Сергей Полунин – яркая и парадоксальная фигура русского артистического мира. Юноша из простой херсонской семьи в 19 лет стал премьером Королевского балета «Ковент-Гарден», в 22 порвал с престижнейшей труппой и уехал танцевать в Россию. Но и тут за ним охотятся постановщики со всего света – несмотря на периодически возникающие слухи о проблемах с творческой формой, вопреки нетрадиционной для балета любви Сергея к татуировкам. Ответы на многие загадки дает документальный фильм Стива Кантора «Танцовщик», вышедший вчера в российский прокат. Накануне на премьере в кинотеатре «Пионер» побывала и пообщалась с танцовщиком корреспондент «Труда».

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА

Сергей готовится к выходу на сцену в балете «Жизель», его партнерша – прима-балерина Большого Светлана Захарова. В гримуборной артист выпивает содержимое маленького пузырька со словами «Это для моего сердца». А следом и второй: «Это для энергии, я слышал, такое средство использовали в американской армии». Дальше совсем странный текст: «Через 20 минут я буду под кайфом, я даже не запомню этого выступления». Потом мы видим вариацию Альберта, парящие прыжки, повороты в воздухе. Овации, очередь за автографами. Это Полунин в 2013-м, когда начались съемки ленты.

А вот Херсон, облезлые баржи, по разбитому тротуару бредут бабушки с тележками. Здесь он родился, учился в школе. Невероятно подвижного мальчика отдали в танцевальную студию. Сохранились чудесные кадры, где будущий балетный принц вдохновенно исполняет танец с прыжками через голову под фонограмму Паваротти «Памяти Карузо». В фильме он так комментирует то время: «В Херсоне все были ужасно бедные, ни у кого не было денег. А когда все бедные, не чувствуешь разницу, просто веселишься...»

Чтобы Сергей смог учиться в Киеве в балетной школе, папа и бабушка отправились на заработки в Европу. Отец работал на стройках в Португалии, бабушка ухаживала за стариками в Греции. На киевских пленках повзрослевший Сережа уже не так улыбчив: весь день занятия в школе, да и дома даже перед телевизором мама заставляет сына сидеть в шпагате.

А дальше все как в сказке. Подали документы в Школу английского Королевского балета – и, представьте, Полунина приняли. В Лондон ему пришлось ехать одному – маме визу не дали. Впрочем, туда Сергей приехал не бедным родственником: имея киевскую выучку, 13-летний паренек лихо накручивал пируэты и выстреливал двойными турами в воздухе.

Будущий премьер Королевского балета до полуночи не выходит из репетиционных залов, тренируется до упаду. Пока не приходит новость о том, что родители расходятся. Все вдруг расклеивается, почва уходит из-под ног. Он ведь вкалывал, чтобы снять с родных материальную заботу и семья могла воссоединиться. Обнаружив, что никак не может повлиять на ситуацию, отдалился от родственников и даже попросил маму никогда не приезжать на его выступления.

В 19 лет Полунин становится самым молодым в истории Королевского балета премьером, танцует ведущие партии, билеты на его спектакли заканчиваются через час после открытия продаж, критики возносят его до небес, называют юным богом танца. Но внутри не все благополучно: он будто лишился опоры. Артист пропускает репетиции, закатывает сумасбродные вечеринки, пробует кокаин, напивается. Наконец, накалывает восемь татуировок и даже подумывает купить тату-салон.

Это бунт на корабле. Существовал негласный закон: тату несовместимо с балетной сценой. Полунин, по его собственному признанию, поломал традицию сознательно. Он страшно устал от жесточайшей дисциплины, и его потянуло на разрушительное. Татуировки на нем разные: изречения философов, слова из песен, имена, символы. На стопе (самое травмоопасное место!) греческими буквами ему написали «Ахилл»...

Администрация театра, обнаружив художества, устроила собрание труппы и установила запрет на любые изображения на теле под угрозой увольнения. Полунина, конечно, никто увольнять не собирался, свои татуировки он перед спектаклем замазывал. Но его лондонская эпопея подходила к концу. Однажды утром после репетиции он написал заявление «по собственному». Закадровый комментарий Сергея: «Я мечтал сменить обстановку, хотел поехать в Штаты, но понял, что после случившегося меня никто не возьмет на работу. Поэтому пришлось поехать в Россию, хотя это не входило в мои планы». Здесь он познакомился с Игорем Зеленским, тогдашним худруком балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и труппы Новосибирского театра.

По словам Полунина, Зеленский во многом заменил ему отца. Начался следующий виток карьеры. За три года в России он станцевал десяток новых ролей, завоевал тысячи поклонников. Но... Случилась новая ломка. Он не появлялся в театре неделями, просто сидел в квартире. Позвонил лондонскому другу и попросил того сочинить танец, которым он может всем сказать «пока» и уйти из балета. Съемку танцевального клипа на музыку ирландского певца Hozier сделал в 2015-м известный фотограф Дэвид Лашапель. Запись выложили в интернет, и она собрала 20 млн просмотров. Полунин решает участвовать в премьере балета Джерома Роббинса «Другие танцы» – и впервые за долгое время приглашает на спектакль всю семью: маму, бабушку, папу. Трогательная встреча была очень важна для Сергея, хотя танцевал он не так блестяще, как прежде. Дурные привычки и перерывы в тренировках сделали его прыжки тяжеловатыми.

Тем не менее Полунин не собирается уходить из профессии. В ближайшее время планирует привезти в Москву свой новый танцевальный проект, премьера которого недавно прошла в Лондоне. Попутно пробует себя как киноактер, снимаясь в двух фильмах – у Кеннета Браны в новой киноверсии «Убийство в Восточном экспрессе» и в ленте Франсиса Лоуренса «Красный воробей».

Однако на вопрос журналистки, прошел бы он снова весь путь, чтобы стать тем, кем стал, Сергей ответил: предпочел бы прожить другую жизнь, без повторения этой.