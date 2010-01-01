На канале НТВ стартовало новое шоу шоу «Ты супер!», посвященное талантливым детям с трудными судьбами. Его участники - дети из стран постсоветского пространства, оставшиеся без попечения родителей. Полторы тысячи заявок пришло на призыв телеканала, затеявшего проект совместно с Министерством образования. В Москву на конкурс были приглашены 92 участника. Арбитрами выступают популярные артисты и композиторы, в том числе и певица Елка. О том, что столь непростое общение дает детям и ей самой, Елка (в миру Елизавета Иванцив) рассказала «Труду». А заодно и поделилась мыслями о своем творчестве.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Лиза, вы никогда сами не участвовали в конкурсах – отчего на этот раз решили войти в жюри?

– Я долго сомневалась... Это действительно большая ответственность: что я смогу дать каждому из этих маленьких человечков, чтобы помочь им и ни в коем случае ничего не поломать в их душах. В конце концов решилась, все-таки у этого проекта очень хорошие цели.

– Он сильно отличается от того шоу на Украине, где вы также состояли в жюри лет пять-семь назад?

– Я сама за эти годы стала другой, вот что важно. Появился опыт, которым могу поделиться. Сгодилось как раз то, что я человек мнительный и терзаемый сомнениями, – знаю, как это в себе побеждать.

– Сама идея проекта «Ты супер!» стоит на двух китах: талант плюс непростая с самого начала судьба. Такое сочетание обстоятельств дает порой удивительный результат. Вот как у Нади Шебановой из города Ефремова, которую мы с вами видели на съемках. По-моему, эта девочка, растущая без матери, которая рано умерла, способна затмить саму Пелагею – такой роскошный голос, азарт, адреналин! А вам какие ребячьи истории запали в душу?

– Перед выходом каждого участника у нас есть возможность ознакомиться с его биографией. Я их все читаю. Не для того, чтобы проникнуться жалостью: жалость унижает, возвышает сострадание. Именно оно дает возможность почувствовать внутреннюю силу этих деток, которой не грех и самой у них поднабраться. А какие они тактильные! Сразу бегут к тебе обниматься, заглядывают в глаза, задают тысячу вопросов... Но понимаете, я опасаюсь привязаться к кому-то из них больше, чем к другим. Ведь мне положено быть объективной, изначально никого не выделяя.

– Те, кто выбывает из конкурса, плачут?

– У нас все плачут, даже победители – от счастья, от волнения. А кто-то, конечно, и от расстройства, от того, что сказка закончилась. Ничего плохого в слезах нет. Главное – никто не уходит со злобой. Вот этой способности не черстветь, быть благодарным я тоже учусь у наших ребятишек.

– А они не просили у вас телефон – тетя Лиза, можно с вами еще встретиться, спеть?

– Я думаю, мы с ними всеми сохраним контакт, но делать это надо после завершения шоу.

– В вас прямо чувствуется педагогическая жилка...

– Еще в родном Ужгороде я несколько сезонов была пионервожатой. И усвоила одно: надо к детям относиться как к равным, с уважением, но без сюсюканья и начальственного рыка. Для них самое важное – быть услышанными, воспринятыми всерьез.

– А к вам в детстве старшие тоже так относились? Например, родители?

– Тут мне очень повезло. Мои родители – удивительные, они прекрасно понимали меня во всех моих состояниях. Без скромности скажу, что ребенком я была замечательным: потешной, улыбчивой, общительной. Не ломалась, без лишних просьб лезла на табуретку исполнить номер. Правда, потом в один момент веселая и покладистая девочка превратилась в проблемного подростка, у которого перед глазами враз исчезли полутона. Но и тогда родители не переставали меня слышать. Когда, например, мне пришла фантазия выкрасить волосы в красный цвет, а потом и побриться наголо, они участвовали в воплощении этих, прямо скажем, рискованных идей.

– А как они отнеслись к вашему песенному творчеству?

– Папа всегда был честным критиком. Не суровым, но очень для меня авторитетным. Его мнение помогало мне стать лучше, сильнее. Мне очень не хватает папы сегодня.

– Алла Пугачева тоже в какой-то момент захотела сделать вас сильнее, не так ли?

– Есть те, кто выливает на тебя огромное количество слов, но они никак не помогают. Алла Борисовна, безусловно, из тех, чье каждое слово надо ловить. Но ведь у нас было совсем немного контактов: одно большое интервью на радио «Алла» по ее приглашению и короткая встреча за кулисами, где мы обмолвились парой слов. Тут нет истории общения. Вы уж простите меня – где она и где я. Рядом с такой птицей певчей чувствуешь себя воробышком.

– А вам не страшно было петь ее хит «Ты на свете есть»?

– Не страшно, хотя трепет присутствовал. Очень хотелось спеть так, как я ее чувствую, но с уважением к песне и ее первой исполнительнице.

