Нонна Гришаева – актриса очень широкого амплуа. Может предстать и пародисткой, и комиком, и звездой мюзикла, и трагической героиней. Кто-то с обожанием смотрит «Папиных дочек», кто-то смеется над ее персонажами в «Дне выборов» и «Дне радио», а кого- в восторг приводят ее яркие, филигранные пародии в «Большой разнице». Мало кто из коллег Нонны способен так перевоплощаться. За годы работы на сцене и на съемочной площадке Гришаева сыграла сотни ролей. На этой неделе на «Пятом канале» начался показ детектива «Следствие любви». В нем Нонна играет следователя Надежду Полякову, которая постоянно разрывается между любимыми детьми не менее любимой работой. С этой роли и начался наш разговор.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Нонна, жанр этого сериала его авторы определили как «романтичный детектив». Чего же тут больше, романтики или детектива?

– Примерно поровну, 50 на 50. Это новая для меня тема. Раньше я никогда не играла следователей. Доводилось только быть женой криминалиста в сериале «Личная жизнь следователя Савельева». Кстати, тот фильм чем-то похож на нынешний. Там тоже в каждой серии рассказывается про новое расследование, но все эти истории нанизываются на сквозную линию, связанную с главным героем, его бывшей женой и новой любовью. Теперь вот приобрела новый, очень любопытный опыт. Мне кажется, наш детектив – увлекательный и захватывающий, как и полагается по законам этого жанра.

– Легко ли этот фильм снимался?

– Да как сказать. Нет, никаких ЧП, ничего на съемочной площадке не взрывалось, не горело. Но съемки вылились в нелегкую эпопею. На 32 серии был отведен очень короткий период – всего полгода. То есть съемки проходили чуть ли не ежедневно, почти без пауз. Вы даже не представляете, как мы все устали. Конечно, «никогда не говори никогда», но после завершения съемок я дала себе слово, что больше на такую интенсивную работу не соглашусь, что бы мне за нее ни предлагали. Здоровье все-таки дороже.

– Ваша героиня – мать троих детей, к тому же разведенная и очень много работающая. Можно сказать, мать-героиня... Как считаете, она чем-то на вас похожа?

– Ну уж нет, у меня совсем другая судьба. Я не разведена, не являюсь матерью троих детей, не работаю следователем. Но вот если говорить о характерах, то нас с ней объединяет одно обстоятельство: мы обе трудоголики. И при этом даже в самых трудных житейских ситуациях загруженная сверх крыши Надежда Полякова умудряется уделять время своим детям. Я стараюсь жить так же. Мне комфортно, когда все расписано, спланировано и организовано. Но при этом я все-таки стараюсь выстраивать свою жизнь так, чтобы, как советовал Монтень, всего было в меру. Поэтому на 90 процентов поступающих мне предложений даю отказ, участвую только в той работе, что мне кажется действительно интересной и необходимой. А иначе у меня просто физически не хватало бы времени на семью и детей. А они для меня все-таки на первом плане. Важнее самого важного.

– Мне кажется, вы скромничаете. Театр, кино, телевидение – вы всюду, со стороны не видно, что вы себя жалеете. Зачем же тогда всем этим нагружать себя? Что вами движет – жажда славы, денег или пресловутая творческая самореализация?

– Давайте все-таки выделим главное. Не так давно я возглавила Московский областной театр юного зрителя, что в Царицыно. Замечательный театр с 80-летней историей. В наш репертуар входят постановки различных жанров. И на сегодняшний день это, бесспорно, один из лучших ТЮЗов в России. И мне нельзя снижать планку. Знали бы, сколько забот свалилось на мои плечи. У меня каждый день расписан по минутам, именно поэтому сейчас стараюсь не нагружать себя больше ничем. Так что сейчас мною движет прежде всего творческая реализация нашего театра. В кино я сейчас не снимаюсь, на телевидении тоже уже отснялась и ни на какие другие проекты не соглашаюсь. Слишком большая ответственность лежит на мне в театре.

– Выходит, из всех искусств для вас важнейшим является не кино?

– Несомненно, театр. Сцена – это наркотик. Я попробовала его еще в 10-летнем возрасте. На телевидении и в кино очень многое зависит от искусства монтажа. Ты можешь сыграть гениально, но если тебя смонтировали «восьмеркой» (стандартный способ показа диалогов в кино. – «Труд») и в кадре остался только твой затылок, никто твоей гениальной игры не увидит. Поэтому когда я иду на премьеру кино с моим участием, страшно нервничаю, потому что понимаю: монтажер может сделать все что угодно. А театр – это живое, это здесь и сейчас. Вы пришли в него, и вот я вам покажу без монтажа на что я, артист, способен. И никто меня сейчас не порежет и не смонтирует. Вот вы – и вот я! Поверьте, такое ощущение немедленной творческой отдачи ни с чем не сравнимо.

– Вы, безусловно, человек узнаваемый. Как вы относитесь к своей популярности?

