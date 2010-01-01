1917. Магия цифр

Откуда возник нынешний всплеск интереса к событиям 100-летней давности

•ДАТА•

Надвигающийся новый год несет нам очень громкую дату, от которой невозможно уклониться, с какими чувствами к ней ни относись. Речь о 100-летии Великой Октябрьской социалистической революции. Этот юбилей уже сейчас гипнотизирует и притягивает не только историков и политологов, но и вполне обычных наших с вами сограждан. Подтверждением тому – набирающий популярность сайт, который так и называется: «Проект 1917».

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

РЕДАКТОР ОТДЕЛА ПОЛИТИКИ «ТРУДА»

Начиная с 1 ноября 2016 года на сайте, стилизованном под социальную сеть, ежедневно выкладываются события, происходившие ровно век назад. Здесь есть дневниковые записи известных людей той бурной эпохи, цитаты из газет и документов, видеоролики с архивной документальной съемкой. Эти записи можно комментировать и делиться ими в соцсетях. Среди персонажей хроники – члены царской семьи, политики, писатели, художники, военные, философы, революционеры… То есть все действующие герои той исторической драмы, которая разворачивалась на просторах Российской империи и ее границах сто лет назад.

Особый шарм привносят в эту ежедневную политхронику предреволюционного года вполне бытовые детали. Например, тогдашние цены основных товаров: мясо парное (пуд) – 22 рубля, лен отборный (пуд) – 23, зерно (пуд) – 2,35, курс фунта стерлинга – 144 рубля за 10 фунтов... Изучая эти записи, которые нарочито оформлены в виде заголовков современных СМИ, вдруг не только погружаешься в живую историю, но и явственно слышишь перекличку дней прошедших и сегодняшних. Вчитайтесь хотя бы в эти заголовки: «Константинополь – наш!», «Глава правительства покорил Думу», «Рерих жертвует доход от выставки и продажи картин в пользу жертв войны», «Дворцовый комендант, приближенный императора, уличен в коррупции». А вот еще: «Дягилев не хочет платить Стравинскому за «Петрушку», «Князь Юсупов занят планом по уничтожению Распутина», «Повсюду клопы – Вера Фигнер не может найти приличную квартиру в Харькове»...

А тут еще комментарии наших современников, реагирующих на высказывания 100-летней давности с сегодняшней непосредственностью. Вот, к примеру, дневниковая запись – свидетельство метаний писателя Ромена Роллана: «Я больше не хочу носить звание европейца, которое я охотно принял два года назад. Европа исчерпала свой кредит доверия. Нет, нет, не называйте меня европейцем! Почему тогда не гориллой, или собако-волком? Я принадлежу к человечеству. Я – человек. И я ищу, где бы она ни была, родину человечества. Пока я ее не нашел…» А вот комменты из конца 2016-го: «Расклеился совсем тип», «Что за истерика?»

Хотя, надо отметить, сегодняшние комментаторы в целом держат себя в руках, пишут по делу, грамотно и (что не совсем привычно!) без матюков и взаимных оскорблений. Судя по всему, «Проект 1917» интернет-общественность зацепил, отсюда и вполне корректное к нему отношение.

Еще один историко-литературный феномен, связанный с на двигающейся датой, – повторная вспышка интереса к роману-антиутопии Ольги Славниковой «2017». Эта книга вышла 11 лет назад, произвела тогда фурор, получила престижные премии – и отошла на периферию читательского интереса. Но сумела вернуться! Недавно я перечел эту книжку – и был шокирован тем, насколько актуально читается «2017» сегодня, накануне исторической даты.

Сюжет романа – история страстной любви двух неординарных людей. Он – нелегальный охотник за уральскими самоцветами, она – скромная женщина, которая в конце концов оказывается самой настоящей Хозяйкой Медной горы. Но не это главное в романе. Его действие разворачивается на Урале в 2017 году, где местные активисты готовятся к широкому празднованию 100-летия Великой Октябрьской. Невиданную активность развивают исторические реконструкторы, которые взялись за восстановление событий 1917 года. Одни наряжаются в красногвардейцев, а другие – в белогвардейцев, а дальше... «Красные» и «белые» так входят в роль, что 7 ноября возникают реальные перестрелки и кровопролития. Это историко-реконструкторское безумие катится по стране, вовлекая все новых участников в уже самую настоящую масштабную смуту.

