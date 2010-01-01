На телеканале НТВ прошел показ очередной детективной психологической драмы «Консультанто серийных убийствах, которые расследуют столичный консультант-психолог Вячеслав Широков (Кирилл Кяро) и следователь ной городской прокуратуры Олег Брагин (Максим Дрозд). Жанр, вполне освоенный нашим телевидением. Однако в этом случае в традиционную интригу, связанную с ком злодея, вмешивается еще и острый конфликт между коллегами-сыщиками, превратившимися вдруг в заклятых конкурентов... Максимом Дроздом закрепилась слава одного из самых брутальных актеров российского кино. Он тировал еще студентом, снявшись в вышедшей в 1992 году военной драме «Афганец». Мужественная наружность, спортивная и армейская подготовки определили актерское амплуа: Максим играет преимущественно героев из военных и бойцов правопорядка – или, напротив, отъявленных преступников, не лишенных, впрочем, большого мужского обаяния.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Популярность актера укрепили такие ленты, как «Две истории о любви», «Родительский день», «Тайная охрана. Смертельные игры», «Стэп бай стэп», «Русский дубль», «Беглецы», «Смерть шпионам. Крым», «Адмиралъ», «Псевдоним «Албанец» – 3». «Труд» заинтересовался, насколько в этих ролях отразилась личность самого Максима, а в чем, может быть, они сформировали его.

– Максим, вы уже снимались в десятках детективов. «Консультант» открыл для вас что-то новое в привычной теме?

– В чем-то мой герой – это новый для меня человеческий тип. Начнем с того, что раньше я никогда не играл следователей. Были опера из убойного отдела, начальник криминальной полиции и даже полицейский под прикрытием. При всем моем уважении к ним это люди действия. А следователь – все-таки представитель более интеллектуального труда. Мне необходимо было показать человека, способного не столько кулаками махать, сколько скрупулезно исследовать факты, размеренно докапываться до истины. Впрочем, этот человек не только в профессии находится в поиске – и по жизни тоже. Разрывается, живет на две семьи, в одной из которых растет его ребенок. А параллельно всем метаниям занимается очень сложным уголовным делом.

– Зрители заметили, что «Консультант» – не совсем привычный для нашего экрана сериал.

– Детективов, посвященных маньякам, довольно много. А вот такой степени остроты конфликт между самими расследователями я не могу припомнить в других лентах. Между прочим, у героя Кирилла Кяро Вячеслава Широкова есть реальный прообраз – это ученый Александр Олимпиевич Бухановский, создавший в криминальной психологии собственное направление – «психологический профиль, или психологический портрет». Он был одним из первых в мире, кто понял, что у каждого маньяка есть свой почерк, напрямую связанный с чертами его личности и особенностями биографии. Наука эта до сих пор не всеми оценена, оттого и такой скептический прием в фильме оказывают Широкову, приехавшему из столицы на помощь своим провинциальным коллегам и стремящемуся им объяснять, что они совсем не того ищут. Ну правда же, мой герой – нормальный мужик, знающий дело и честно работающий. Ему уже все как будто бы понятно, подозреваемый пойман, дает признательные показания. И тут вдруг приезжает какой-то московский книжный червь и толкует, что все обстоит совсем не так.

– Новая роль что-то дала вам лично – не только в плане актерского, но и житейского опыта?

– Между прочим, да. Я заметил, что начал обращать внимание на мелкие детали, чего раньше за мною не замечалось. Сейчас я живу в Петербурге вместе со своим 15-летним сыном. И вот буквально вчера утром выхожу на кухню и вдруг замечаю помаду на чашке. Как тут не блеснуть навыками сыщика? Сразу же кричу: «Егор, у нас что, девушки в доме были?» Увы, как оказалось, это следы от клюквенного морса... Вроде бы мелочь, но раньше я бы этого просто не заметил. Хотя съемки уже давно закончились, мне кажется, я до сих пор живу под влиянием сюжета. Ловлю себя на том, что на улицах порой с подозрением присматриваюсь к людям, пытаюсь обнаружить под благопристойной личиной второе дно.

Так что отпечаток от роли остается, если ты пытался вжиться в нее по-настоящему. Тем более действие в «Консультанте » происходит в 1990-е, очень трудное и для многих малоприятное время. Хотя, не скрою, в ряде сцен мне приходилось сдерживаться, действовать поперек себя. Сам бы я на месте своего героя поступил иначе, иногда и просто прямо противоположным образом. Например, эпизод, когда следователь приходит к авторитетному вору и чуть ли не извиняется перед ним. Меня в этой сцене просто корежило – такую линию поведения сам бы я, наверное, посчитал невозможной.

– В отличие от многих ваших коллег, пороху не нюхавших, до поступления в Школу-студию МХАТ вы служили в армии. Как считаете, помогает ли «армейская косточка» играть таких брутальных мужчин, которые вам выпадают в большинстве ролей?

– Безусловно, помогает. И не только в работе – на самом деле с житейской точки зрения армия дала мне очень многое. Я служил в разведроте, поскольку был парнем спортивным, с хорошей реакцией. Сами понимаете, в разведке надо и соображать, и действовать быстро и точно. Считаю, что каждый мужчина должен пройти армейскую службу. Такой опыт просто необходим: немножко недоспать, недоесть во имя серьезного мужского дела. С огромным уважением отношусь к служивым людям, которые дают присягу и следуют потом своему долгу, чего бы это ни стоило. Как бы жизнь вокруг ни складывалась, при всех несправедливостях, экономических и социальных проблемах они до конца верны Родине. Отношу к этой категории служивых не только военных, но и врачей, священнослужителей – всех тех, кто дает обет и хранит ему верность невзирая ни на что.

– В повседневной жизни вам так же нелегко даются встречи-расставания, как и вашему герою в «Консультанте»?

– Ну если кто-то скажет, что легко расстается с близкими людьми, никогда не поверю. Это всегда больно. А семейные драмы уродуют и забирают силы. В этом есть какая-то загадка: люди встречаются, проникаются чувством – и тут им кажется, что они вместе навсегда, до гробовой доски, и умрут в один день. Но, увы, такое в жизни происходит слишком редко, чтобы стать правилом. Чаще наступает пора охлаждений и отрезвлений, и надо либо с этим жить дальше, либо отправляться в блуждания за призрачным счастьем. Когда мне стукнуло 18, я был кудряв, носил рубаху в петухах и все мне было нипочем. Казалось, что у меня всю жизнь будет только одна жена. Но произошло по-другому. Я состоял в трех браках, в которых родились четверо прекрасных детей. Принято считать, что в разводе всегда виноваты оба. Но – к счастью или к сожалению – я ничего плохого не могу сказать ни об одной из своих избранниц. Наверное, если посмотреть на небо и быть честным с самим собой до конца, то в этих разрывах больше моей вины... Ну вот, покаялся – и легче стало.

– Тогда продолжим эту скользкую тему. Чего, на ваш взгляд, не хватает современной женщине?

– Больше всего ей не хватает времени быть женщиной – любящей, нежной, ласковой. Время сложное, особенно в больших городах, нарушены многие устои, скреплявшие семью. Веками мужчина был добытчиком, а женщина смотрела за детьми и берегла семейный очаг. Сегодня все «смешалось в доме Облонских». Слишком много суеты, которая отдаляет человека от состояния покоя и любви.

– А обычно вы больше руководствуетесь разумом или чувствами?

– Я интуитивный человек. И, как собака, нутром чую и добычу, и опасность. Всегда стараюсь прислушиваться к людям, которые мне интересны, присматриваться к артистам и режиссерам, которые нравятся. Дико люблю талантливых людей! Помню, как-то случайно столкнулся в магазине с Олегом Янковским – царствие ему небесное – и не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Олег Иванович, позвольте, я помогу донести ваши сумки?» И, кстати, донес.

– Что касается метаний, то они у вас, похоже, происходили не только в личной жизни. Был период, когда вы бросили актерскую профессию, но потом вернулись в нее. Что это было? Почему ушли и почему вернулись?

– Расстался я с актерским ремеслом не от хорошей жизни. Это произошло в те самые лихие 90-е, о которых мы с вами уже говорили. Тогда кино почти не снималось, а семью кормить надо было. И я зарабатывал как мог. Ну а потом вернулся в профессию, потому что мой папа, Георгий Иванович Дрозд, был замечательным актером. И я ощущал себя как-то неловко перед ним – получалось, не оправдал его надежд. В начале 2000-х сделал фотографии и разнес их по актерским агентствам. Отец был для меня очень близким человеком. Несмотря на то что много лет мы жили в разных городах, я с ним чувствовал какую-то, можно сказать, космическую связь. Именно отец сумел безо всякого насилия привить мне любовь к чтению. Просто как-то между 6-м и 7-м классами подсунул мне роман «Отцы и дети », который я почему-то прочел с интересом. И стал довольно рано читать взрослую литературу, что мне потом очень пригодилось в профессии. Но не могу сказать, что был таким из себя интеллигентным подростком. Родители постоянно находились на работе, и непосредственный житейский опыт я получал на улице. Короче, детство прошло между чтением книг, темными подворотнями и, что уж греха таить, подростковым хулиганством.

– Известно, что вы еще и кандидат в мастера спорта по боксу. Хотя кажется, боксерский ринг и театральная сцена – вещи не вполне совместимые…

– На самом деле одно другому нисколько не мешает. Меня судьба вынудила заняться боксом. Как там? «Не мы такие – жизнь такая... » Родители служили в театре, и нам часто приходилось кочевать. Переезжали из Одессы в Киев, из Киева – в Ригу, менялись квартиры, школы. И всякий раз приходилось отстаивать себя в новом коллективе, а это, как понимаете, процесс сложный. Родителям жаловаться не хотелось, учителям – тем более. Так я оказался в боксерском зале, где провел не один год. Не солгу, если скажу, что не раз бокс выручал меня в жизни.

– Наверное, кроме бокса есть и другие секреты, как помочь слабому стать сильным?

– Наверное. Но все они сводятся к одному. Это как лучший способ робкого научить плавать – столкнуть его в воду. Звучит сурово, но это самый эффективный способ. А в тепличных условиях мужиком не стать – мужики в теплицах не растут.