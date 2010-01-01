С Анной Друбич мы познакомились на недавнем фестивале Vivacello, организованном замечательным виолончелистом и просветителем Борисом Андриановым. Мелодичная, добрая, печальная музыка. Удивительно соответствующий ей образ автора – хрупкой женщины с лучащимися глазами, очень похожей на свою маму, знаменитую актрису Татьяну Друбич. А в твердом характере явно не обошлось без папы, кинорежиссера Соловьева. Творческий багаж Анны необычно велик для ее 32 лет: счет сериалов и фильмов, к которым она написала музыку, идет на десятки. Как ей удается так удачно совмещать творчество с семьей и жизнью на два континента?

Сергей Бирюков

Анна, прежде всего спасибо за то, что несколько дней, готовясь к этому интервью, я прожил в сюрреалистической, волшебной атмосфере уникального семейства Друбич – Соловьевых. А вы чувствуете себя частью этого фантастического и слегка безумного мира?

– Конечно – всю свою сознательную жизнь! Да и несознательную, наверное, тоже. С родителями мне повезло, я получилась интересным гибридом. Когда мы собираемся втроем, это особенно заметно.

– Но такие родители наверняка давят своим авторитетом?

– Не ощущаю никакого давления. Лет в 20 я краем уха слышала разговоры: «Ну, понятно, дочка Соловьева и Друбич...». Но вскоре уехала учиться за границу, и пересуды увяли сами собой. К тому же я занимаюсь делом, в котором прямых предшественников у меня в роду нет. Музыке начала учиться для общего развития, но быстро увлеклась, да и способности проявились. Когда решила выбрать этот путь всерьез, мама переживала: ей очень хотелось, чтобы я пошла по медицинской линии.

Сначала я училась как пианистка у Элисо Вирсаладзе в училище при консерватории. А переехав в Мюнхен – у Франца Массингера в Высшей школе музыки, мы очень дружили, это невероятно важный человек в моей жизни. Началась пианистическая карьера – конкурсы, концерты, гастроли. Параллельно четыре года занималась в классе композиции у Энйотта Шнайдера, это известный композитор кино и автор органных

сочинений. Но после рождения дочки стало сложно совмещать концертирование и сочинение, и я выбрала второе. Как-то поехала на музыкальный фестиваль в американском городе Аспене, там престижные мастер-классы по кинокомпозиции, на них отбирают по конкурсу пять человек. Я конкурс прошла, и мне сказали: поступай к нам в Университет Южной Калифорнии на курс кинокомпозиции. Поступила, год проучилась – и решила тут остаться, набраться опыта. С тех пор прошло три года. Когда тебе показывают роскошные студии с великолепными оркестрами, сам собой пробуждается азарт: вот бы здесь поработать!

– Большая разница с постановкой музыкального кинодела в Европе, у нас?

– Разница есть. В Голливуде с его золотых времен сохранилось особое отношение к музыке. В Европе сейчас считается, что можно и вовсе без музыки обойтись, в России на ней экономят. А в Голливуде до сих пор невозможно представить себе сколько-нибудь значимый фильм, где бюджет не предусматривал бы запись симфонического оркестра. Но мне хотелось бы сохранить для себя оба пути: и киномузыку, и концертные жанры. Это ведь совсем разный полет и способ самовыражения. Мы и подружились с Женей, моим будущим мужем, виолончелистом, когда он попросил написать для него сочинение. Оба жили тогда в Германии – я училась в Мюнхене, он в Берлине. Но познакомились в Москве на чудесном фестивале «Возвращение», который уже много лет проходит в новогодние дни: музыканты, когда-то у ехавшие из нашей страны учиться или работать за границей, возвращаются, чтобы поздравить родных, повидаться с друзьями, глотнуть московского воздуха.

– Кто кого «утащил» в Америку – вы Евгения или он вас?

– Это было совместное решение. Первоначально, может быть, исходившее от меня, но сейчас Женя обосновался в Лос-Анджелесе даже серьезнее, чем я. У него здесь большая концертная серия, фестиваль. Но не ручаюсь, что проживем тут оставшуюся жизнь. Все-таки очень многое связывает с Россией, да и из других мест поступают заказы.

– У вас-то самой большинство работ связано именно с Россией...

– Да, недавно закончила работу над фильмом Валерия Тодоровского «Большой» – про Большой театр. Валерий снимал его несколько лет. Девочка из неблагополучной семьи поступает в балетное училище, возникают подростковые дружбы, потом эти дети переходят в театр, где идет острая борьба за звание примы, в главную героиню влюбляется педагог-репетитор... Что-то вроде «Черного лебедя» Даррена Аронофски. Интересно, что, кроме Алисы Фрейндлих и Александра Домогарова в ролях педагогов, там снялись реальные студенты. Выход фильма обещают в первой половине 2017-го.

Также делаю музыку для очень интересного, на мой взгляд, сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского. Это острое жанровое кино про молодых работников МИДа 1960-х. Это было горячее время: шпионский полет Пауэрса над Россией, отмена визита Хрущева в Америку, схватка СССР и США вокруг Кубы. До некоторой степени – отражение американского сериала «Безумцы». Ленту обещают показать в феврале. Еще заканчиваю сериал «Садовое кольцо» молодого режиссера Алексея Смирнова – современный крутой триллер с великолепной, на мой взгляд, актерской игрой. Близка к завершению и документальная трилогия Леонида Парфенова «Русские евреи», к которой я тоже приложила руку...

