрьевич Карпиловский хорошо помнит время своей юности. С помощью художников, декораторов, костюмеров, гримеров он выстроил маленькую вселенную, где работали свои законы времени, физики, любовной химии – ну и т. д. Передо мной и моими партнерами – Анфисой Вистингаузен и Егором Клинаевым – стояла задача понять, почувствовать эту вселенную и стать ее частицей. На съемочной площадке режиссер проводил настоящие экскурсы в прошлое, рассказал много забавных историй из своего детства. И это здорово помогло настроиться на нужную волну.

– С Егором и Анфисой у вас сложились дружеские отношения?

– Вполне. Не то чтобы мы стали закадычными друзьями. У каждого свои дела, учеба, работа. Но на протяжении всех частей кинотрилогии (а она заняла пять лет) мы всячески помогали друг другу. Надеюсь, нам еще удастся встретиться на съемочной площадке и поработать вместе.

– Вы соглашаетесь на все роли, куда зовут, или выбираете, от чего-то отказываетесь?

– Вначале и не думал от чего-то отказываться. Я был новичком в кино, для меня это был абсолютно новый мир, и любая роль казалось мне даром судьбы, даже в маленьком эпизоде. А став чуть старше, захотел роли выбирать. Но и тогда не стал этого делать. Надо было себя зарекомендовать артистом, а потом уже аккуратно делать маленькие шажки навстречу амбициям. Сейчас могу для себя точно определить, хочу ли я сниматься в этом проекте или же лучше вежливо отказаться. Бывает, отказываешься от роли, а потом, глядя на экран, думаешь, что совершил большую ошибку. А бывает и наоборот.

– Вы сами все решаете или на семейном совете?

– В конечном итоге сам. Но без совета с родственниками обойтись трудно. Тем более у меня доверительные отношения с родителями.

– Я читал, что у вас что-то не сложилось с фильмом «14+», который, как мне кажется, украсил бы вашу фильмографию.

– Этот сценарий в первом варианте назывался «Челентано». И хоть я родился в самом конце ХХ века, мне эта и другие поп-культурные отсылки, которыми наполнен фильм, были близки. Я знаю, кто такие Челентано, Жан-Поль Бельмондо, и мне хотелось прикоснуться к этому миру. Но я был подписан на другой проект... Впрочем, и без меня в фильме все прекрасно сложилось.

– В «Хорошем мальчике» вы играли вместе с такими корифеями, как Константин Хабенский и Михаил Ефремов, в «Призраке» – с Федором Бондарчуком, в «Частном пионерском» – с Тимофеем Трибунцевым. Коленки от страха не дрожали?

– Сказать по правде, в какой-то момент перестаешь на этот счет комплексовать. Помимо того что эти актеры – высокие профессионалы, они еще и замечательные люди, которые всегда помогут, подскажут. Они же не людоеды, чтобы их бояться. С Константином Юрьевичем Хабенским я общался на съемках «Хорошего мальчика» как с отцом. Ирину Денисову, которая сыграла в фильме мою маму, я до сих пор в шутку так и называю. С Михаилом Олеговичем Ефремовым мы до этого снимались в фильме «На дне», помнили друг друга. Федор Сергеевич оказался открытым, дружелюбным, остроумным человеком, с ним легко. Если ты приходишь на площадку и не доставляешь особых хлопот по части профессионализма, это сразу снимает лишние вопросы и волнения.

– Семен, вам только 17 лет. Вся жизнь впереди. Кем себя видите в будущем? Актером, режиссером?

– Не хочу загадывать наперед, но скажу честно, что режиссерская стезя мне сейчас ближе, чем актерская. Этим летом планирую в качестве режиссера попробовать снять короткометражный фильм по сценарию Кати Мавроматис – теплую и нежную историю любви, чем-то напоминающую по атмосфере французский фильм «Амели», который я очень люблю.

– Раз уж заговорили о любимых фильмах, давайте продолжим этот ряд. Чей режиссерский стиль вам близок, какие имена и фильмы сразу всплывают в памяти?

– Я смотрю много самого разного кино. Очень люблю творчество американского режиссера Пола Томаса Андерсона, автора замечательных картин «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Нефть», «Мастер». Удивительным образом он умеет из маленьких историй сделать эпические картины и наполнить их настоящими героями, которые потом долго помнятся. Из российских режиссеров мне очень нравятся работы Андрея Звягинцева, Юрия Быкова, Романа Каримова.

– И последний вопрос. К неполным 18 годам вы уже не только состоявшийся, но и, подозреваю, состоятельный человек. Какую роль играет материальное благосостояние в системе ваших жизненных приоритетов?

– Я несовершеннолетний, поэтому деньги за свою работу получаю не я, а отец. Но никакой потребности сдавать меня в аренду на съемки в нашей семье не было. Мне приходилось встречать на съемочной площадке сверстников, которые были единственными кормильцами в своих семьях. У нас, к счастью, и папа, и мама работают. Мы с отцом изначально договорились, что заработанные мною деньги пойдут на мое образование. Я планировал поступать в Нью-Йоркскую школу кино, но окончательно определюсь с этим чуть позже. Много интересных предложений и на родине.

А все, что мне необходимо, родители покупают из своих денег. Мое отношение к дензнакам философское. Если бы мне казалось важным материальное благосостояние, я поступал бы в финансово-экономический институт, работал бы в банке и делал бы деньги из денег. В моей личной системе координат первостепенным благом для меня было и остается творчество.

– Во как!__