Вот как описывает Ольга Славникова картинку Москвы 2017-го, погружающейся в хаос «костюмированной революции»: «По запруженной Тверской, в сторону возвышавшихся новогодними елками кремлевских башен, медлительно перла толпа. Ее тяжелое движение равно перетирало белогвардейцев в сбитых фуражках и красноармейцев в «богатырках»; над головами, будто паруса в смертельную бурю, косо вставали, и клонились, и падали красные, черные, триколорные знамена и транспаранты. ...В переулке подростки, в советских детсадовских синих буденовках, в кожаных куртках с целыми кольчугами багряных советских значков, с разбегу пинали и валили вякающие иномарки. Какой-то согнутый монах с тонкими, будто ветром высосанными волосьями семенил, вздымая костистые руки, на торчавший из джипа курносый пулемет. На Лубянке восстановленный Дзержинский наблюдал многотысячный митинг, загадочный при виде сверху, будто темные годовые кольца тысячелетнего дерева...»

И дальше: «Каждый, подхвативший болезнь, был уже не тем, кем казался, кем выглядел и кем себя считал... Эпидемия Истории распространялась по Москве – и люди искали своих, надеясь собраться вместе перед отправкой в будущее, слушая противоречивые объявления, не зная расписания поездов».

Судя по всему, автор задумывала свое произведение как некий стеб на модную тему. Но к сегодняшнему дню фантасмагорическое в нем обретает черты пророческого. Скажем, в начале 2000-х, когда появился роман «2017», мало кому пришло бы в голову, что исторические реконструкторы могут повлиять на ход событий и принять в нем деятельное участие. Но давайте вспомним историю с Игорем Стрелковым, начинавшим с такого рода игрушек. А жесткое разделение на белых и красных? Именно это сейчас мы наблюдаем и в жизни, и в телешоу, и в интернете, где вовсю идет стравливание народа. Нелепые мемориальные таблички и памятники, поругание памяти панфиловцев и Зои Космодемьянской, призывы к реабилитации власовцев... Наконец, еще одна деталь: именно из Екатеринбурга накатывает на страну кровавая смута. Где построили «Ельцин Центр», ставший еще одной линией раскола в обществе... Вот и попробуй отмахнуться от романа Ольги Славниковой как от ненаучной фантастики. Эта «эпидемия Истории», которая в очередной раз обостряется в российском обществе, на мой взгляд, во многом спровоцирована стремлением власти потихому «заиграть», забыть все, что связано с Великой Октябрьской революцией (или Октябрьским переворотом – как кому угодно это называть). Но суетливой замены в календаре «красного дня» 7 ноября на невнятный праздник 4 ноября для этого оказалось мало, как и стыдливого декорирования фанерными листами Мавзолея во время военных парадов.

P.S. Да, в обществе отношение к событиям 1917-го менялось не раз. Но как ни крути, та революция вызывает большой и устойчивый интерес на протяжении века. И это событие планетарного масштаба невозможно просто взять да вычеркнуть из календаря. Обратите внимание: французы каждый год с большим размахом отмечают День взятия Бастилии и постоянно вспоминают о Великой Французской революции. У американцев празднование Дня независимости 4 июля превращается в общенациональный психоз, а ведь по сути это праздник Великой Американской революции. Если кто забыл, обе эти революции не обошлись без крови – и, тем не менее, о них вспоминают и даты, с ними связанные, отмечают во всегосударственном масштабе. Почему же России надо стыдливо отводить глаза, глядя на календарь? Почему надо досадливо отмахиваться от вопросов, имеющих вполне практическое значение и для нас, ныне живущих. Например, какие именно факторы привели страну к бунту и почему немногочисленная партия большевиков получила такую фантастическую поддержку огромной, разношерстной страны? Тем более сегодня на повестку дня вновь вышли проблемы, которые не смогла решить царская Россия, – бедность, вопиющее неравенство, несправедливость, беззаконие… От них ведь не спрячешься за фанерными щитами.