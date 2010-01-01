Все мы знаем, что отдыхать – это всегда приятно, особенно если этот отдых проходит в кругу семьи. А что может быть лучше для встречи родственников, чем семейные праздники за большим столом, со смехом, шутками и весельем?

Вместе с Ярмаркой CRACIUNUL ACASA организовать такой праздник не сложно, ведь в этом году на Moldexpo к вашим услугам будут все возможности для того, чтобы донести до родных свою любовь и ощутить их поддержку. На Ярмарке будет работать отдельная зона «Home Sweet Home» - все для создания праздничного уюта и тепла: от мебели и пушистых пледов, подушек до посуды, подсвечников и рождественского декора hand made. Кстати, на мебель будут действовать супер-скидки только 5 дней ярмарки.

А еще вас ждет комфортная атмосфера, море сюрпризов и развлекательная программа в традиционном стиле с 20 по 24 декабря в МВЦ Moldexpo.

Давайте устроим семейный праздник вместе с CRACIUNUL ACASA, чтобы он прошел красочно и все родные и близкие получили от него огромное удовольствие, а главное запомнили очень надолго. Счастлив тот, кто счастлив дома, не так ли?