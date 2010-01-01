На этой неделе канал НТВ начал показ сразу двух остросюжетных сериалов, произведенных при участии Сергея Жигунова. Один из них, его продюсерское детище «Куба», – про нелегкое вхождение бывшего военного в гражданскую профессию следователя, которому приходится спасать из лап преступников собственную невесту. Второй, «Дело чести» – о том, как по-разному можно бороться со злом, о конфликте между избравшими различные пути братьями (которых сыграли актеры – братья Чадовы, Алексей и Андрей). Здесь Сергей, в памяти целого поколения оставшийся юным гардемарином, участвует как актер – исполняет роль немолодого бизнесмена, отбивающего у братьев девушку, из-за которой они втянулись в грех соперничества. О моде на криминальные драмы и о том, чем нынешние российские сериалы отличаются от советских и современных западных, – разговор корреспондента «Труда» с известным постановщиком и актером.

АННА ЩЕРБАКОВА

И «Куба», и «Дело чести» стартовали с хорошим рейтингом. Какой из этих проектов вам ближе?

– «Дело чести» – это давняя история, сериал долго ждал своего часа, так что впечатления от съемок не так уж свежи. Но сама драматическая история очень интересная, актерский состав потрясающий. Одним из самых приятных открытий стала работа с потрясающей Агнией Дитковските. До того видел ее всего раз, в ее глубоком детстве и, конечно, встретив спустя годы, был приятно удивлен ее красотой, талантом и – главное! – поразительным сходством с матерью (Татьяной Лютаевой, исполнительницей роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!» – «Труд»). Это двойное везение – поработать и с матерью, и с дочерью, причем с обеими сыграть любовь.

– Мы еще только учимся у зарубежных коллег делать сериалы или у нас есть своя школа?

– Есть наша классическая школа телефильмов, наше классическое кино. Я бы назвал это не сериалами, а советскими киносагами – вот то, что мы умеем и что традиционно имеет успех. Тут сложился круг тем: о чести, о долге, о любви. В таких историях главный герой не может быть злодеем, хотя злодеям иногда позволяется быть обаятельными. Вспоминаются такие ленты, как «Следствие ведут знатоки», «Грачи», конечно же «Место встречи изменить нельзя». Западные драматические сериалы – совсем другое, там главными героями могут быть бандиты, и зритель будет им сопереживать, потому что они тоже люди. Мы только недавно начали работать в этом ключе, показывать жизнь с изнанки. Вот почему такой бомбой стала «Бригада», потом «Бумеры».

«Дело чести» – это тоже история про то, что порой плохие люди могут быть хозяевами жизни.

– А сериал «Куба», который вы спродюсировали, в каком стиле снят?

– В стиле НТВ. В их сетке всегда было много подобных драматических детективов, и сейчас они производятся для канала десятками ежегодно. Делать еще один сериал стало неким вызовом для меня как продюсера и для всей нашей команды. Мне кажется, мы справились. От серии к серии нарастает напряжение, и зритель это уже оценил. Надеюсь, нам удастся удержать интерес на протяжении всех 24 серий.

– И все же в чем изюминка «Кубы»?

– Извечный вопрос «Чем удивлять?» стоял и перед нами. Историями про пропажу бриллиантов, какими-то особо изощренными маньяками и убийствами? Нет, мы сделали ставку на другое. Главный герой в исполнении Леши Макарова работает в органах, но он пришел туда из армии. Вояка, цельная натура, для которого все в мире делится просто: на хорошее и плохое, на друзей и врагов.

И второй ключик: наш герой несчастен в личной жизни. За таким интересно наблюдать, зритель обязательно начинает ему сочувствовать. И вообще актерский состав очень хороший: Антонина Паперная, Катя Никитина, Александр Лыков, Владимир Стеклов, Лена Сафонова...

– Вы задумываетесь о том, что вынесет зритель после просмотра? Должна ли быть «мораль у басни» или это необязательно?