– Это меня тяготит, не сочтите за кокетство. Давно прошел момент, когда сам факт узнаваемости приятно удивлял, сейчас известность в основном усложняет жизнь. Иногда люди бывают до удивительной степени беспардонными. К тебе могут подойти на улице, в кафе, на пляже, когда ты отдыхаешь, перекусываешь или опаздываешь на съемки: «Можно с вами сфотографироваться? А автограф?» И от этого никуда не деться. А еще есть и журналистские выдумки, распускание сплетен, зависть коллег. Нет, это малоприятная тема.

– Но в юности, когда творческий путь только начинается, любой мечтает о грядущей славе. Неужели вы были исключением?

– Я не мечтала о славе. Когда мне говорят: «Ты же сама этого хотела», не соглашаюсь. Хотела-то я совсем другого.

– Чего же именно?

– Окончить театральный вуз, вернуться в свою родную, любимую Одессу и продолжать работать там в Театре оперетты, в котором начинала еще в детстве. Я ведь действительно в десять лет вышла на профессиональную сцену, получив главные роли. Все мое детство связано с Одесской опереттой и занятиями в театральной студии. Но потом... Меня взяли в московский театр, я вышла замуж, и Москва засосала. Но сказать, что именно об этом я мечтала, никак не могу.

– Хорошо, сменим тему. Какой подарок мог бы тронуть ваше сердце: «Бентли», особняк у моря, огромный бриллиант или такая новая роль, каких у вас в жизни не было?

– Про роли не будем, это работа. А из подарков меня очень трогают не обязательно дорогие, но обязательно искренние, от всего сердца, пусть даже сделанные своими руками. Например, недавно мне одна поклонница подарила плед, составленный из фотографий моих родных. Вот такое дороже самого дорогого бриллианта, честное слово. Хотя вообще-то ювелирные украшения я люблю. И от брендовых нарядов не отказываюсь. Есть дизайнеры, с которыми я дружу, участвую в их показах – например, Лада Калинина, Ольга Полухина. Ольга, кстати, шила мне свадебное платье. А одеваюсь в основном на гастролях. Особо выделяю брюссельских дизайнеров, которых еще называют «сумасшедшие бельгийцы».

– Вот речь настоящей звезды! А дома, в быту, вы тоже держите марку, не забываете про звездный статус?

– Дома я прежде всего жена и мама. И слово «звезда» ужасно не люблю. К себе его никогда не относила. Кстати, мои домашние очень критично ко мне относятся. И мама, и муж редко меня хвалят. Но я воспринимаю это нормально, без обид. Меня достаточно хвалят на стороне, пусть хоть дома покритикуют.

– Как вам кажется, с вами легко?

– Нет, со мной непросто. И я сама знаю об этом. Но нахожу оправдание. Я порой очень сильно устаю, так что домашним нередко приходится приспосабливаться к моему настроению. Спасибо, они люди с пониманием, умеют разобраться, где капризы, а где просто усталость, заботы.

– Как вы отдыхаете?

– У меня, как правило, не получается выкроить на отдых больше недели, и за эти несколько дней я стараюсь максимально расслабиться. Отключаю телефон, потому что знаю: стоит его включить – дела затянут в омут, отдохнуть уже не получится. Лежу на море кверху пузом, ничего не делаю, купаюсь и загораю с детьми и мужем. Ненавижу активный отдых, все эти лыжи, санки, парашюты, парапланы, бесконечные экскурсии. Для меня отдых – это прежде всего покой.

– Вы предпочитаете новые места или с удовольствием возвращаетесь на старые, проверенные?

– И так, и так. У нас есть любимые, обжитые места и страны. Например, раньше мы часто ездили в Египет из-за дочки. Она у меня настоящая русалка, обожает подводный мир, и для нее Красное море с его обитателями – настоящий рай. В Таиланде нам очень приятно бывать с мужем, потому что там началась наша любовь и там живет наш общий друг, к которому мы время от времени приезжаем. Но, безусловно, для меня на первом месте с большим отрывом всегда стоит Одесса. Мне совершенно необходимо хотя бы раз в год приезжать туда. Без этих поездок, как без подзарядки, я бы просто не протянула в Москве. А там детство, воспоминания, друзья, родные. Воздух, который мне необходим. Одесса для меня – святое. Испытываю по ней постоянную ностальгию и тоскую оттого, что бываю там так редко.

– Судя по всему, фитнес и диеты в вашей жизни присутствуют. Насколько вы от этого зависимы?

– Каждый день стараюсь выкроить время для занятий йогой. Мне кажется, это очень помогает восстанавливать силы и соблюдать душевное равновесие. Что касается диет, то в данный момент я соблюдаю православный пост. Это очень полезно для души и для тела. Да и в другие дни не налегаю на мясо, стараюсь придерживаться раздельного питания. А вот в сладостях себе отказываю не всегда. Ну должен же самый серьезный и озабоченный человек когда-нибудь расслабляться?