– А что с сериалом «Красные браслеты», про который мы слышим уже довольно давно?

– Это переработка испанского оригинала, российско-украинский проект, уже законченный – несмотря ни на какие политические и иные сложности. Выход намечался еще в 2015-м, но нет уверенности, что и в 2017-м дождемся. Сняла очень хороший режиссер Наталия Мещанинова, фильм взял главный приз на фестивале кинодебютов в Омске. Тема трепетная, про тяжело больных детей, которые живут в больнице-пансионате, там происходят знакомства, дружбы, зарождается тинейджерская любовь... Отчего не выйдет – никак не пойму. И это не единичный пример. С Николаем Хомерики сделан остросюжетный детективный сериал «Тайны города Эн». Не выходит уже три года. Наши телеканалы, особенно гранды вроде Первого, живут по своим, им одним понятным законам.

– А какой из родительских фильмов у вас самый любимый?

– Сложно сказать... Из папиных очень люблю «Чужая, белый и рябой». Или его первый фильм по Чехову «Семейное счастье», особенно новеллы «От нечего делать» и «Предложение». С маминым участием – «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви». Конечно же, «Асса». В 2016-м вышел замечательный фильм «Кеды», правда, с очень ограниченным прокатом. С моей музыкой и с песнями Басты. Картина очень папина по колориту. Можно сказать, квинтэссенция его стиля. Уговаривали его сделать на этой основе и сериал, но папа ни в какую. Компромиссы – не для такого титана, как он. Если не считает что-либо интересным и важным – ни за что не заставишь его этим заниматься.

– Вы не пробовали его познакомить с голливудскими кинематографистами?

– Это было бы смешно – яйца курицу учат! Он и без меня там бывал. Его давний друг Ричард Гир в начале 90-х задался целью сделать с папой проект. Собрал всех крутых продюсеров, затащил в просмотровый зал, начал крутить «Черную розу...», что-то еще. Все прибалдели – но потом даже решили делать проект, посвященный Пушкину, которого собрался играть сам Гир. И тут продюсеры все испортили: Ричард, сказали они, ты, наверное, не знаешь историю Пушкина, он ведь был африканских кровей, и логично, если бы его сыграл Майкл Джексон... После чего папа развернулся и уехал. Ну, зачем ему, одному из самых востребованных режиссеров России, подлаживаться под чужие мерки?

В Голливуде, чтобы достичь успеха, надо долго работать по здешним правилам, снимать ужастики и прочее. И то удача не гарантирована. Например, Аня Меликян (мы с ней делали фильм «Звезда»), рассказывала, как после получения главного приза на фестивале в Сандэнсе за фильм «Русалка» ее включили в список из 10 самых перспективных молодых режиссеров мира. И хлынул шквал сценариев – все как один второго сорта. Композитору в этом смысле легче. Он входит в картину на стадии постпродакшена, когда она уже практически готова и вполне реально выбрать подходящий проект.

– Но ведь у вас в запасе еще и актерский опыт.

– Ну что вы! Это громко сказано. Просто папе я понадобилась в кадре в двух или трех фильмах... Например, в «2-Ассе-2» роль как бы про меня – дочка главной героини, пианистка... Но главным моим участием в этом фильме считаю все же музыку (Шнур сочинил песни, я – все остальное). Папа вообще любит снимать близких людей. Вслед за Феллини считает, что они органичнее. Помните, Федерико писал, что снимать надо тех, кого любишь, – жен, детей, любовниц.

– Сергей Александрович в одном интервью назвал себя вурдалаком. Это правда?

– Он, видимо, подразумевал, что любит окружать себя молодежью – вести актерские и режиссерские курсы, ставить молодежные постановки. Да, в этом смысле он питается молодой кровью, заряжается от нее энергетически. Обожает открывать новые имена. В те же «Кеды» взял совсем неизвестного парня, первокурсника «Щуки» Николая Суслова, в котором разглядел талант и потрясающее соответствие роли.

– А как вы бы охарактеризовали маму?

– Она совершенно не вурдалак, всю свою энергию отдает другим. Все 24 часа в сутки звонит ее телефон с просьбами помочь, вылечить, устроить... Мама все это принимает на себя, она – ангел.

– У вашей мамы, несмотря на возраст, осанка балерины и профиль Нефертити.

– Ну, во-первых, не считаю, что маме много лет. А во-вторых, она столько занимается делами других людей, у нее до такой степени отсутствует эгоизм и эгоцентризм, что это дает ей огромную душевную гармонию. Делать какие-либо пластические операции ей и в голову не приходило.

– А из музыкантов, участвовавших в папиных фильмах, кто-нибудь в вашу жизнь вошел?

– С Борисом Гребенщиковым мы знакомы, недавно он давал концерт в Калифорнии, мы общались, ему понравился мой диск, даже зашел разговор о совместном проекте, может, это и осуществится. С Сергеем Шнуровым снимались во второй «Ассе», но пока мыслей о совместных работах не было. Хотя я его большой фанат. Но самый главный музыкант из папиных друзей, кто действительно повлиял на мою жизнь, – это Исаак Шварц. Когда в 17 лет я начала заниматься киномузыкой, папа отправил меня под Петербург в Сиверскую, к нему в дом, где я провела лето, он со мной занимался, мы слушали и анализировали классику. По сути, с этого и началось мое композиторское обучение.

– Как празднуете Новый год?

– С родителями в Москве – для меня это святое. Бабушка наша, слава Богу, с нами. Большая дружная семья. Никого больше не зовем, сидим вместе и отмокаем.

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