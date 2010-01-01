В Киргизии – огромный интерес к российскому кино

•ФЕСТИВАЛИ•

В Киргизии высадился десант наших кинематографистов. Не впервые: начало было положено в прошлом году. Тогда Неделя российского кино впервые за последнюю четверть века состоялась в полумиллионном Оше. Фантастический успех того праздника кино подвигнул продюсера Елену Лебедеву продолжить начинание. Нынче десант российских кинематографистов высадился уже в двух городах: в столице Бишкеке и в прилегающем к озеру Иссык-Куль курортном городке Чолпон-Ата.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

СПЕЦКОР «ТРУДА», БИШКЕК – МОСКВА

В прошлом году в России был снят 141 игровой фильм. Поэтому выбор всего семи картин для Недели оказался кропотливым процессом, в котором принял участие и кинообозреватель «Труда». Хотелось показать киргизским зрителям компактную, но и разнообразную программу.

В итоге в программу вошли две динамичные, ориентированные на широкого зрителя ленты – «Время первых» Дмитрия Киселева и «Ледокол» Николая Хомерики, которые открывали и закрывали Неделю. Ленты наших современных классиков – «Дама пик» Павла Лунгина, «Монах и бес» Николая Досталя, «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова – были адресованы интеллектуальной аудитории, ждущей от кино серьезных раздумий о жизни. Наконец, комедии «Частное пионерское – 2» и «Частное пионерское – 3» Александра Карпиловского соответствуют понятию «семейное кино».

Открытие недели прошло в «Манасе» – лучшем кинотеатре Бишкека. Его директор, а по совместительству известный киргизский режиссер, продюсер Садык Шер-Нияз (учившийся, кстати, у Владимира Хотиненко) рассказал, что Киргизия переживает бум национального кино. Местные фильмы (порядка 60 названий в год) собирают 35–40% от всей кассы, нередко тесня голливудские хиты. Для сравнения: в России количество снимаемых фильмов вдвое больше, а доля национального кино в прокате при этом вдвое ниже. Так что нам, как это ни покажется кому-то странным, есть чему поучиться у киргизских коллег.

Другое дело, что некоторые киргизские фильмы снимаются всего за 15–20 тысяч долларов, монтируются порой на обеденном столе и поэтому в своей массе не могут похвастаться высоким художественным качеством. Но они потихоньку пробивают дорогу на экраны. Глава Союза кинематографистов Таалайбек Кулмендеев с гордостью рассказал мне, что за последнее время пять киргизских фильмов участвовали в фестивалях класса «А». На днях в Торонто едет дебютная картина Елизаветы Стишовой «Сулейман гора», снятая в Оше. Для небольшой республики с населением в 6 млн жителей это колоссальный успех.

Интерес ко всему, что происходит в России, в Киргизии огромный. Хотя бы потому, что в РФ работают около миллиона киргизов, которые присылают домой порядка 800 млн долларов в год. В Бишкеке смотрят российские телеканалы, на улице повсеместно звучит русская речь, работает множество школ и вузов с русским языком обучения. Едва ли не каждый киргиз может свободно объясниться на языке Пушкина и Чехова, который в республике признан языком межнационального общения. Поэтому нашей делегации, в которую помимо Елены Лебедевой входили продюсер Владимир Есинов, актеры Борис Каморзин, Виталий Кищенко, Василий Мищенко, Юрий Нифонтов и автор этих строк, не составляло труда после каждого сеанса вести с публикой заинтересованный диалог. Переводчики для этого не нужны.

На открытие Недели пришел цвет киргизского кино. Неудивительно: в свое время становлению национального киноискусства способствовали русские режиссеры, в том числе Андрей Кончаловский, Лариса Шепитько, которые сняли в Киргизии выдающиеся

фильмы – «Первый учитель», «Зной». С другой стороны, почти все киргизские корифеи экрана учились во ВГИКе. Поэтому каждый новая картина из России им в радость.

После фильма открытия – космической саги «Время первых» – были продолжительные аплодисменты, возгласы и слезы восторга. На сцену поднялся народный артист СССР Болот Шамшиев (он снял когда-то выдающиеся советские фильмы «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Ранние журавли») и произнес взволнованный монолог во славу нашей дружбы и российского кино.

Схожая мизансцена повторялась после каждого сеанса. Выпускница ГИТИСа, народная артистка Киргизии Назира Мамбетова, прославившаяся когда-то ролью Гошар в «Земле Санникова», отсмотрела всю российскую программу. Особо отметила высокий профессионализм создателей фильма «Монах и бес», смелость и даже озорство, с какими мастера российского кино прикоснулись к теме веры, духовности.

На «Анну Каренину» и на «Даму пик» пришли студенты, преподаватели вузов, им было интересно увидеть, как российские режиссеры осваивают на экране классику. Зажигательное «Частное пионерское – 3» отменило все представления о «детском» и «взрослом» кино – его с одинаковым упоением смотрели и бабушки, и внуки. А «Ледокол» окончательно взломал у киргизских зрителей лед недоверия к возможностям российского кино соперничать с голливудскими хитами.

В курортном Чолпон-Ате, куда переехала наша делегация, фильмы были показаны по второму разу. Гостеприимные хозяева, помимо прочего, выкраивали в насыщенной программе время, чтобы показать россиянам красоты своего удивительного края. Свозили нас в Григорьевское и Семеновское ущелья, где текут реки хрустальной чистоты, покатали на теплоходе по Иссык-Кулю – одному из красивейших озер на планете, провели интересную экскурсию по культурному центру «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова.

После экскурсии говорили о том, что повести и романы великого киргизского писателя могут стать прекрасным материалом для совместных постановок. Вот бы кинематографистам России и Киргизии объединить творческие усилия и экранизировать к грядущему 90-летию классика (декабрь 2018 года) одно из его выдающихся произведений – скажем, «Буранный полустанок», или «Плаху», или «Тавро Кассандры»...

Мы обещали передать эти пожелания российским деятелям кино. Уезжали мы из Чолпон-Аты в Бишкек в час ночи. Вылетали из столичного аэропорта в 6 утра. Провели в дороге бессонную ночь. Самое удивительное, что с нами ее разделили наши новые друзья – работники киностудии «Киргизфильм» во главе с директором Айбеком Джангазиевым. Как мне показалось, они поступили так не только по негласным законам гостеприимства, но и по сердечной приязни, по желанию еще хоть на несколько часов продлить наше общение.

P.S. Спасибо за все, дорогие киргизские друзья! И до встречи на третьей Неделе российского кино, которая, как пообещала продюсер Елена Лебедева, состоится в июле следующего года.