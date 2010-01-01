Филипп Киркоров и Дидье Маруани напомнили, что хорош любой пиар, кроме некролога

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Скандала вроде нынешней схватки гигантов Киркоров – Маруани мир отечественной попсы жаждал давно. Это, если хотите, жест отчаяния. Проходят серой чередой, словно осенние дожди, «Золотые граммофоны» и «Песни года», не оставляя в памяти ровным счетом ни-че-го. Бесконечная тасовка одних и тех же, десятилетиями известных лиц, на подмостках и в эфирах. Вспыхнувшие было надежды на «Голос» и подобные проекты быстро увяли, новые звездочки не желают разгораться на небосводе без репертуара и продюсеров. Болото... И вдруг – столь яркое шоу!

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»,

ЧЛЕН СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

Для меня эта история со взаимными обвинениями французского и русского музыкантов началась так. На прошлой неделе пришло приглашение на встречу в Национальной службе новостей, где лидер давно известной группы Space Дидье Маруани собирался поведать о своих претензиях к Филиппу Киркорову, чья песня «Жестокая любовь» якобы на 41% списана с его, Маруани, композиции A Symphonic Space Dream. Вот те на! Выходит, один из хитов короля нашей эстрады, звучащий со сцен и в эфире с 2002 года, плагиат? С другой стороны, на музыкальном рынке, где деньги ворочаются большие, а нот всего семь, чего только не бывает...

Но в начале недели информагентства успокоили: Маруани и Киркоров пришли к мировому соглашению. Значит, кумиры нашли в себе мужество и благоразумие сохранить лицо, сделать шаг навстречу? Прекрасно! Но как там в сказке: «Рано радуешься, Иван-царевич!» Во вторник вечером – взрыв информбомбы: Дидье Маруани и его российский адвокат Игорь Трунов задержаны по обвинению в вымогательстве. Правда, к утру оба отпущены. И даже вроде бы с извинениями со стороны полиции. Но осадок, точнее, осадище остался. И уже не поймешь, кто кого обобрал.

По утверждению Киркорова, Маруани и Трунов с октября распространяли о нем в СМИ клеветнические сведения, а Маруани в электронной переписке якобы требовал миллион евро за прекращение кампании дискредитации. Все это вынудило певца обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

Из уст Маруани (чья пресс-конференция все-таки состоялась) ситуация выглядит совсем по-другому. В конце прошлого года Дидье узнал от поклонницы из Ростова-на-Дону о существовании песни Киркорова, подозрительно похожей на его вещь. Он начал сотрудничество с российским адвокатом Игорем Труновым по отстаиванию своих авторских прав. И вот 9 ноября директор Киркорова предложил Маруани поговорить по телефону с Филиппом. Разговор оказался, по словам француза, вполне обходительным, но прозвучавшее в нем предложение о компенсации показалось ему несерьезным. Оно, думается Маруани, не соответствовало доходам, которые Киркоров извлекает из песни. Потом пошла бурная переписка (свыше 60 электронных писем), и вот Киркоров якобы сообщил приемлемую для Маруани сумму компенсации.

«Мы были в двух шагах от подписания договора», – уверяет Дидье. Киркоров попросил провести сделку в том банке, в котором он обслуживается. Там-то и разыгралась сцена, облетевшая все СМИ: две пачки по 50 тысяч евро на столе, Маруани к ним не притрагивается, тут к нему и Трунову подбегают переодетые оперативники. Занавес. Задержанных отпускают под утро, изъяв досье с отзывами французского и российского экспертов о наличии плагиата.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский назвал все это «следственным экспериментом», где задействованы даже пранкеры, которые якобы говорили с Маруани вместо Киркорова. Но что должен доказать эксперимент? Что Маруани вымогатель? Тогда опыт провалился – денег-то француз не касался. И зачем пранкеры?

С другой стороны, сомнительна и позиция Маруани. Он утверждает, что имеет большой опыт в выигрыше дел о плагиате (засудил аж «12 самых крупных звезд, европейских и аме- риканских»). Но при этом не назвал ни одного имени для примера. Как и имен экспертов, и российского агентства, давшего заключение.

Сам Трунов намерен продолжить преследование (юридическое) Киркорова, причем, возможно, в США – американское законодательство обеспечивает в таких случаях куда большую компенсацию, чем наше. Но... В России-то Игорь Трунов в настоящий момент лишен адвокатского статуса! И как тогда ему вести дело?

И наконец (хотя, может, с этого и стоило бы начать!). Почему не идет речь о собственно авторе песни «Жестокая любовь» Олеге Попкове? По идее, именно ему, а не певцу Киркорову должны быть адресованы претензии. Но, кажется, никто – ни Маруани, ни Трунов, ни даже пранкеры – не пытались связаться с Олегом Попковым, «популярным композитором, написавшим десятки хитов для самых известных звезд эстрады – таких как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерия, Таня Буланова, Стас Пьеха, Слава...». Так сообщает о Попкове единственный интернет-ресурс, где мне удалось найти сведения о «крупном музыканте», работающем саксофонистом в оркестре Тани Булановой. Ясно, что с Киркорова можно попросить совсем другую сумму.

P.S. И последнее: крал ли кто-нибудь что-нибудь у кого-нибудь вообще? А может, просто оба музыканта, французский и русский, попали пальцем в одно и то же избитое место, в один и тот же мелодический и гармонический ход. Таких историй в обилии. И не они друг к другу должны предъявлять претензии, а к ним обоим – скажем, Антонио Вивальди.