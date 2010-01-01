Актриса фильма «Зоология» Наталья Павленкова – о тернистом пути к успеху

•ПРОКАТ•

Вчера на экраны страны вышел фильм «Зоология» Ивана Твердовского. Это один из самых необычных и громких проектов нынешнего года. Фильм, рассказывающий о том, как у одинокой немолодой женщины вырос хвост, уже обрел громкую международную известность. Лента представляла Россию на фестивалях в Карловых Варах, Батуми, Торонто, Лондоне, Пусане, Сан-Себастьяне, Цюрихе, Минске. А звезда «Зоологии» Наталья Павленкова не только получила приз за лучшее исполнение женской роли на «Кинотавре», но и попала в пятерку номинантов азиатского «Оскара», который в эти дни вручается в Австралии. Наш обозреватель побеседовал с актрисой за несколько часов до вылета самолета.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Наталья, театралам хорошо известно ваше имя по замечательным работам на московской сцене. В кино это ваша первая главная роль, принесшая вам сразу международную известность. Успели почувствовать себя звездой?

– Нет, я продолжаю жить у последней станции метро, спать в лоджии, ездить на работу общественным транспортом – слава богу, меня там никто не узнает. Я не хочу быть звездой в современном понимании, не хочу украшать глянцевые обложки. Я всегда хотела быть профессионалом, а после 50 – профессионалом успешным. Пришло понимание, что разбег закончился и пора совершить в профессии вертикальный взлет.

И тогда я послала на небо телеграмму – так я называю внутреннюю мольбу. И там, представьте, меня услышали. Не обошлось, правда, без помощи моей лучшей подруги, актрисы Ольги Лапшиной, которая отказалась от предложенной ей роли в мою пользу. Благодаря этому мне была дарована встреча с молодым и очень талантливым режиссером Иваном Твердовским. Он снял меня сначала в своей дипломной работе, потом дал небольшую, но яркую роль в фильме «Класс коррекции», а затем доверил главную роль в «Зоологии».

– Нет сожаления, что признание пришло так поздно?

– Знаете, как я испугалась, когда на минуту представила, что мой нынешний «Кинотавр» случился бы, когда мне было 25 лет? Могло ведь и крышу снести. В 25 у меня была молодость, красота, влюбленности, масса других подарков от жизни. А то, что мой успех случился так поздно, дает мне козырь в общении с моими студентами (я не первый год преподаю в родном Щукинском училище). Теперь могу с легкой душой сказать своим подопечным: если вы честно служите своей профессии, растете с каждой ролью, то вас рано или поздно заметят и оценят.

Я и себе все эти годы так говорила, возвращаясь после кинопроб с «Мосфильма» до станции метро «Киевская», окрестив про себя этот путь «дорогой слез». Ну ничего, утешала я себя, не получилось сейчас, получится позже – вон Татьяна Пельтцер прославилась в 40. Потом и 40 минуло. Я не грызла в отчаянии подушку, но в голове сидело: что же я, такая самоотверженная и пылкая, никуда не протолкнусь? И вот это случилось после 50. Поздно, вы говорите? Зато какое это прекрасное дополнение к пенсии...

– А что раньше мешало поймать птицу удачи за хвост?

– Надежды мешали. Каждый раз, собираясь на кинопробы, думала: вот моя «Карнавальная ночь», вот моя «Ирония судьбы». Но... Нельзя сильно хотеть роль. На подступах к фильму актеру надо быть собранным, сосредоточенным, как спортсмену перед стартом. Эмоции, сердце надо включать уже в процессе съемок. Эта простая мысль пришла ко мне с годами.

– Слышать, что девять из десяти актрис отказались бы от съемок в «Зоологии»...

– И я бы, возможно, при других обстоятельствах отказалась – будь на месте Твердовского другой режиссер, даже более именитый. Но с Ваней я готова на любую авантюру. Я ему доверяю бесконечно.

– И это при том, что он вам в сыновья годится...

– Ну да, я в два раза его старше. Но у меня часто бывает ощущение, что в нашей творческой паре он мой отец. Я бесшабашная, а он многомудрый. Любит читать мне нотации.

– «Класс коррекции», горький фильм о детях-инвалидах, Твердовский снял в 25 лет. Откуда у этого вундеркинда такое знание жизни?

