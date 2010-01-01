На экраны выходит фильм Софии Копполы «Роковое искушение», который еще раз напоминает, что дам обижать не рекомендуется

•ПРОКАТ•

Два месяца назад эта картина была показана под занавес Каннского кинофестиваля. Журналисты и первые зрители приняли ее довольно прохладно. Каково же было их удивление, когда «Роковое искушение» в итоге было увенчано одной из главных наград киносмотра – призом за лучшую режиссуру. Вчера фильм вышел в российский прокат, и у любителей кино, в том числе и у обозревателя «Труда», есть возможность составить о «Роковом искушении» собственное мнение. И решить, кто прав: каннская публика или фестивальное жюри.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Для Софии Копполы это весьма необычная работа. Поставив уже шесть полнометражных фильмов, в том числе такие известные, как «Девственницы-самоубийцы», «Где-то», «Трудности перевода», Коппола доселе не была замечена в пристрастии к ремейкам. А «Роковое искушение» – это именно ремейк (то есть повтор, переделка) фильма Дона Сигела «Обманутый», который появился на свет в 1971 году – ровно тогда, когда София только родилась. Коппола, разумеется, утверждает, что ее фильм – совсем даже не ремейк, а новая экранизация романа Томаса Куллинана. Но будем смотреть правде в глаза: имя этого автора мало что говорит современному читателю, да и сам роман не отнесешь к вершинам мировой прозы, чтобы его экранизировать многажды – это все-таки не «Война и мир» и не «Унесенные ветром». А вот фильм в свое время имел известный успех и, не будучи шедевром, остался в истории кино во многом благодаря тому, что в нем на пике славы снялся Клинт Иствуд – до сих пор главный ковбой американского кино.

В «Обманутом» он сыграл необычную для себя роль Джона Макберни, капрала-северянина, который во время Гражданской войны в США в одном из сражений был ранен в ногу. Он истекал кровью в лесу, где его нашла и спасла от неминуемой смерти девочка-южанка, собиравшая грибы. Она привела вражеского солдата в тихую обитель – уединенный пансион для юных дев, где, несмотря на громыхающую уже третий год войну, барышни пытаются жить по законам мирного времени: возятся на грядках, вышивают гладью, поют, музицируют, шлифуют французское произношение.

Появление красавца мужчины ломает сонный уклад: в женщинах – независимо от возраста – просыпается дремлющая чувственность, а кое в ком – и матримониальные надежды. Слегка залатав Джону ногу, они поочередно испытывают на госте свои чары. Бравый капрал, которому надо во что бы то ни стало спастись во вражеском окружении, искусно заигрывает со всеми, включая малолеток, – чтобы южанки не сдали его армии конфедератов. Кончается все самым драматичным образом: благонравные доселе барышни разгадывают его циничные маневры и превращаются в разгневанных фурий. Обманутая в лучших ожиданиях стареющая хозяйка пансиона отрезает капралу хозяйственной пилой ногу, совершая символический акт кастрации. Он, в свою очередь, превращается в хромое мстительное чудовище. Уходить добровольно из дома капрал не собирается, дамы со временем приходят к мысли избавиться от него. Им претит мысль задушить его во время сна – это как-то неэстетично. И они находят более изысканный способ (не буду рассказывать, какой) расправиться со своим обидчиком…

Фильм «Роковое искушение» едва ли не буквально повторяет главную сюжетную коллизию «Обманутого». Но при этом из него непостижимым образом вытравилась едва ли не вся содержательная основа первоисточника. Разрушительный разгул страстей в «Обманутом» был следствием идущей братоубийственной войны. Именно война, показанная в прологе фильма во всем своем неприглядном обличии, развязала, по мысли авторов, низменные людские инстинкты, освободила их от оков морали, приучила к двуличию, подлости, лжи.

У Софии Копполы антивоенный посыл первоисточника сошел на нет, превратившись в абстрактную войну полов, которая неизвестно почему полыхает в шикарном особняке, по которому лениво бродят в белых крахмальных нарядах холеные, тоскующие дивы. Непонятно при этом, где они берут провизию, кто им готовит, стирает и утюжит их ослепительные платья, ведь черная служанка, которая играла в «Обманутом» весьма значимую роль, из нового фильма исчезла. А с ней и проблематика межрасовых отношений, столь актуальная сегодня и для Америки, и для всего мира.

Коппола вообще максимально облегчила фильм – убрала исторический фон, перевела кино в другой жанр. Если «Обманутый» тяготел к экзистенциальной драме, то «Роковое искушение» стремится соскользнуть в красиво снятую мелодраму с комедийными мотивами. Это неизбежно повлекло за собой упрощение, обеднение практически всех персонажей.

Дело не в актерах – они изо всех сил стараются, но режиссер лишила героев важных подробностей их предыдущей жизни, психологических мотивировок. Поэтому не только Колин Фаррелл безнадежно проигрывает на экране харизматичному Клинту Иствуду. Но и не раз снимавшаяся у Софии Копполы Кирстен Данст (учительница французского), и восходящая звезда мирового кино 18-летняя Эль Фаннинг (старшая из воспитанниц) в своем стремлении поскорее затянуть Джона в постель выглядят не очень убедительно.

От одной лишь Николь Кидман, играющей хозяйку пансиона, по ходу фильма нельзя отвести глаз. Но этой рыжеволосой бестии с изящной фигурой и пронзительно голубыми глазами зачастую и не надо ничего играть – ей достаточно, как в том анекдоте, просто ходить по экрану. А она не только ходит по коридорам и лестницам особняка во весь свой восхитительный рост (180 см), шурша кринолинами неимоверной красоты, но еще показывает в нескольких сценах настоящий актерский класс.

Однако по большому счету даже Кидман не может спасти этот стильно снятый, но драматургически рыхлый, невнятный фильм, который одни трактуют как феминистский манифест, другие – как женоненавистническое кино. Так что каннская публика, как мне кажется, была во многом права, встретив присуждение Софии Копполе приза за режиссуру отчетливым недовольным «бу-у-у».

P.S. Уж не знаю, помогла ли режиссеру знаменитая отцовская фамилия, или сыграл свою роль звездный состав фильма, или были приняты во внимание прежние удачи Софии Копполы, но только она получила едва ли не самую значимую в своей жизни награду за не самый свой, как мне представляется, совершенный фильм. Т__