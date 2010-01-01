Лилия Шоломей – солистка Национального театра оперы и балета им. М Биешу, заслуженная артистка Молдовы – человек незаурядный и редкий во всех отношениях. Ее голос не спутаешь ни с чьим другим: она обладает редкой, очень чистой и ровной во всех регистрах лирико-колоратурой. И такой же светлый, искренний и радостный у нее характер – она часто улыбается, а о жизненных трудностях говорит смеясь. Общаться с Лилей – одно удовольствие, которое выпало газете «Труд 7 Молдова» накануне весны.

Елена Чайковская

- Лиля, вашу музыкальную карьеру можно назвать успешной. Зрители любят вас за невероятный голос и потрясающую энергетику. Расскажите, как все начиналось?

- Я начала петь с четырех лет. У меня были музыкально одаренные родители, а папа даже пел в самодеятельности в учебном заведении, где преподавал вместе с мамой. Как-то он привел меня на репетицию вокально-инструментального ансамбля. Меня прослушали и сказали – вперед. Так я попала на сцену. Мой дебют начался с песни, где были такие строки: «К милой подойду я, глаз поднять не смея, и от поцелуя словно захмелею…» Представляете, как это было забавно…

- Значит, все началось с эстрады… А как вы в оперу попали?

- А дальше мне купили инструмент – фортепиано, в рассрочку, и я пошла в музыкальную школу. Позже, в шестом классе, я поступила в хоровую студию, в Кишиневе. Мы выступали в Национальном дворце вместе с хором «Лия Чокырлия» и Надеждой Чепрагой. Затем меня приняли в Кишиневское музучилище. Мой преподаватель вокала Милентий Григорьевич Паронюк на прослушивании сказал: «Зачем этой девочке у нас учиться, ей можно сразу выдавать диплом – пусть поступает в консерваторию».

- И поступили?

- Да, экстерном после третьего курса. В Кишиневскую консерваторию меня уговорила поступить мама – Кишинев был ближе (семья Шоломей жила в те годы в Украине - прим."Труд 7"), чем Киев, а Одессу родители считали неподходящим городом для молоденькой девочки. А Молдавия тогда ассоциировалась у меня с такими величинами, как «Жок», «Дойна» и Мария Биешу. И учиться мне посчастливилось у самой Светланы Стрезевой (народная артистка МССР и педагог – прим. «Труд 7»). Кстати, именно Светлане Филлиповне – я обязана своим лирико-колоратурным сопрано, до занятий с ней у меня было драматическое сопрано, но она вела меня выше…

Еще в музучилище я испытала потрясение, когда услышала по радио куплеты Роберто из оперы «Иоланта» Чайковского – «Кто может сравниться с Матильдой моей….». Это пел Владимир Федорович Драгош, мой будущий руководитель в магистратуре. И я влюбилась в оперу! Долго ходила под впечатлением арии Татьяны из «Евгения Онегина». Меня потрясла искренность этой музыки, которая проникала прямо в сердце. Кстати, Петр Чайковский – любимый композитор моей дочери Николь, она говорит – я Чайковского всегда узнаю.

- А ваши любимые авторы?

- Их много: Чайковский, Рахманинов, Пучинни, Верди, Форе, Штраус... Сложно кого-то особенно выделить. Мое отношение к композиторам тесно связано с определенным произведением. Когда работаешь над ним, пропускаешь через себя, оно становится твоей частью – и в этот момент ты влюблен в его автора.

- Голос – это инструмент певицы. Как нужно за ним ухаживать, чтобы он не подвел в ответственный момент? Чем приходится жертвовать ради искусства?

Сам процесс пения – это очень сложный процесс. Выкладываешься эмоционально и физически, испытываешь колоссальное напряжение во время всего спектакля, ведь на солисте лежит огромная ответственность. Самоотдача должна быть неимоверной. Не каждый человек, может быть солистом: талантливейшие люди не стали великими музыкантами только из-за страха сцены.

Перевоплощение – тоже отдельная тема. Бывает, так поддашься эмоциям, что невозможно сдержать слез. Приходится иногда рыдать в сценах сумасшествия своих героинь: «Царской невесте» Римского-Корсакова, «Лючии ди Ламмермур», в «Риголетто" Несколько раз я думала, что сорву кульминационный финал спектакля, не смогу допеть. Но профессионализм выручает.

Вне сцены я придерживаюсь строгого режима, соблюдаю гигиену голоса: алкоголь исключен, не курю, ограничиваю себя в острой пище. Стараюсь высыпаться, не кричать, не нервничать. От этого садится голос. Со мной такое случилось, когда я на гастролях узнала о смерти папы. Рот открываю, а голоса нет. Ужасный момент!

- Что самое трудное и самое приятное в профессии оперной певицы?

- Самое легкое – это когда берешь клавир в руки. Дальше - все самое трудное и сложное, но, одновременно, и увлекательное - это освоение иногда неподъемного музыкального материала.

А самое приятное… Наверное, зрительские аплодисменты. Когда начинается спектакль и открываются театральные кулисы – тяжелые, как весь тот труд, который предшествовал твоему выходу на сцену… И ты выкладываешься эмоционально и физически так, что кажется, уже не в состоянии завершить свою партию. Но, делаешь над собой усилие и слышишь гром аплодисментов, и видишь море цветов – это счастье!

