Одна из самых известных и стильных ведущих российского телевидения Лариса Вербицкая приехала в Кишинев по приглашению международного медиа-клуба «Format A-3», чтобы принять участие в публичной встрече на тему «Журналистика: ремесло или искусство?». На встречу с телезвездой теплым зимним вечером 12 декабря пришли не только журналисты, но и бывшие коллеги, и одноклассники, и просто поклонники таланта нашей известной землячки.

Елена Чайковская

По собственному признанию Ларисы, в Кишинев она ехала с радостью, ведь для нее это не просто точка на карте, а город юношеских надежд, которые не обманули, и первых серьезных профессиональных побед. Естественно, что вечер начался с воспоминаний Ларисы о тех временах, когда она училась в кишиневской средней школе №53 «с английским уклоном», как тогда говорили, о первых учителях, и первых шагах в профессии.

- Я заканчивала пединститут, отделение филологии, но по специальности работать не хотелось, а мой однокурсник в то время работал на телевидении. Он меня и пригласил. Я девочка робкая была, застенчивая, но подумала – почему нет? С тех пор все и началось, - объяснила Лариса свое появление на кишиневском центральном телевидении.

Первый эфир будущей телезвезды состоялся в 1982 году.

- Была маленькая студия, одна камера. Я должна была «отдежурить» программу передач. Чувствовала безумную ответственность. Понимала, что от того, как поведу эфир, зависит моя судьба, моя профессия…, - вспоминает Лариса.

В Москву ведущая переехала, что называется «по зову сердца» - вслед за своим нынешним мужем Александром Дудовым, который в качестве кинооператора снимал в Кишиневе фильм. В столице Ларисе пришлось пройти сложный кастинг, но в итоге она получила единственное место в дикторском отделе Центрального телевидения СССР. А через несколько лет, когда стало зарождаться утреннее вещание, ей предложили из новостей перейти в развлекательную программу. С тех пор, без малого вот уже 30 лет, Лариса Вербицкая бессменная ведущая «Доброго утра» на Первом канале. Цифра почти нереальная, ведь телеведущая как тогда, так и сегодня, выглядит просто ослепительно, став настоящим символом утреннего телеэфира.

Впрочем, Лариса не боится предстать перед телезрителями и в других образах – совсем не гламурных. Так, в качестве участницы и приглашенной звезды Лариса Вербицкая появлялась в таких популярных и рейтинговых проектах российских телеканалов, как «Форд Боярд», «Последний герой», «Ледниковый период» - проявив настоящее мужество, смелость и спортивный характер. На вопрос, как она решилась на такой экстремальный шаг как участие в «Последнем герое», где даже более молодые и сильные участники порой не выдерживали нагрузок, телезвезда ответила так:

- Мне кажется, что в таких проектах молодым существовать гораздо сложнее. Здесь важнее не физическая подготовка, а наличие внутреннего стержня, жизненного багажа, коммуникативного опыта. Проект был построен таким образом, что нужно было выживать каждый день, каждую минуту: килограмм риса на восьмерых, жесткие, требующие физической выносливости, испытания, непростые взаимоотношения участников, – все это требовало огромной самоотдачи. Но эта «школа выживания» очень обогатила мой профессиональный опыт, - считает Лариса.

Экстремальные шоу, не единственная страсть Ларисы. Некоторое время наша героиня трудилась также в качестве «модного эксперта» на программе «Модный приговор», наряду с известным историком моды Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко. Весьма примечательно, что мода и стиль являются одними из главных увлечений Ларисы и в обычной жизни. Вот уже много лет подряд она входит в число красивейших людей Москвы, а также трудится в качестве вице-президента престижной Лиги профессиональных имиджмейкеров и даже, хотя и говорит об этом с улыбкой, возглавляет «Клуб блондинок». Помимо всего остального она является также автором многочисленных диетических программ, призванных помочь женщинам зрелого возраста сохранить молодость и красоту. Наглядным примером действенности предложенных ею методов в некотором роде является сама Лариса.

Своей «формулой успеха» московская гостья щедро поделилась с кишиневскими коллегами. По словам Ларисы, она заключается в постоянной вовлеченности в работу, востребованности и ответственности. А выглядеть хорошо на экране и в жизни ей помогает правильное питание и спортивный образ жизни. Взяв за основу диету американского диетолога Шелтона (белковая диета – прим. «Труд 7 Молдова») и дополнив ее, она получила «диету Вербицкой».

На вопрос, как ей удается в течение многих лет столь успешно совмещать работу и дом ( ведь Лариса Вербицкая, помимо прочего – любящая жена и мама двоих, правда, уже взрослых детей) и вообще справляться с житейскими трудностями телеведущая ответила просто.

- Вы замечали, что 99 процентов людей предпочитают в сложных ситуациях жаловаться на жизнь, и лишь 1процент при столкновении с проблемами активно ищут ответ на вопрос «как?» их решить? Я отношу себя именно к этой категории. Главное – верить, что у тебя все получится.

Еще одной составляющей своего профессионального успеха, Лариса Вербицая назвала хорошее образование и стремление постоянно развиваться. Несмотря на огромную загруженность, телеведущая находит время для чтения. Одна из последних книг, которая произвела на нее впечатление – «Профессия – мыслитель» Виктора Шепеля.

А еще Лариса Вербицкая очень «аккуратно и внимательна к словам». Считает, что «произносимое нами вслух непосредственно влияет на все, что происходит в нашей жизни, на то, как складываются обстоятельства вокруг нас, каких людей мы притягиваем». И, глядя на нее, в это легко поверить: кажется, позитивный экранный образ бессменной ведущей передачи «С добрым утром» естественно слился с имиджем яркой и гармоничной женщины, став не просто работой, а образом жизни, судьбой.

- Знаете, это довольно интересный творческий эксперимент, когда человек очень много лет работает в одной программе. Все вокруг меняется: время, вкусы, настроения. Другая страна, другие люди. И твоя задача – не остаться где-нибудь в прошлых годах, а быть актуальным. Будучи в кадре, никогда не ощущала себя как на престоле. Для меня работа в эфире – это теплое, искреннее общение с телезрителями, которые меня ждут, любят и мне доверяют. Я думаю, что оставаться популярной больше 28 лет в одной программе – это мое серьезное достижение. Мне не стыдно за эти годы – они были прекрасны, Надеюсь, будущее меня тоже не разочарует», - подытожила телезвезда.

Штрихи к портрету

Лариса Вербицкая родилась 30 ноября 1959 года в Феодосии (Крым)

Образование: Кишиневский педагогический институт им.Крянгэ, факультет филологии

Деятельность: телеведущая, имиджмейкер

Личная жизнь: Более 30 лет замужем за Александром Дудовым. Дети: сын Максим – возглавляет свою юридическую фирму и дочь Инна - работает в области PR-технологий.

Награды: Удостоена звания заслуженной артистки России (2004 г.), а также награждена орденом Дружбы (2006 г.).

К фото:

Лариса Вербицкая в гостях у международного медиа-клуба «Format A-3»

Фото предоставлено «Format A-3»