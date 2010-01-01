2 декабря жители Кишинева, желающие узнать свой уровень интеллекта, смогут пройти тест на IQ в столичном лицее имени Спиру Харета.

Данный тест на уровень интеллекта предназначен для людей старше 10 лет. Молодые люди до 18 лет в течение 15 минут должны будут ответить на 25 вопросов, для остальных предусмотрено 45 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут.

Все, кто желает принять участие в тестовом задании, должны поспешить, так как регистрация проводится до 30 ноября.

Тестирование бесплатно и начнется в 10.00.

Кандидаты с лучшими результатами будут приглашены к сотрудничеству с международной компанией, организовавшей проведение теста.