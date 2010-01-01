Думала ли пять месяцев назад 12-летняя девчонка Валерия Адлейба из маленького абхазского города Очамчира, что ее голос зазвучит со сцены Государственного Кремлевского дворца на всю Россию и за ее пределы? Но чудеса случаются. Мэтры музыкального искусства и публика отдали ей первенство в вокальном соревновании, которое его устроители с канала НТВ хлестко назвали «Ты супер!». И вот она уже поет под аккомпанемент Игоря Крутого песню с пронзительными словами о маме, которая приходит к дочке только во сне...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

«Труд» уже писал об этом начинании канала НТВ и его генерального продюсера Тимура Вайнштейна. Канал решил искать новые таланты среди самой незащищенной категории маленьких человечков – детей, оставшихся без попечения родителей. Бросили клич, а в ответ пришло около 1,5 тысячи заявок. Из них отобрали сперва 400, пообщались с этими ребятами по «Скайпу», после чего на очный этап в Москву пригласили сотню. Вот их-то выступления перед жюри в составе Елки, Стаса Пьехи, Виктора Дробыша и Маргариты Суханкиной с середины февраля могли видеть телезрители на еженедельных прослушиваниях-показах.

На ТВ, впрочем, много разных проектов. Есть серьезные, есть откровенно дурашливые. Но уровень этого проекта корреспонденту «Труда» стал ясен с первого же прослушивания, на которое ему повезло попасть. На нем среди прочих пела та же Лера Адлейба. Хрупкую девчушку в громадной студии было едва видно. Но – лишь до первых звуков оркестра. Когда она запела «Адажио Альбинони», стало ясно, что у Лары Фабиан, Тамары Гвердцители и прочих знаменитых певиц, исполняющих эту мелодию, появилась серьезная конкурентка. Не просто чудо-ребенок с феноменальным голосом, но человек глубоко чувствующий, понимающий эту трагическую музыку. В 12 лет!

Ничего удивительного. Маленькой Лере уже пришлось узнать, что такое горе. Пару лет назад в ее доме случился пожар, дед пытался спасти вещи любимой внучки – и погиб. С тех пор родители Леры скитаются по съемным квартирам, а девочку отдали в интернат. Свой удивительный голос она ни с кем не совершенствовала, даже нот до последнего времени не знала, основам музыкальной грамоты ее обучили уже педагоги проекта.

В том и сила проекта «Ты супер!», что он соединил в себе два мощных посыла: обращение к таланту – и к жизненным обстоятельствам тех ребят, что не понаслышке знают про удары судьбы. Именно среди них можно найти артистических и человеческих самородков. О том, насколько это отдельные дети, можно было судить уже по самым летучим наблюдениям. Вот, например, Надя Шебанова – 14-летняя русская красавица из Тульской области. Косищи до пояса! А с каким апломбом она исполнила «Вдоль по Питерской» – будь рядом сама Русланова, и то девчонка не потерялась бы. В коридоре, летя по своим конкурсным делам, коротко отвечает: учусь в музыкальной школе, пою в ансамбле. На лице – уверенная улыбка, фразы чеканные. Характер, казалось бы, очевиден: у этой не склонной к сантиментам, твердо шагающей по жизни девушки все хорошо и ясно.

«А вы знаете, – говорит мне Анастасия Пак, автор документальной части проекта (съемки закулисья, интервью с участниками), – что Надя – ужасная трусишка? Посмотрите внимательно репортажи – лицо улыбается, а рука с микрофоном дрожит!»

Надина мама была инвалидом с детства, врачи категорически не рекомендовали ей рожать. Она все-таки родила, однако ребенка растить не могла – Надю воспитывала бабушка. Мамы два года назад не стало. Отец где-то в природе существует, однако контактов между ними фактически нет. Музыкой Надя занимается с раннего детства, все ею достигнутое – результат упорного труда. И, конечно, заботы бабушки. Такая волевая девочка действительно способна победить любое обстоятельство.

А проект помог детям раскрыть в себе эти внутренние силы. Снова обращаюсь к рассказу Анастасии Пак, на этот раз о финалистке конкурса Даше Черновой (по условиям шоу, да и по законам, защищающим детей, общение с ними очень ограниченно, до него допущен лишь небольшой круг лиц, в числе которых Настя).

Даша из Белоруссии, папа умер еще до ее рождения, мама – наркоманка. Своим образом жизни так травмировала дочь, что та после шока от очередной маминой выходки не смогла петь – и молчала несколько лет. Вывел ее из этого состояния крестный, который сам послал Дашину запись организаторам «Ты супер!», и те позвали девочку в Москву. На шоу благодаря общению со старшими коллегами и товарищами, с телеведущим Вадимом Такменевым к Даше вернулась вера в собственные силы, она перестала бояться. И голос снова зазвучал.

Не менее драматическую историю пережила Настя Симоганова из Саратова. Ее отец и мама умерли за год. Настя пребывала в жутком состоянии.

Ужасно, когда тебе 14 лет и ты ни во что не веришь. На репетициях второго тура Настя никак не могла допеть до конца песню Елены Ваенги «Снег». Как только доходила до слов: «Мама, я так одинока, а вокруг меня люди, люди. Мама, у меня сердце не бьется, мама, что со мною будет?» – душили слезы, перехватывало горло, и дело кончалось бегством со сцены. Но на самом прослушивании случилось чудо: слезы вдруг отступили, песня была допета – зато теперь уже рыдал зал. Девочка потом призналась, что в какой-то момент ей пришла поддержка. Она не сказала откуда, только подняла глаза кверху.

