Ее называли «русской Джиной Лоллобриджидой», сравнивали с Элизабет Тейлор и Вивьен Ли. Мы ее помним по ролям царевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Чаниты в фильме «Поцелуй Чаниты», Софочки в «Не может быть» и Варвары в «Трактире на Пятницкой».

Лариса Еремина родилась в Тирасполе 12 сентября 1950 года. С детства занималась музыкой и актерским мастерством. Когда ей исполнилось 6 лет, семья переехала в Кишинёв, где Лариса окончила школу с золотой медалью. Однажды, прочитав ее сочинение, завуч школы сказала классу: «...Ну, а о сочинении Ларисы я могу сказать только одно: большому кораблю — большое плавание...» Так и получилось. Только учителя прочили ей карьеру в науке, медицине, литературе. Но в 1968 году Лариса поступила в школу-студию МХАТ, на курс народного артиста СССР, профессора Павла Массальского.

Когда дошли до третьего тура, комиссия не могла решить, кого же отобрать – все поступающие были хороши. И вместо одного третьего тура устроили три, каждый раз отсеивая несколько студентов. Обсуждая кандидатуру Ларисы, Массальский сказал комиссии: «Если вы эту девочку не возьмете, я не буду преподавать на курсе!»

«Это вы играли Дездемону у Массальского?» — спрашивали актеры театра имени Маяковского, куда Лариса Еремина была принята после окончания школы-студии МХАТ. Убедившись, что вопрос по адресу, отвечали: «Говорят, было очень интересно», или «необычно», или «здорово».

В театр Маяковского Андрей Александрович Гончаров взял ее на роль Негиной в «Талантах и поклонниках» Островского. В этом театре Лариса работала с 1972 по 1974 год.

«Эта девочка может играть все!» — сказал как-то Гончаров о ней, но сниматься не отпускал. Когда режиссер Евгений Шерстобитов предложил ей съемки в фильме «Поцелуй Чаниты», Гончаров выгнал его с криком: «Я ее брал не для того, чтобы она снималась в кино!». Однако, Еремина выбрала кино. Фильм «Поцелуй Чаниты» принёс Ларисе всесоюзную славу. На студию приходили мешки с письмами, зрители полюбили ее – солнечную, открытую, её образ ассоциировался с западными актрисами.

В 1977 году один из лучших советских режиссеров, Александр Файнциммер пригласил Ларису Еремину на роль Варвары Сергеевны в фильм «Трактир на Пятницкой». Сразу за этим последовало новое приглашение, от Игоря Вознесенского – на главную роль в фильм «Акванавты», а она... должна была прервать свою карьеру на взлёте и уехать.

В 1979 году Лариса вышла замуж за выпускника Кишиневской консерватории, скрипача Григория Вейна и эмигрировала в США.

Через две недели после приезда в Америку Лариса Еремина снялась в фильме Raise the Titanic студии Universal. Одно из самых больших модельных агентств Нью-Йорка сразу предложило ей контракт – стать моделью и сниматься в рекламе. Но муж Ларисы, виртуозный скрипач Грегори Вейн не переносил нью-йоркского климата. Переехали в Лос-Анджелес – город кино, солнца и мечты.

С 1980 года семья Ларисы Ереминой живет в Лос-Анджелесе. С 1979 по 2008 она снималась в телесериалах и художественных фильмах, занималась озвучиванием американских фильмов. В 1981—1983 годах Лариса училась и параллельно преподавала в Университете Южной Калифорнии, получила диплом магистра искусств. С 1981 по 1992 играла в театральных спектаклях. В 1983—1989 годах по приглашению декана театрального факультета преподавала систему Станиславского в государственном университете Лос-Анджелеса. В 1987 году по просьбе студентов университета открыла школу актёрского мастерства и режиссуры The Original Stanislavsky Academy-West в Лос-Анджелесе.

Успешная работа на сцене стала трамплином для получения ролей в кино, на американском ТВ, дубляжа, преподавания актерского мастерства и, конечно же, для работы на первом в США русскоязычном телеканале, где она была бессменной ведущей целых два десятка лет (с 1985 по 2005 год).

Источник: locals.md