– Телесериалов с большой сквозной идеей немного. Будем откровенны: назначение сериального продукта другое. Помочь зрителю отвлечься, переключиться, а морали в конце фильма может и не найтись. «Куба» тоже могла бы на моральные выводы не претендовать, но тем не менее они там есть. Герою приходится выбирать между совестью и малодушием, долгом и личным счастьем.

– Как вы думаете, почему криминальные драмы так популярны в нашей стране и на нашем ТВ?

– Потому что люди в любом возрасте любят сказки. Криминальные драмы, детективы – это же самые настоящие сказки для взрослых. Люди приходят с работы сытыми по горло рутиной, им хочется погонь, скандалов, интриг, расследований... Перенестись в другой мир, вообразить себя в нем.

– Так-то оно так, но ведь фантазировать и переключаться можно и за просмотром психологических картин, серьезных исторических сериалов.

– К сожалению, чаще телезритель не склонен углубляться в размышления, ему не нужно ничего очень сложного. Знаете, раньше я тоже думал: ну-ка, где тут у нас мораль и нравственные ценности? Но, увы, современное телевидение – циничная, порой жестокая штука. Если ты делаешь продукт для массового зрителя, надо оставить высокие мечты. Стоит задача развлекать людей, уставших от ежедневного шквала информации и проблем. Хочешь оставаться на волне, быть в рейтинге – изволь: подстраивайся, давай зрителю то, чего хочет он, а не то, о чем мечтаешь ты и твои высоколобые товарищи. Притом, замечу, на телевидении достаточно продуктов и для тех зрителей, которым важней не развлекаться, а развиваться интеллектуально, познавать мир. Но надо отдавать себе отчет: зритель этот не массовый.

– А вы сами телевизор смотрите?

– Смотрю. Люблю те же сериалы, как и многие, отдыхаю с ними. Обожаю детективы с экшеном – как «Фарго», например. Как-то подсел на сериал «Паутина», посмотрел, кажется, все сезоны. Друзья и коллеги подшучивали надо мной, но меня действительно увлек сюжет. Из последнего, что меня порадовало и удивило, – сериал «Бедные люди». Вообще на ТНТ случаются работы, вызывающие уважение. У меня как-то в разработке тоже был сценарий, где писатель уходил на альтернативную службу. Но пока я над этой темой думал, они ее сделали. Идеи витают в воздухе.

– Как относитесь к конкуренции?

– Вообще-то наше сообщество производителей сериалов тесное и дружелюбное. Я научился радоваться за коллег, чему-то у них учиться. Хотя, конечно, западных сериалов, сделанных по высшему классу, больше. Я в восторге от проекта «Молодой папа» с Джудом Лоу. Роскошный сюжет, костюмы, игра актеров! Открыл для себя сериал «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» по роману Сюзанны Кларк. Совершенно британская, немного странная, но увлекательная вещь, нечто среднее между исторической драмой, мистикой и фэнтези. Британия, война с Наполеоном, два волшебника, которые спасают мир. История не для массового зрителя в силу своей нестандартности, но именно такие мне особенно нравятся.

– У вас в планах подобного нет?

– У меня есть давняя задумка снять сериал про двоюродного дядю Льва Николаевича Толстого – Федора Ивановича Толстого. Это был удивительный человек, неординарный, какие-то моменты его биографии легли в основу фильма «Дуэлянт». А вообще браться надо за то, что тебя цепляет. Как продюсер, например, я очень доволен своей работой «Однажды в Ростове» – она прошла на ура.

– В следующем году исполнится 30 лет саге «Гардемарины». Сейчас Дмитрий Харатьян ищет финансирование на четвертую часть проекта...

– Поздравляю коллег с этой датой. Безусловно, горжусь той работой. Но сомневаюсь, что сейчас можно найти финансирование на такую игровую, масштабную, костюмированную историю. Меня не было уже в третьей части, в четвертую также не приглашали. А если б и пригласили, не уверен, что согласился бы (улыбается). Нет, конечно, это один из судьбоносных проектов, но у меня было много и других ролей и фильмов, которые мне не менее дороги, благодаря которым я есть я.__

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