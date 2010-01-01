Илья Лагутенко – о своем фестивале V-ROX и большой любви к Дальнему Востоку

•ФЕСТИВАЛЬ•

У группы «Мумий Тролль» миллионы поклонников, но только несколько тысяч осилят перелет во Владивосток, где 4 августа стартует пятый фестиваль V-ROX, который курирует Илья Лагутенко. Для чего на краю земли он устраивает смотр настоящих и будущих звезд рока из Азии, Америки, Австралии?

Поздравляю с началом фестиваля. Но почему «Мумий Тролль» на сей раз как бы вывел себя из его состава, выступив заранее с программой «Морская. 20»?

– Для московских и петербургских концертов к 20-летию альбома «Морская» мы с компанией «Сила света» создали специальную авторскую сценографию. И вот теперь отправили ее во Владивосток – полностью, один к одному, хотя, поверьте, это очень недешевое удовольствие. Я считаю, что преданная дальневосточная публика это заслужила. Однако на открытой фестивальной площадке все это реализовать технически невозможно.

– Как вы отбираете участников фестиваля?

– Группу «Мумий Тролль» часто приглашают в разные страны – от Монголии до США и Японии. Выступаем на фестивалях, представляем V-ROX на музыкальных конференциях. Естественно, сами знакомимся с тем, что предлагают партнеры. А за полгода с лишним до очередного фестиваля объявляем прием заявок на сайте, в соцсетях. На этот раз прислали более тысячи заявок, все треки я прослушиваю и оцениваю.

– В программе нет групп «ДДТ», «Алиса» и других грандов русского рока...

– V-ROX – это прежде всего пространство для новой музыки, которую наша публика вряд ли где-то еще услышит. Конечно, было бы интересно увидеть на сцене и знаковые для русского рока фигуры, но на это попросту не хватит никаких бюджетов. Мы во Владивостоке живем небогато, и для слушателей фестивальные концерты бесплатны.

– Кто из исполнителей стал для вас открытием?

– Поверьте, каждый из участников – открытие. Ну вот вам навскидку впечатления от первого V-ROX. Публика не знала никого из артистов, но со всех ног кинулась к сцене, как только раздались первые аккорды корейской группы No Brain. А как штурмовали сцену на выступлении американцев Julien-K! Или молодые китайские инди-рокеры Residence-А – они год назад просто заткнули за пояс всех мастеров этого жанра. Вьетнамская рэперша Suboi средь бела дня всех буквально заставила пуститься в пляс...

– А что это вообще такое – азиатский рок, когда песни исполняют на английском?

– Колорит не только в языке или этномотивах. Мне кажется, после концерта каждой яркой молодой группы я лучше понимаю, как живется у них дома. К нам едет, например, очень необычный электронный дуэт из Израиля Echo & Tito, смешивающий в безумном миксе восточную этнику, даб и хип-хоп. А из Австралии ждем романтика Грэма Кэнди. Очень интересные заявки приходили из Ирана и Ливана, от суданских рэперов. К сожалению, в этих странах нет никакой системной поддержки молодых музыкантов, а привезти их во Владивосток за наш счет не было возможности.

– Что за феномен – корейский рэп? В мире невероятная вспышка интереса, миллиарды интернет-просмотров.

– Халлю, или «корейская волна», – это система экспорта развлекательной продукции. Южная Корея ее развивает лет 30. Эта «волна» приносит многомиллиардные доходы – больше, чем бюджет нашего Минкульта или Приморского края. То есть они зарабатывают на своей попсе больше, чем мы тратим на русскую культуру из кармана налогоплательщиков. Корейские звезды дают концерты в Америке, на стадионах, где могут себе позволить выступить только самые яркие звезды англоязычного мира. Но не только корейцы такие молодцы. Мы покажем на фестивале фильм о группе X Japan. Они были рок-идолами Японии 80-х, о них в превосходной степени отзывались и отзываются мировые критики. В прошлом году на выступление группы в Лондоне на стадионе «Уэмбли» были проданы все билеты.

Что касается наших музыкантов, то для дальневосточной группы Starcardigan именно фестиваль V-ROX стал пропуском на международную сцену. У них уже в активе гастроли по Китаю, Корее. Только что ребята вернулись из Монголии, в планах Великобритания. Разве плохо? К сожалению, чаще у российских коллективов я вижу нехватку самобытного материала. Зашкаливает желание «ничего не делать, но проснуться известным»...

– Что дали публике и музыкантам пять лет фестиваля?

– Прежде всего – невероятное музыкальное разнообразие. А для многих артистов V-ROX открыл тот факт, что кроме Москвы и Петербурга в стране есть города, где не только существует музыкальная жизнь, но они еще и привлекательны как места для путешествий. То есть это еще и стимул для экономического роста региона. Конечно, чтобы Владивосток стал настоящим центром притяжения для азиатских соседей, одного фестиваля недостаточно. Это требует больше энтузиазма и консолидации сил. Вот как у корейцев с их Халлю.

– Помню, мы обсуждали возможное сотрудничество группы «Мумий Тролль» с Валерием Гергиевым, у которого сейчас свой фестиваль на дальневосточной оперной сцене. Была идея концертов симфо-рока...

– Я, кстати, купил билет на концерт музыки Стравинского в нашем Дальневосточном театре. И сам приглашаю артистов и публику театра присоединиться

к фестивалю V-ROX совершенно бесплатно. А симфо-рок, увы, пока не прозвучал. Мы существуем как бы в разных реальностях. В стране многое, и культура в частности, продолжает жить по советским лекалам. Люди не представляют рок-музыканта и артиста академического жанра на одной сцене. А жаль!

– Вы недавно вернулись из гастролей на Украине. Как впечатления?

– Мы выступили в Одессе, что сопровождалось определенной истерией в прессе по обе стороны границы. А вот реакция публики тронула меня буквально до слез. Некоторые собственные старые песни вдруг прозвучали как откровение. Помните – «люди бьются за свои флаги, а нас жалят трамвайные передряги»... Я не знаю, что поможет нашим странам преодолеть весь этот кошмар. Может, музыка не чудодейственная таблетка, но и как минимум не вредная.

– Вы погружены в русскую, восточную, западную культуру. Какая польза от такого коктейля?

– Любые знания приносят пользу, они раздвигают горизонт. В мире есть места, где многие культуры удивительно органично уживаются: Лос-Анджелес, Берлин, Кейптаун.. У Владивостока исторически есть все возможности войти в их число.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ__