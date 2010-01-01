Корреспондент «Труда» зашел в музей и вспомнил детство с юностью

•ВЕЩЬ!•

В Казани каждый, кому за 30, может хотя бы на час вернуться в детство. Удивительная «машина времени» занимает два этажа в подъезде старинного дома по улице Университетской и называется просто – Музей социалистического быта. Пройдемте, товарищ?

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

КАЗАНЬ – МОСКВА

Музей в буквальном смысле вышел из подвала, где изначально располагалась фотостудия дизайнера Рустема Валиахметова. Это ему на переломе эпох, в начале 90-х, пришла в голову идея собирать предметы советского быта, стремительно исчезавшие из нашего обихода. Благо на расплодившихся в ту пору барахолках и блошиных рынках можно было найти массу всего интересного, причем за совсем небольшие деньги.

Как говорит Рустем, он старался подбирать экспонаты с историей – в прямом и переносном смысле. Во-первых, предмет должен быть символом своего времени – как, скажем, красный пионерский галстук, кукла Чебурашка или неуклюжая электрогитара времен хита «Снова сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день...» и журнала «Огонек» с фотографией похорон маршала Буденного. А во-вторых, коллекцию постепенно наполняли вещи, связанные с известными личностями, кумирами для разных поколений советских людей.

Однажды в студию на съемку попал Андрей Макаревич, гастролировавший в Казани со своей «Машиной Времени», и поразился: «Старик, да у тебя же настоящий музей!» Расчувствовавшийся бард подарил подвижнику свои джинсы, в которых он записывал диск на легендарной битловской студии. Мир эстрады тесен, слава о музее полетела. Почин главного «машиниста» подхватили Гарик Сукачев, Стас Намин, Александр Розенбаум, Сергей Шнуров, группы «Ария» и «Вопли Видоплясова»... Дарили личные вещи, свои инструменты, оставляли автографы на афишах. Все за так, бесплатно, зато от души.

Есть экспонаты с удивительными судьбами. Вот, скажем, на отдельной витрине красуется потертая джинсовая куртка, голубая мечта советского студента. Эту вещицу сам нобелевский лауреат Иосиф Бродский, уже обосновавшийся в ту пору в Америке, с оказией прислал в подарок молодому московскому поэту Юрию Кублановскому. А тому вскоре самому пришлось уезжать на Запад, и презент перекочевал в руки другого «самиздатовца», писателя Евгения Попова. Спустя 30 лет Кублановский самолично пришел в музей, куртку признал и рассказал историю о том, как она попала к нему в руки...

Надо сразу сказать, что на витринах под стеклом – только особо ценные реликвии. В остальном музей, как сейчас говорят, интерактивный: экспонаты можно потрогать, примерить, поиграть. Или, скажем, побренчать на гитаре. Чем беззастенчиво пользуются взрослые и дети. Бабушки подрагивающими руками перебирают фетровые шляпки, подносят к носу флакончики с духами фабрики «Красная Москва». Внучки возятся с куклами, внуки примеряют солдатские пилотки и режутся в морской бой. Вислоусый мужик явно из «бывших» примостился на месте ударника и набивает на тарелках давно канувшие в Лету «мелодии и ритмы зарубежной эстрады». А вот парень расчувствовался не на шутку: «Ты погляди, это же точно такая шинель, в какой я дембельнулся!..» Ну и, конечно, хохот, незлобные подначки, народ вспоминает былое и травит бородатые анекдоты – про колбасу по 2 рубля 30 копеек за килограмм, в которой целый НИИ искал молекулы мяса, и про масло, которое уже неплохо мажется...

«Для нас важен не столько сам экспонат, сколько ощущение, которое он несет, – объясняет Валиахметов. – Ведь самое ценное – это эмоции и воспоминания, спрятанные в глубинах памяти. А мы помогаем людям достать их

на свет божий».

Пожалуй, такой заряд положительных эмоций получишь разве что в хорошем цирке. А тут и клоуны без надобности. Любой посетитель и так обязательно улыбнется, вспоминая свою молодость. Хотя бы потому, что это самое счастливое в жизни время. Тем более нам действительно было чему радоваться и чем гордиться.

Спросите, как еще недавно мало кому известный музей оказался в центре города, да в историческом здании середины XIX века? Тут своя чудесная история. В советское время на двух этажах была коммуналка, обитали полтора десятка семей. Когда их наконец расселили, освободилось практически идеальное помещение для Музея социалистического быта. Валиахметов распорядился сделать только косметический ремонт, оставив потемневшие кирпичные стены, чугунные батареи, черные пластмассовые выключатели. Все как тогда...

Правда, после расселения коммуналки вездесущие риелторы положили глаз на лакомый кусок недвижимости. Помещение площадью 200 «квадратов» в двух шагах от Казанского кремля можно было выгодно перепродать или сдать – скажем, под бутик или модный салон. Но музей, даром что обитал в подвале, уже принимал участие в тематических выставках, в том числе в Музее изобразительных искусств. Ну и, конечно, известные артисты и культурные деятели замолвили словечко в мэрии – куда же теперь без этого? В итоге городские власти справедливо посчитали, что бутиков в центре Казани и без того хватает, а вот музеи точно лишними не бывают.

На днях будет шесть лет, как Музей социалистического быта впервые открыл двери выставкой «Советская школа». С тех пор тематические экспозиции менялись, приурочивались к памятным событиям и круглым датам. Со временем коллекция перестала умещаться в запасниках, и Валиахметов задумал музей, посвященный исключительно детям. В силу возраста они советское время не застали, но, разумеется, это не повод забывать историю страны. И, как вы уже догадались, рядом с первым музеем скоро открылся второй – Музей счастливого детства.

Остается добавить, что столица Татарстана сегодня стала настоящей туристической Меккой, наряду с Москвой, Питером и городами Золотого кольца. Так вот, эти два островка «музейного социализма» неизменно присутствуют в первой десятке рейтинга самых ярких впечатлений от Казани. Хотите вспомнить молодость и от души повеселиться? Тогда вам как раз сюда!__