– Помимо одаренности, которая дается свыше, Ваня, что называется, вышел из хорошей детской. Папа у него – известный режиссер-документалист, мама – психолог. Родители его правильно воспитали, вылепили. У меня двое детей, они уже взрослые, но могут позвонить мне за пять минут до начала спектакля с вопросом: «А где мой левый тапочек?» А вот Ивана, единственного ребенка в семье, его родители сумели не избаловать, не зацеловать. С 18 лет, когда он поступил во ВГИК, Иван Иванович уже знал, что он должен сам за себя отвечать, должен зарабатывать, искать сюжеты, снимать кино.

– Я видел его пару раз на фестивалях, он показался мне чересчур экстравагантным, эксцентричным.

– Когда я с ним познакомилась, он был похож на белого медвежонка. А на съемках фильма я поняла, что внутри у него сидит большой гризли. Бескомпромиссный, последовательный художник. А что до внешней эксцентрики, то он ведь совсем еще молодой человек. Вот мальчишество из него порой и вылезает.

– Говорят, он специально для вас написал эту роль?

– Неловко об этом говорить, но это так. Вместе с продюсером Натальей Мокрицкой они после «Класса коррекции» решили придумать что-то специально для меня. И я себе нафантазировала всякие красивые истории. Когда Иван сообщил, что остановился на сюжете про женщину с хвостом, я онемела. Это было явно не то, о чем я грезила.

– Пора спросить, что символизирует этот самый хвост? Откуда он вырос – из гоголевского «Носа», из «Превращения» Кафки?

– Все это мы, разумеется, держали в голове, обсуждали. И «Нос» перечитывали, искали переклички. Не думаю, что Иван рационально подошел к выбору сюжета. Скорее, ему эта история явилась интуитивно, как озарение. Он нащупал болевую точку: хвост у моей героини – как знак ее инаковости, за что ее начинают травить и преследовать окружающие.

– Ну да, вполне жизненная коллизия...

– Мы не искали прямых аналогий с действительностью. Хвост вырос у героини как божье наказание, которое внезапно и неизвестно за что свалилось на человека тишайшего. И ей надо его перетерпеть, избыть. Но с другой стороны, этот хвост – еще и божий подарок. Шанс прожить остаток жизни не так, как проживают остальные люди... Так размышляла я, просыпаясь ночами от ужаса, что не знаю, как играть этот характер.

Изводила режиссера вопросами, спорила, валялась в ногах, умоляя отказаться от слишком радикальной для меня сцены. Рожденная в СССР, где, говорят, и секса-то не было, а не только хвостов, я просто не умела играть некоторые вещи, меня этому не учили. В итоге многое мы находили прямо на съемочной площадке. Я за Ваней следила. Он за мной. Надо было, словно канатоходцам, пройти над пропастью, не свалившись в заумь или в натурализм и пошлость.

– Как воспринимают ваш фильм первые зрители? Отличается реакция западной публики от нашей?

– Недавно я вернулась из Вильнюса, где не была 40 лет. И вот после просмотра меня зрительница спрашивает: Литва – это уже Европа или еще нет? И я сразу ответила: нет. И объяснила почему. В фильме есть рискованная сцена, когда моя хвостатая героиня остается с возлюбленным наедине, у них намечается интим, а в итоге происходит облом всех ее ожиданий... Когда мы показывали фильм в Карловых Варах, во время этой сцены в зале стоял дружный смех. А в Вильнюсе, как и в Сочи, и в Выборге, в воздухе висело напряжение. На Западе люди к этому сюжету легче относятся, считывают с экрана больше юмора, заложенного в фильме. Если сцены в районной поликлинике, куда обращается наша героиня со своей проблемой, вызывают за рубежом хохот, то наши зрители в эти самые поликлиники ходят и потому не видят на экране ничего смешного.

– Вас уже завалили новыми сценариями, к вам уже выстроилась очередь из режиссеров?

– Я не сижу без дела. Играю в прекрасном спектакле «Сказки Пушкина» на сцене Театра Наций, здесь же репетирую с Тимофеем Кулябиным в чеховском «Иванове». Это мое каждодневное счастье. Кинематограф же как не любил меня, так и остается ко мне равнодушным. Прислали мне тут два сериальных сценария, я едва дочитала их до середины. Нет, нельзя после «Зоологии» опускать планку. Посижу годик в засаде. Тем более мне частенько звонят студенты ВГИКа, приглашают в свои безбюджетные фильмы. Ребята фонтанируют идеями! Я соглашаюсь работать с ними бесплатно и чаще всего получаю настоящее творческое удовольствие.