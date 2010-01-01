На границе двух стихий прошла лучшая часть жизни замечательного болгарского художника Вылко Купенова.

Человек не ведает, где его ждут чудеса! Случалось мне гостить на черноморском побережье Болгарии, в прижатом штормами к лесистому кряжу Обзоре, на узком берегу которого плоские овалы отшлифованных соленым прибоем камней напоминают эллиптическую орбиту Земли. Здесь пропитанный йодом морской бриз смешивает цветочный аромат и пряный фимиам парфюма с терпким запахом подсобных хозяйств, а над пляжем угрожающе нависает бетонный дот времен Второй мировой, обозревая пустыми глазницами амбразур распластанные на песке беспечные тела отдыхающих.

Андрей Веразумский

Гуляя по улочкам уютного городка с тщетными надеждами переписать жизнь набело, я случайно наткнулся на гирлянду маленьких, тематически непритязательных, но пластически очень цельных этюдов, выставленных автором вдоль цоколя собственного дома.

Мыслитель Василий Розанов, верно заметил, что «нельзя изображать, не любя изображаемого...ибо художник в самой природе мимо одного проходит с опущенной кистью, и при взгляде на другое - играет душой».

Не смог и я пройти мимо, очаровавшись простодушными пейзажами настоящего «наива» Вылко Купенова Стоянова. Так состоялось наше знакомство.

Он родился в многодетной крестьянской семье 27 мая 1933 года на юге Болгарии в Граничаре, недалеко от турецкой границы. По окончании гимназии поступил в Бургасский Педагогический институт на филологический факультет, который окончил в 1954 году. Там же получил вторую специальность учителя графических искусств. Был распределен на работу в Обзор в исправительно-трудовую школу. Здесь, летом 1960 года женился на учительнице младших классов Марии Душковой, которая родила ему двух сыновей. Красимир (1961) стал бухгалтером, а Стефан (1964) - механиком. После перевода в местную общеобразовательную школу преподавал болгарский язык и рисование до выхода на пенсию.

Занявшись живописью, Вылко часто использовал подручные материалы. Вместо холста в ход шли списанные простыни и картонные упаковки. Из старых ящиков кое-как сколачивал подрамники и некое подобие рам. Технологическое несовершенство никоим образом не вредило далеким от благолепия скромным вещам, пронизанным одновременно и сильно выраженным аркадическим началом и редким христианским смирением. Морские сюжеты с видами приморских городов, маяками, яхтами, пляжниками, дельфинами, зонтиками и пальмами, а также мотивы с горными монастырями и церквами, народной архитектурой, сценами из повседневной жизни простых людей, поражают своей внутренней светоносностью и, каким-то особым духом благочестия. Любимые персонажи Вылко Стоянова - это рыбаки и пастухи, моряки и монахи, батюшки и их прихожане.

Палитра по преимуществу яркая и контрастная. Чуждая всякой случайности и монотонного однообразия, простая и ясная композиция напоминает символизирующую обитаемый мир, изъятую из русского алфавита фиту «θ», нижнее полукружие которой обозначает земную чашу, верхнее - небесный купол, а волнообразная линия - водную гладь. За исключением видов с высоты птичьего полета, художник избегает сложных точек зрения и непривычных ракурсов. Немного наклонный горизонт придает изображению некоторую динамику, но не бывает слишком высоким, оставляя место небосводу. Рисунок лаконичный, с преобладанием фронтальных проекций. Пространственность возникает не столько за счет зрительного уменьшения объемов, сколько благодаря сопоставлению планов различной величины, наподобие подвижных театральных декораций. Живописец смело использует оптические искажения — разномасштабность, диспропорцию и, тяготеющую к обратной перспективе аксонометрию, часто увеличивая размеры объектов по мере их отдаления и, напротив, сокращая вблизи, ибо он понимает, что «ежели бы мы привыкли судить о вещах по самой истине, то художество не могло бы иметь места» (Леонард Эйлер). Все эти, давно известные историкам искусства приемы, позволявшие ему создавать свои «мнимости в геометрии» были облагорожены индивидуальными качествами, а именно проникновенной лирической интонацией и неповторимым тембром общего звучания. Стилистически он близок Морису Утрилло (1883-1955) (французский живописец-пейзажист – прим. «Труд7 Молдова») . Но, в отличие от француза, у нашего обзорца человеческие фигурки не являются статичным стаффажем, а своей активностью вовлечены в события побочных сюжетных линий, что усложняет смысловую нагрузку и обогащает главную мелодию передаваемого действия.

Вылко Стоянова нельзя назвать «примитивом» в полном смысле, так как у него была определенная академическая подготовка. Просто он поэтически переосмысливал и, «воскрешал» кистью, увиденное непосредственно с натуры, сохранив искреннее восприятие окружающего мира. А «искренность-это горючее, приводящее в действие талант» (Сергей Образцов).

Художник не стал подбирать обглоданные кости импрессионизма, избрав срединный путь между «ученым» и «профанным» искусством, в лучших своих произведениях достигая пределов умиротворенной гармонии.

Вместе с товарищами по цеху Костой Даракчиевым и Сашо Сотировым, устраивал художественные выставки в Обзоре, Варне и Бургасе, пользовавшиеся большим успехом у любителей изобразительного искусства. Он увлекался генеалогией, краеведением, фольклором, французским языком. Бывал в СССР, Югославии, Румынии, Венгрии, Чехии, Греции и Турции. Писал прозу и стихи немного архаичным, но чистым, как родниковая вода болгарским языком. Опубликовал несколько своих сочинений, среди которых историческая повесть «Дорогами страданий» (2006), краеведческий труд «История обзорских родов» (2006), стихотворная поэма-легенда «Эмине-дочь смотрителя маяка» (2007), а также сборники крылатых поговорок и детских загадок, сопровожденные чудесными авторскими иллюстрациями. В 1990-е редактировал «Обзорский вестник». Согласно болгарской традиции подписывался именем и отчеством - Вълко Купенов, приговаривая, что Стояновых в округе «хоть пруд пруди», а Купенов один. Последнее время хворал но, не смотря на недомогание, много работал. Ушел из жизни 12 октября 2008 года.

В 2014 году к 30-летию преобразования Обзора из поселка в город, мэрия или по-болгарски кметство «връчва се посмъртно на Вълко Купенов юбилеен почетен знак за особени заслуги за развитието на град Обзор в областта на културата и образованието». Зачем надо было ждать столько лет? Неужели нельзя было найти повод вручить диплом при жизни мастера? Уверен, что эта моральная поддержка продлила бы его век. Конечно, спасибо городскому голове Христо Яневу, что не забыл старого учителя. Но, как говорят «дорог кулич к Пасхе». Грустно ...

В сентябре прошлого года я навестил его вдову. Мария Стефановна - пенсионерка. Летом сдает комнаты отдыхающим. Весь дом украшен картинами ее супруга. Она мне любезно подарила две его книги. Удивительно, но каким-то непостижимым образом небольшие, без названий и датировок, излучающие радость бытия марины и пасторали, воспринимаются величественной фреской, посвященной двум стихиям - Земле и Морю, на границе которых провел большую и, наверное, лучшую часть своей жизни замечательный болгарский художник и светлый человек Вылко Купенов.

Хорошо бы организовать его выставку в Болгарском Посольстве в Кишиневе…

Обзор — Кишинёв, июль 2017г.