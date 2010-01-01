На экраны страны большим тиражом выходит фильм «О любви» в постановке многоопытного Владимира Бортко. Главную женскую роль в этой психологической драме с эротическими мотивами играет молодая, но уже широко известная актриса Анна Чиповская, которую все узнали и полюбили после сериала «Оттепель». К сегодняшнему дню на счету Чиповской 30 ролей в кино. Сейчас Анна снимается в сериале «Хождение мукам», в котором играет Дашу Булавину-Телегину. Несмотря чрезвычайную занятость, актриса нашла время для обозревателя «Труда».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Анна, Владимир Бортко утверждает, что при написании сценария фильма «О любви» он вдохновлялся Анной Карениной Толстого, Норой Ибсена. А какие ассоциации питали вашу фантазию?

– Наверное, Владимир Владимирович имел в виду толстовскую мысль, что если человек безоглядно идет на поводу своих чувств, то ему приходится за это дорого расплачиваться. Но я не ассоциирую свою Нину ни с Норой, ни с Анной Карениной. Мне интересна моя героиня сама по себе, такая, какой она написана в сценарии. Тем более что ее характер чрезвычайно далек от моего. Я человек, как мне кажется, самостоятельный, самодостаточный, а Нине внушили с детства ряд непреложных заповедей: что она должна хорошо учиться, окончить институт, удачно выйти замуж. В итоге она выросла в женщину, которой легко манипулировать, которая зависима от окружения, от супруга, подавляющего ее личность…

По сути, Нина живет не своей жизнью, не своим умом. Даже совершив некий самостоятельный поступок – влюбившись в банкира, изменив мужу, она не сумела до конца разобраться в себе, в своих чувствах. Будучи требовательной по отношению к своим партнерам, она весьма снисходительна к собственным ошибкам. В итоге ей так и не удается стать любимой, счастливой, обрести внутреннюю гармонию. А это чревато саморазрушением. Что в финале фильма и происходит.

– Есть такая аксиома, что в кино и на сцене труднее всего играть любовь. Ваш фильм – исключительно и только о любви, о чувствах, душевных переживаниях. Можно ли сказать, что это был самый трудный фильм в вашей биографии?

– Да нет, для меня съемки были не самыми сложными. Играть «про чувства» не труднее, чем про другие жизненные материи. Непросто было работать с Бортко – это да. Он человек жесткий, упорный, бескомпромиссный. Есть режиссеры, которые не знают, что им делать на съемочной площадке с актерами. Есть режиссеры, которые знают, что делать, но отдают роль на откуп артистам. А есть такие, как Бортко. Он все знает

про своих героев и буквально диктует актеру, как он должен в кадре стоять, сидеть, двигаться, думать, говорить – вплоть до оттенков интонации.

Естественно, я спорила, предлагала свое решение. Роль – это же не машинка, которую можно собрать по определенной технологии, это дело живое, творческое. Мы оба люди эмоциональные, взрывные, поэтому у нас на съемочной площадке то и дело сыпались искры, гремели децибелы. Но компромисс всегда находился. Мы же спорили не от злости, а от горячности эмоций, от желания сделать лучше. Хотя задним числом должна признать, что в большинстве случаев был прав все-таки Бортко, а не я.

– А вы вообще по натуре человек мягкий, сговорчивый?

– Нет, я совсем не мягкая, не податливая – и как человек, и как актриса. Со мной на съемочной площадке, в репетиционном зале нелегко бывает. Но время от времени в хороших руках я превращаюсь в пластилин. Такое у меня было с Валерием Петровичем Тодоровским в «Оттепели», с Костей Богомоловым в театре.

– В фильме «О любви» много эротических сцен, вы часто предстаете на экране обнаженной. Недавно я брал интервью у одной актрисы старшего поколения, которая, помимо прочего, сказала, что для нынешних актрис раздеться

в кадре – все равно что сигарету выкурить. Это так?

– Это не так. Для русского человека, для русской культуры эротика, секс, обнаженное тело в кадре – вещи все еще непривычные. Такие сцены нашим артистам, независимо от возраста, даются трудно, через силу. К ним долго готовятся, они сложно выстраиваются и чаще всего не получаются. Поэтому я должна поблагодарить оператора фильма Елену Иванову, которая, при всей откровенности ряда сцен, сняла их в высшей степени красиво, эстетично, без малейшего намека на пошлость.

– Говорят, вы не ожидали, что эротические эпизоды в фильме будут в таком количестве…

– Дело не в количестве – я не предполагала, что они будут такого откровенного качества. Но я считаю, что эти сцены в нашем фильме необходимы. Он же рассказывает не о биржевых сделках аналитиков с Уолл-стрит, а о любви, страсти, о молодой женщине, которая выбирает между двумя достойными, любящими ее мужчинами. В другом кино я бы ни за что не стала раздеваться. Соображения типа «У тебя красивое тело, покажи его» для меня не аргумент. А в нашем фильме эротизм, чувственное напряжение были частью – и существенной! – общего замысла.

– Это не первый ваш экранный эротический опыт. После съемок в сериале «Оттепель» мои коллеги нарекли вас секс-символом. Как живется с этим гордым званием?

– Никак, я даже не понимаю, о чем речь. «Секс-символ», «звезда» – эти понятия не имеют отношения ни ко мне, ни к нашей нынешней жизни. Сегодня прославиться можно за две минуты, выложив откровенную фотографию в социальных сетях. Правда, и забудут тебя дня через два. Разве идет такая популярность в сравнение со славой, к примеру, Людмилы Целиковской? На гастролях ей приходилось ночью выходить на балкон гостиницы и просить восторженную публику разойтись, не выкрикивать ее имя, чтобы не мешать спать другим постояльцам.

