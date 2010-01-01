Общественная организации «Viata fara leucemie» («Жизнь без лейкемии») предлагает каждому принять участие в продвижении социального проекта «Доброе меню».

Суть проекта заключается в том, что посетители, кроме блюд из обычного меню, могут по желанию выбрать их «Добрые» аналоги, которые всего на несколько леев дороже. Разница в цене - это та самая помощь, которая будет направлена на поддержку детей, диагностированных онкологическими заболеваниями крови.

20-го ноября, в Coffee - museum «CoffeeMolka» при участии и доброй инициативе г-на Стукалова, стартовала Акция «Доброе Кофе/ Cafea cu Suflet".

Также, в кофейне был установлен бокс, чтобы каждый мог приобщиться к чему-то доброму, и такому важному...

«Добрый Кофе/ Cafea cu Suflet» ....Вот по такому милому логотипу можно будет узнать о том, что в данном заведении вы можете воспользоваться «Добрым меню».

Теперь каждый может начать свой день не просто с чашечки кофе, а с Доброго Кофе...С каждой чашечки Доброго Кофе, стоимостью 30 леев - 10 леев будут вашей помощью детям. Пусть день начнется с доброты, и удача Вам улыбнется в ответ.

Проект призван объединить рестораторов и посетителей их заведений в желании поддержать тех, кому в данный момент это нужно. Все вырученные средства будут направляться в помощь семьям, детям которым диагностирован рак крови.

Мы надеемся, что благодаря Вашему участию, проект будет расширяться, и через некоторое время можно будет говорить о том, что это был реальный шаг к скорейшему выздоровлению детей.

От одной чашечки кофе может стать теплее не только Вам! Люди, согрейте друг друга! Ведь только доброта души спасет мир!

ВАЖНО!

Акция будет проходить максимально прозрачно! За каждый полученный лей организация «Жизнь без лейкемии» несет ответ: любой участник акции вправе знать, на что были потрачены средства. Отчеты обязательно будут, полные, с указанием всех цифр и деталей!!!! Это не будет какой-то конфидициальной информацией!!! Все будет доступно для каждого!

С Уважением, Ассоциация «Жизнь без Лейкемии»