- Самые запоминающиеся гастроли?

- Я была в 23 странах мира. Но самые запоминающиеся – это испанские гастроли в начале моей музыкальной карьеры. Я еще была студенткой 4-5 курса консерватории, и мы выступали с ансамблем скрипачек, под руководством известного педагога Бориса Семеновича Дубоссарского. Было 5 турне, в течение 2 лет, где я получила свое первое боевое крещение.

- Вы активный пользователь соцсетей – около 5 тысяч друзей в Фейсбуке. Но все же они виртуальные, а в реальной жизни вам есть на кого опереться?

- Друзья для меня, как и семья – очень важная часть жизни. Дружить я умею и всегда утверждала, и буду настаивать впредь, что настоящая женская дружба существует! У меня сохранились подруги еще с детского сада - две Наташи. Мы видимся раз в год, но ни время, ни расстояния не отдаляют нас, а делают еще ближе.

- А что вы цените в своих друзьях?

Искренность, бескорыстие, яркую индивидуальность. Меня привлекают люди, у которых я могла бы чему-то научиться. А насчет фейсбучных друзей: многие из них для меня не виртуальные, а вполне реальные – Маргарита Диордица, Оксана Мыханюк, Таня Масленкова, Олечка Силенкова, Наташа Давидович, всех невозможно перечислить – это люди, которые близки мне по духу. Это незаурядные, сформировавшиеся личности, которые помогают мне одним фактом своего существования. Когда случилась беда с моей мамой – она тяжело заболела, мне многие предлагали свою помощь, даже финансовую. Ведь все знают, что артисты у нас не роскошествуют. И хотя я не смогла ее принять - такой уж я человек, - само предложение для меня было очень ценно.

- Всегда любуюсь вашими фото в ленте. Судя по ним, вы сейчас активно занялись спортом. Готовитесь к весне?

- Можно и так сказать. До недавнего времени я только мысленно занималась спортом. Скачала себе несколько программ на мобильный, сохранила кучу ссылок со спортивными упражнениями, но дальше этого дело не шло… Лежу на диване с телефоном, смотрю на все это, и… отдыхаю. Но в одно прекрасное воскресенье, встав на весы, я так на себя разозлилась. И, несмотря на мороз – было -14 градусов, - вытолкала себя на утреннюю пробежку. Для меня это был подвиг! Я сова – встать рано утром просто не могу, не люблю бегать, не люблю зиму. Но я так устала от себя вчерашней, и хочу быть другой – девушкой-весной (смеется). Я же весной родилась – именно в марте.

- А что значится в весенних творческих планах?

- Накануне Международного женского дня я буду участвовать в концерте, посвященном женщинам и мамам, который состоится в еврейском культурном центре – КЕДЕМе. В программе романсы Вадима Попова – прекрасного композитора, кстати, он мой сокурсник по музучилищу и консерватории. Буду исполнять четыре романса, среди них – новый романс о маме в сопровождении видеоряда: я и моя дочь Николь. Николь – моя гордость. Она фотографирует, рисует и неимоверно музыкальна. Скоро начнет обучаться игре на гитаре.

Летом, в августе, я приглашена на фестиваль во Франции, в старинном городке Бордо, где буду петь сольную программу. Кстати, Николь поедет со мной. Пусть насладится этой страной!

Должен состояться мой сольный концерт в Питере - я получила предложение от Российского культурного фонда Елены Образцовой, – но это будет зависеть от их финансовой поддержки. Третий год подряд я принимаю участие в Международном фестивале «О-FEST» – это будет уже 5-й юбилейный фестиваль мюзикла, оперетты и оперы, который проходит при поддержке посольства Молдовы в Киеве, и в Буче. В этом году я исполню вальс – самое сложное произведение Г.И Мустя - молдавского композитора и главного дирижера Национального телевидения и радио Молдовы.

- 8 марта уже не за горами, чтобы вы пожелали нашим молдавским женщинам накануне праздника?

- Быть лучистыми, яркими, нежными, красивыми, любимыми и счастливыми. И делиться своим теплом с друзьями и близкими. И пусть в душе всегда царит весна.

- Вас она точно не покидает никогда. Внешне вы просто мегапозитивный человек, брызжущий жизненной энергией. Где вы ее черпаете?

- Мой дом, мой ребенок, мой котенок – он тоже член семьи (смеется) – все это дает мне силы. И, конечно же, творчество, моя профессия. Я не люблю выходных, скучаю в отпуске. Моя работа и моя дочь делают меня счастливой.

- А о чем мечтаете?

- О возможности работать с талантливыми артистами, сильными дирижерами, о хорошем театре с интересными постановками и, конечно же, с хорошими гонорарами. Так хочется обеспечить будущее своего неординарного ребенка... Мечтаю встретить своего человека, который бы с уважением относился к моему любимому делу, понимал тонкости этой профессии, с которым было бы нескучно даже помолчать. Ведь иногда так напоешься, что хочется немного побыть слабой, закрыться, уйти в себя… В душе я очень ранимый человек. Пожалуй, лучше всех это поняла моя близкая подруга – журналист и фотохудожник Инна Тихонова. Она мечтает подготовить выставку моих фотопортретов, где я предстану, по ее словам, совсем другой, которую зрители еще не знают…

- Спасибо за интересную беседу. И с наступающими праздниками!

Автор фото Инна Тихонова