Сейчас актрис такого масштаба мало. Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих – вот они звезды в том, старинном и благородном значении слова. А я спокойно передвигаюсь по городу – пешком и на такси, сижу в кафе, меня узнают, но никто с обожанием к моим ногам не бросается, платье на лоскуты не рвет, так что никакого дискомфорта от своей так называемой звездности я не испытываю.

– После той же «Оттепели» пресса писала, что вы теперь имеете все основания «триумфально стартовать в Голливуде». Есть такие планы?

– Приглашения время от времени поступают, но решиться на них непросто. Я ведь работаю в театре. Играю 10 спектаклей в месяц. От своей занятости в любимой «Табакерке» я строю свою жизнь, график съемок. Но в Голливуд нельзя прилететь на один съемочный день. Подписав контракт, ты должна месяца три быть, что называется, под рукой. Я себе это позволить не могу, у меня в спектаклях нет второго состава. Подозреваю, я могла бы как-то перекрутиться, договориться с руководством театра, но, сказать по совести, пока из-за океана не было такого сногсшибательного предложения, чтобы я потеряла аппетит и сон. И я продолжаю жить привычной, комфортной для меня жизнью в любимой Москве, в любимом доме, в любимом театре, в любимом окружении.

– Как-то вы сказали, что своим жизненным кредо считаете гедонизм. Как это уживается с оголтелым трудоголизмом, которому вы тоже весьма подвержены, судя по количеству сыгранных ролей?

– Очень просто уживается. Напомню, что гедонисты – это люди, которые получают удовольствие от жизни. А я люблю дело, которым занимаюсь. Меня же никто не заставлял быть актрисой – я сама хотела этого с детских лет, сама к этому шла. Так что для меня это, можно сказать, природный, естественный гедонизм. Да, я частенько устаю. И тогда начинаю проклинать свою судьбу, посылать все к чертям собачьим. Но это нормально, любой человек устает, в том числе и тот, кто работает в офисе с десяти до шести. Так что любила, люблю и буду любить свою профессию, мне нравится мой образ жизни. Но у меня такой характер, что если я однажды все это разлюблю, перестану работать в театре и кино, то я не умру. Это всего лишь будет означать, что у меня снесет крышу от какого-то другого занятия, которое будет приносить мне еще больше удовольствия.

– Когда вы отдыхали в последний раз по-настоящему?

– В январе провела четыре дня в Риме, это были незабываемые дни. Еще за последние годы были какие-то выезды в Европу на несколько дней, максимум на неделю. А на море, как нормальные люди, я отдыхала подолгу только в детстве, когда ездила с мамой по профсоюзной путевке от Вахтанговского театра в санаторий «Актер». Это было лет до 10, и на этом море из моей жизни ушло. Зимой я не могу выбраться в теплые страны, потому что у меня театр. А летом, как правило, съемки случаются. Но с этой пагубной практикой надо завязывать. В нынешнем году обязательно освобожу себе две недели, чтобы отдохнуть. Даже если для этого надо будет отказаться от какой-то роли в кино.

– Сегодня у вас есть возможность выбирать фильмы, отказываться от неинтересных предложений. Нет желания задним числом откреститься от каких-то уже сыгранных ролей? Так ли уж обязательны были в вашей судьбе какие-нибудь «Братаны» и «Братаны-2»?

– Мы все крепки задним умом. Но если я снималась в «Братанах», значит, мне зачем-то это было нужно. На тот момент я училась на четвертом курсе института, остро нуждалась в деньгах. Я же не живу в семье, где все зарабатывают бешеные миллионы. В моей семье зарабатываю я. И, принимая решение о съемках, думаю не только о себе, но и моих маме, бабушке. Поэтому ни от одного фильма в своей биографии я отказываться не хочу и не буду. Хотя бы потому, что еще никто не отменил такое понятие, как опыт. А он дается только работой, сыгранными ролями. Кто знает, не будь в моей биографии пресловутых «Братанов», может, не было бы и сегодняшних моих фильмов.

– И последний вопрос. Сейчас вы работаете над образом Даши Телегиной в сериале «Хождение по мукам» по роману Алексея Толстого, который два раза экранизировался. Не боитесь сравнений с вашими предшественницами?

– Не очень задумываюсь на эту тему. Потому что Чехова, к примеру, ставят каждый год во многих театрах страны и мира, Раневскую, или Соню, или Елену Андреевну в одно и то же время играют десятки, сотни разных актрис – и ничего, никто от этого еще не пострадал. К тому же наш сериал – это не ремейк предыдущих фильмов, это новая экранизация романа. Снимает фильм Константин Павлович Худяков – режиссер и человек с огромным опытом, эрудицией, прекрасным чувством юмора. Я верю ему бесконечно, подчиняюсь беспрекословно. Классика, к счастью, в нашей стране остается любимой, читаемой и почитаемой, у каждого из нас своя Даша, своя Катя. Нет одного для всех эталонного образа. Я во всяком случае на эталон не замахиваюсь. Играю Дашу так, как себе ее представляю, как чувствую. Как бы ни было страшно, каким бы ни оказался результат, это невероятная удача, что в моей судьбе случилась эта работа. От таких ролей не отказываются. Да это и не роль – ролище! Сколько всего вместила в себя судьба моей героини: от юности – через большие исторические катаклизмы и личные трагедии – к осознанию себя, своей духовной сути. На таких ролях растешь и как актриса, и как человек.

– Как складываются ваши отношения с экранной сестрой – Катей?

– Вы имеете в виду мою партнершу Юлию Снигирь? Мы замечательно ладим. Мы же с ней старинные подруги. Играли вместе в хулиганском и талантливом спектакле «Король Лир» у Кости Богомолова. Там мы с Юлей были братьями: Эдгаром и Эдмондом. Теперь вот доросли, дослужились до сестер...