В США в Верховном суде Манхэттена (Нью-Йорк) продолжается разбирательство между известной голливудской актрисой Умой Турман и ее бывшим мужем Арпадом Бюссоном, которые не могут поделить свою четырехлетнюю дочь Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон.

На процессе во вторник, 18 января, французский финансист заявил, что Турман препятствует его попыткам чаще видеться с девочкой, сообщает The Daily Mail. Родители ведут судебный спор о судьбе ребенка уже на протяжении двух лет.

На прошлой неделе 53-летний Бюссон обвинил 46-летнюю экс-супругу в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, а также заявил, что актриса страдает серьезным психическим заболеванием.

Показания в суде давали 18-летний сын Бюссона от супермодели Эль Макферсон и няня девочки. Адвокат Бюссона Питер Бронштейн рассказал о регулярных попытках отца увидеться с дочерью. Однако, по его словам, встречи всякий раз оказывались невозможными, так как мать ребенка постоянно отказывает в них.

Предполагается, что слушания по делу об опеке продлятся до конца недели. Ранее суд отклонил просьбу Умы Турман сделать процесс закрытым для СМИ.

Ума Турман в 1990-1992 годах Ума была замужем за актером Гэри Олдменом. С 1998 по 2005 год продолжался ее второй брак с актером Итаном Хоуком. От него звезда "Криминального чтива" родила двоих детей - дочь Майю Рэй Турман-Хоук (сейчас ей 18 лет) и сына Левона Роэна Турмана-Хоука,которому 15 января исполнилось 15 лет.

В 2007-2014 годах Ума Турман состояла в фактическом браке с Арпадом Бюссоном. Впрочем, официально они так и не поженились, хотя сообщалось о помолвке. Турман и Бюссон даже на время расставались в 2009 году, но потом помирились. Дочь у пары родилась в июле 2012 года.



Подробнее:http://www.newsru.com/cinema/18jan2017/uma.html?rss