– А что скажете об участии в вашей судьбе Олега Нестерова?

– Это совершенно отдельный человек. Когда мне понадобилась негромкая человеческая поддержка, он удивительным образом оказался рядом. Поддержал своими песнями и просто присутствием. Уникальное свойство подобных людей – не подчеркивать дистанцию с тобой. Им не страшно задавать вопросы, они спокойно и ясно тебе ответят. С ними прекрасно чувствовать себя глупым, вот что я вам скажу!

– Глупый вопрос, но я его все-таки задам: в чем секрет шлягера?

– Знала бы – давно заваливала бы мир шлягерами. Увы! Хотя на уровне ощущений могу предсказать судьбу песни. Я поверю в ее успех, если у меня побегут от первых тактов мурашки или если непроизвольно потянет улыбнуться. В песне должна быть щепотка магии. Без нее есть только механика, конвейерная продукция.

– Магия – это-то что-то вроде фразы «Выше двадцать третьих этажей» в песне «Лети, Лиза»? Ведь правильнее сказать «выше двадцать третьего этажа», но тогда сразу что-то исчезает...

– У автора Егора Солодовникова есть такое умение – зацепить за живое простыми словами. Но это не рецепт, а знак таланта. Вот так же меня нашла песня «Прованс». Сразу влезла куда-то внутрь, и я не могла от нее отделаться. Так я познакомилась с Егором. Выудила для себя «Воздушный шар», потом «Около тебя», которая вообще стала моей-моей, легла на состояние души абсолютно. Наконец, «Лети, Лиза» – ее Егор написал уже специально для меня.

– Расскажите о нем.

– Егор живет в Киеве… Знаете, на самом деле я не очень много могу о нем рассказать. Это то знакомство, когда не хочешь узнавать лишнего – достаточно того, что мы дружим и общаемся по поводу его удивительной музыки.

– Я читал такое определение вашего стиля: европоп. Не было ли мысли выступить на «Евровидении», тем более нынче конкурс в Киеве?

– Никогда. Прежде всего потому, что не считаю себя способной рассказать все, что хочется, в одной песне. Мне этого мало. Нужно какое-то пространство, а там его совсем нет.

– В клипе «Воздушный шар» сняты изумительной красоты ноги. Дублерша?

– Да нет, мои родные.

– Ого! Поделитесь рецептом поддержания такой формы?

– Он опять же очень простой: не подгонять себя под стандарты. Мне не нравится, когда людей сравнивают по физическим данным, словно лошади в зубы заглядывают. Сразу теряются волшебство и загадка. Глупо всю жизнь стремиться весить столько же, сколько весила в 25. И вообще, куда важнее не внешнее, а внутреннее, духовное. Конечно, здоровый образ жизни никто не отменял, но не стоит на этом зацикливаться. Нам ведь нужнее не красивое фото в «Инстаграме», а именно здоровье. Тогда я за то, чтобы каждая девочка осознавала свою уникальность, а не загоняла себя в «модельные» параметры.

– А физкультурой вы сколько занимаетесь?

– Всего 6–7 минут в день. Не знаю, как кому, а мне этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя здоровой, бодрой и счастливой. Не хочу изнурять себя, падать в обморок, чтобы чему-то там соответствовать.

– Есть идеи на будущий альбом?

– Огромное количество идей и песен уже в работе. Но чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется что-то анонсировать. Говорить стоит об уже завершенном труде, который можно потрогать-послушать.

– Но ведь после альбома «#Небы» прошло целых два года.

– Напомню, что после «#Неб» мы выпустили не номерной альбом «#2», который для меня и моих музыкантов очень дорог. Признаюсь, с некоторых пор желания спешить и кровь из носу кому-то что-то доказывать не испытываю. Отпала в том необходимость. Сейчас все увлекаются синглами, одноразовыми вещами, музыкальным фастфудом. А я не хочу в это втягиваться. Мне хочется делать нечто увесистое.

– А не было ли мысли поработать с кем-то из классических исполнителей? Как делают программы с симфоническим оркестром «Би-2». Или как Юрий Башмет устраивает совместные концерты с Дианой Арбениной.

– Это очень серьезный замах. Вот когда почувствую в себе силу... А может, никогда и не почувствую. Я ведь, давайте уж откровенно и без пафоса, артистка развлекательного жанра. Мы все, его представители – клоуны в самом прекрасном смысле слова. Развлекательный контент, надо это трезво осознавать. А чтобы прикоснуться к великому, необходимо до него внутренне дорасти. Когда я сама пойму, что имею право стоять на одной сцене с большой музыкой... Вне зависимости от того, случится это или не случится, спасибо вам за очень хорошую идею – она греет и щекочет мне мозжечок.

Источник: trud.ru