«Мы на проекте очень повзрослели, стали обниматься», – сделал в своем интервью необычное признание Ваня Южаков из Башкирии. Оно только на первый взгляд курьезно. Для мальчика, чья мама пьет горькую, папа неизвестно где, а растит его бабушка, «обнимашки» – признак не инфантильности, а, наоборот, раскрепощения души. Дружба – вот чему не менее ценному, чем музыкальный опыт, научил проект ребят, соединив их на несколько месяцев в одном из подмосковных детских лагерей.

«Мы боялись отчуждения, злопыхательства, подливания слабительного в чай», – признается Анастасия Пак. Ничего подобного! Дружба возникала даже там, где, казалось бы, ее быть не могло. Ну что способно объединить, скажем, 17-летнюю Парвану Алджанову из Азербайджана и 15-летнюю Ангелину Папикян из Армении? Девочки не только из стран, которые, мягко говоря, не дружат, они и русского языка-то толком не знают – так, отдельные слова. И все время ходили за ручку! Им, как и их «соседке» Нане Вардзелашвили из Грузии, вручили сертификаты на обучение русскому языку при местных студиях международного радио Sputnik, одного из партнеров конкурса.

«Ты супер!» позволил по-новому раскрыться и взрослым звездам шоу-бизнеса. Мы, как правило, представляем их себе в не слишком лестном свете: капризы, вздорные претензии… Может быть, за воротами проекта они так себя и ведут. Но только не здесь, перед особенными детьми. Марк Тишман обещал написать три песни для Карины Исмаиловой из Дагестана – и уже две готовы. Надеемся, не отстанет и Стас Пье-ха, посуливший москвичке Кристине Ашмариной совместную работу в продюсерском центре Виктора Дробыша. Сдержит слово и Маргарита Суханкина, собравшаяся записать дуэты с Настей Симогановой и Надей Шебановой. И как тут не вспомнить глаза Веры Брежневой, певшей в финале дуэтом с трогательным Кириллом Есиным – это был взгляд не столько неприступной дивы, сколько женщины, которая прекрасно знает, что значит быть матерью и переживать за ребенка.

«У меня теперь кроме моих домашних еще 95 юных родственников, которые все время пишут посты и эсэмэски, рассказывают о том, как живут, – говорит Анастасия Пак. – Многие собираются подавать заявки на участие в «Ты супер – 2!», который НТВ обязательно проведет через год». И самый, может быть, дорогой итог проекта.

«Сидит передо мной 15-летняя Наташа Вострикова из Глазова, – рассказывает Анастасия. – Вижу, как у нее на ресницах набухает огромная слезища, шлепается на джинсы». «Это маленьких усыновляют. А мы, – говорит она, – взрослые, кому мы нужны». И не знаю, что ей на это ответить…

У Наташи типичная история: папа умер, мать с горя запила и потеряла человеческий облик, девочка вместе с младшими братом и сестренкой – погодками попала в детский дом. Однако ответ совершенно неожиданно пришел из Воронежской области от большой и дружной семьи, где уже девять детей, в том числе четверо приемных. Радик и Светлана Абдульменовы увидели телеинтервью и написали на НТВ: «Как это никому не нужны? А нам?» Теперь в их доме 12 детей.

Еще двое участников проекта, так же как Наташа, нашли свои новые семьи. А к Виталику Толочкину, который до приезда в Москву из своего далекого Петровска-Забайкальского даже не очень представлял себе, что такое Кремль (телеведущему Вадиму Такменеву признался: «Ну, я думал, это церковь, только со сценой внутри»), прямо на шоу в Москву приехал его отчим Анатолий, до того несколько лет с парнем не общавшийся. У Кирилла Есина из пермского города Губаха стали восстанавливаться отношения с матерью, которая вышла из тюрьмы (была клофелинщицей в паре с грабителем), устроилась на работу и теперь пробует вернуться к нормальной жизни.

Конечно, не надо смотреть на проект «Ты супер!» сквозь розовые очки. Помните, сколько было восторженных надежд, когда впервые вышел в эфир «Голос»? Мы решили тогда: подошла к закату эра застарелых, надоевших всем эстрадных кланов, телевидение дало дорогу истинно талантливой молодежи… И что же? Более или менее заметную карьеру смогли сделать считаные единицы: Дина Гарипова, Наргиз Закирова, Сергей Волчков... Где фантастически одаренные Полина Конкина, Елена Максимова, Тина Кузнецова, Гела Гуралиа, десятки других талантов? На подпевках? Российский шоу-бизнес проржавел изнутри, но обновлению по-прежнему сопротивляется.

И все же болото всколыхнулось. «Голоса» хватило года на три. «Ты супер!» – пожалуй, единственное, что за последнее время может сравниться с ним по харизме. Дай бог продержаться хотя бы столько же! НТВ обещает поддерживать открытые им таланты и сделать все, чтобы ребята не потерялись на пути к большой сцене. Нынешним летом финалисты конкурса примут участие в «Детской «Новой волне» и отборе на «Детское «Евровидение». Ближе к концу года с ребятами – не только финалистами, но с гораздо более широким кругом участников проекта «Ты супер!»– поставят мюзикл с символическим названием «Республика ШКИД». Спектакль о них самих...__